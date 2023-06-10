12 раз, когда костюмеры фильмов опростоволосились по полной. Ну хоть зрители посмеялись

Выбор одежды для жизни и выбор нарядов для съемок фильмов — совершенно непохожие процессы. Перед костюмерами обычно стоит задача выбрать вещи так, чтобы они отражали характер героев. Поэтому иногда образы могут показаться очень странными и несуразными. Но иной раз художников по костюмам заносит так, что зрители потом бывают в шоке от вида актеров. Вот наш топ сомнительных нарядов героев и героинь.

Друзья

В одном из эпизодов Рэйчел соглашается стать подружкой невесты на свадьбе своего бывшего жениха. Ее ядовито-розовый наряд вошел в список самых неудачных образов в сериале. Сама Рэйчел в сериале описала его как платье «цвета лекарства от тошноты», а дизайнер отмечала его ужасный вид в целом. Но, несмотря на недостатки, увидев ее в этом одеянии однажды, уже невозможно забыть.

Дьявол носит Prada

Энди приняли на работу в модный журнал, но она совершенно не понимает, как одеваться подобающе новой должности. Поэтому в офис она надевает свитера и рубашки, которые не подходят ее фигуре. Сакс типичная отличница, которая пытается влиться в индустрию моды. И все бы хорошо, но девушка живет в Нью-Йорке, а не на необитаемом острове. Так что она вполне могла бы постараться подобрать наряд, более соответствующий ее месту работы. Однако девушка продолжает носить нелепые комплекты, чтобы в будущем ее модное преображение произвело максимальный эффект.

Маленькие женщины

В экранизации романа «Маленькие женщины» больше всего недоумений вызвали прически главных героинь. Они слишком часто показывались с распущенными и непокрытыми волосами. Однако некоторые наряды тоже выглядели странно. Например, в книге Мэг появилась на балу в провокационном наряде, что вызвало недовольство окружающих, как и ее поведение. А в фильме это платье выглядело не скандальным, а старомодным. Согласно сюжету, вырез должен быть глубже, а плечи — открытыми. Из-за этого эпизод полностью теряет свой смысл.

Тело Дженнифер

Дженнифер была самой популярной старшеклассницей и капитаном команды по чирлидингу. Один из самых запоминающихся ее нарядов — розовое велюровое худи с заниженными джинсами. Хотя девушка и была привлекательной, возник вопрос: почему она надела детскую кофту? Худи было ей катастрофически мало. Оказалось, оно действительно было из детской коллекции Gap. Костюмер призналась, что не смогла найти подходящую вещь в отделе для взрослых. Однако благодаря фильму это худи стало культовым, и модницы со всего мира начали охотиться за ним.

Бэтмен



Вероятно, именно на годы выхода этого известного сериала (1960-е) стоит списать странный костюм супергероя. На Бэтмене был пояс со множеством карманов, шорты для занятий серфингом, которые он надевал прямо поверх трико. По сравнению с последними версиями этот сериал скорее похож на пародию. Тем не менее он пользуется популярностью и считается классическим.

Сплетница

Серена Ван Дер Вудсен, которую сыграла Блейк Лайвли — настоящая it-girl Манхэттена. Костюмеры превратили героиню в истинную икону стиля, чьи наряды обсуждали во многих модных блогах и глянце. Однако никто не застрахован от модных промахов. Например, в одной серии Серену нарядили в джемпер с галстуком и маленькую кожаную куртку, которая едва застегнулась девушке.

На секретной службе Ее Величества

В этом фильме Джеймс Бонд впервые и единственный раз надел килт. По сюжету он отмечал Рождество в убежище злодея и для маскировки выбрал шотландский национальный костюм. Несмотря на то что одежда была выбрана подходящая случаю, фанаты посмеялись над Бондом в килте. Забавно, что этот образ с кружевным жабо впоследствии был спародирован в фильмах об Остине Пауэрсе.

Сумерки

Белла Свон предпочитала носить многослойную одежду, чтобы скрыться от окружающего мира. В отличие от Дженнифер или Серены, она — обычная девушка-подросток. В момент первой встречи с Эдвардом на ней была рубашка для боулинга и лонгслив. Костюмеры явно перестарались, делая из героини серую мышь. Нелепые вещи, которые она носила, скорее привлекали лишнее внимание, хотя сама Белла не стремилась выделяться. Иногда возникало впечатление, что она перепутала школу с боулинг-клубом и забрела на учебу по ошибке.

Секс в большом городе

Героиня Кэрри Брэдшоу прославилась своим стилем и даже считается одной из самых модных героинь телевидения. Однако, по мнению зрителей и даже ее костюмера, иногда у нее случались модные промахи. Один из них — это ремень, который она носила вместе с короткой блузкой и юбкой с заниженной талией. Спустя несколько лет художник по костюмам сериала, Патриция Филд, признала, что это было крайне сомнительным решением.

Бестолковые

В этой культовой комедии для подростков есть несколько вещиц, вошедших в историю моды и которые невозможно забыть. Например, желтая школьная форма, которую носила героиня Алисии Сильверстоун. Помимо нее в фильме также были и другие ужасные наряды и аксессуары. Например, коллекция странных шляп Ди.

Тюдоры

В XVI веке ни одна дама не вышла бы в свет с открытыми плечами. Обычно они надевали первым слоем сорочки, детали которых были видны из-под платьев. Однако в сериале «Тюдоры» решили пренебречь этим элементом. Например, в одном из эпизодов Габриэль Анвар предстала перед зрителем в открытом платье. Вырезы в тот период чаще были квадратными, а само одеяние состояло из нескольких частей. Поэтому представить себе женщину той эпохи в наряде с обнаженными плечами невозможно.

Отряд самоубийц

В киновселенной DC образ Харли Квинн стал одним из самых узнаваемых. Однако многие зрители посчитали ее наряд чересчур откровенным и неуместным для этой героини. Даже сама Марго Робби, сыгравшая эту роль, иногда чувствовала себя некомфортно в таком количестве одежды, которая еще и слишком облегающая.