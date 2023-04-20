13 решений «Оскара», которые поставили на уши даже тех, кто далек от мира кино

Порой фильм собирает все возможные награды, но многим зрителям он все равно не по вкусу. И наоборот — искрометная комедия или душевная драма словно исчезает из поля зрения критиков. Некоторые решения жюри премии «Оскар» вызвали у пользователей интернета волну возмущения. О них мы и расскажем дальше, но еще нам интересно, какие фильмы и актеры, на ваш взгляд, не заслужили престижных наград. Или заслужили, но не получили.

Стив Бушеми никогда не был номинирован на «Оскар» — он бьется годами, но все впустую

Самая престижная награда актера — «Золотой глобус» за роль в сериале «Подпольная империя». Многие пользователи считают, что Бушеми заслуживает большего. По крайней мере, за участие в фильме «Фарго». Его фишка — роли второго плана. Но он играет их так выразительно, что порой его персонажи затмевают главных героев. Например, Донни занимает почетное четвертое место в списке лучших героев фильма «Большой Лебовски».

Сэмюэл Л. Джексон удостоился номинации только один раз. И получил «Оскар» за выдающиеся заслуги

На протяжении десятков лет актер радует зрителей своими харизматичными плохими парнями. Но свой «Оскар» он получил только в 2022 году, и не за конкретный фильм, а за выдающиеся заслуги в кинематографе. При этом пользователи интернета считают, что роль слуги в фильме «Джанго освобожденный» была жемчужиной его карьеры. Сам актер к заветным статуэткам не стремится: «Для меня „Оскар“ никогда не был мерилом успеха. Для меня критерий успеха — мое собственное счастье. Мне нравится ходить на премию и получать там корзину с подарочками — потом раздаю их родственникам».

Фильм «2001 год: Космическая одиссея» номинировали на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, режиссуру, сценарий и декорации. Но не как лучший фильм

«Одиссея» Кубрика стала вехой в развитии кинофантастики и мирового кинематографа в целом. Она входит в список самых лучших когда-либо снятых фильмов. Для голливудского мейнстрима в фильме исключительно мало диалогов. Первое слово произносят лишь на 26-й минуте. Зато музыка в картине просто потрясающая — используется много классических произведений. Несмотря на все это, ни «Глобуса», ни «Эмми», ни «Оскара» в номинации «Лучший фильм» картина не получила. Фильму досталась лишь награда за спецэффекты.

«Маяк» и Роберт Паттинсон в этом фильме не были номинированы на «Оскар» в категориях «Лучший фильм» и «Лучший актер»

По мнению некоторых зрителей, «Маяк» заслуживал не просто номинации на «Оскар», но и победы. Пользователи также отмечают, что невероятная работа операторов в фильме осталась без награды. Роберт Паттинсон прошел долгий путь и, безусловно, стал круче за эти годы. © phantom_avenger / Reddit

Этот фильм был шансом для Голливуда. Шансом разорвать порочный круг и поддержать картину с отличным сценарием, актерской игрой и оригинальным сюжетом. Но деньги важнее. © cjlutera / Reddit

Эллен Бёрстин из «Реквиема по мечте» проиграла Джулии Робертс

Один пользователь Reddit отмечает, что его до глубины души потрясла игра Эллен Бёрстин в драме «Реквием по мечте». Женщину номинировали на «Оскар» в 2001 году, но награду забрала Джулия Робертс за «Эрин Брокович». Робертс — хорошая актриса, которая получила награду за средненькую игру в средненьком фильме, просто потому что в тот момент она была любимицей страны. © kronicfeld / Reddit

«Влюбленный Шекспир» получил награды незаслуженно

Многие пользователи считают, что «Влюбленный Шекспир» выиграл «Оскар» 1999 года незаслуженно. Помимо главной награды, он также одержал победу в номинациях «Лучшая актриса» (Гвинет Пэлтроу), «Лучшая актриса второго плана» (Джуди Денч), и «Лучший сценарий» (Марк Норман и Том Стоппард), а также еще в трех номинациях. Но, по мнению многих, статуэтка в тот год должна было достаться ленте «Спасти рядового Райана». У «Шекспира» было 13 номинаций, а у «Спасти рядового Райана» — 11. Весь тот год — какая-то шутка. Лучшие костюмы были у «Елизаветы», лучший сценарий — у «Шоу Трумена», лучшая музыка — у «Мулан», а лучшей актрисой должна была стать Кейт Бланшетт. © punksmurph / Reddit

«Форрест Гамп» обошел «Криминальное чтиво»

Спор о том, достоин ли «Форрест Гамп» «Оскара», длится уже много лет. Кто-то считает, что награда должна была отойти «Криминальному чтиву». Вторая картина считается более интересной и новаторской. Том Хэнкс защищает фильм, сделавший его звездой. Он не считает, что картина имела успех из-за того, что вызывала ностальгию у «бумерской» аудитории. Мужчина признает, что «Криминальное чтиво» — шедевр, но уверен, что «Форрест Гамп» ничуть ни хуже.

«Столкновение» — худший победитель «Оскара» всех времен

Даже Пол Хаггис, режиссер фильма, считает, что картина не заслуживает награды. Он признает, что в 2006 году было множество других достойных лент, например «Капоте» и «Доброй ночи и удачи». Критики шутят, что картина так же элегантна, как транспортная сеть Нью-Йорка, иными словами — не очень.

Аль Пачино получил награду за «Запах женщины», хотя это явно не лучшая его роль

Часто бывает так, что «Оскар» актер получает как бы задним числом. Так случилось и с Аль Пачино. Награду он получил в 1993 за игру в фильме «Запах женщины». Но критики уверены, что это далеко не лучшая его роль. «Оскар» он заслужил еще со времен «Крестного отца». А в 1993 году статуэтку следовало бы отдать Дензелу Вашингтону за игру в «Малкольм Икс».

Победа фильма «Король говорит» уверила многих в том, что кинокритики любят посредственность

Существует мнение, что «Оскар» часто выигрывают простые, но вдохновляющие биографические фильмы. Скорее всего, награду отдадут несложной и понятной ленте, а не новаторской. Считается, что Колин Ферт за главную роль получил награду заслуженно, но вот победа в номинации «Лучший фильм» должна была достаться «Социальной сети». Фильм Финчера тоже повествовал о реальных событиях, но был снят гораздо лучше, чем «Король».

Эми Адамс получила дырку от бублика, а не «Оскар»

Актриса стабильно входит в список звезд, которые заслужили самую престижную награду в сфере кино. У Эми целых 6 номинаций, но не одной победы. Одна из самых больших оплошностей Академии — полное игнорирование актрисы в фильме «Прибытие». А ведь Адамс в картине выложилась по полной.

Марго Робби заслужила «Оскар», но ей его так и не дали

Звезда была дважды номинирована на награду, но так ее и не получила. Вероятнее всего, во второй раз ей просто не повезло. Критики отметили ее игру в фильме «Тоня против всех», но в 2018 году на «Лучшую актрису» также номинировалась Фрэнсис Макдорманд (за работу в ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Она награду и забрала. Сама Робби в интервью призналась, что «Оскар» не очень-то и хотела — ее слишком пугала перспектива произносить речь.

А Леонардо Ди Каприо вообще не заслужил награду