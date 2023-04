13 решений «Оскара», которые поставили на уши даже тех, кто далек от мира кино

Стив Бушеми никогда не был номинирован на «Оскар» — он бьется годами, но все впустую

Сэмюэл Л. Джексон удостоился номинации только один раз. И получил «Оскар» за выдающиеся заслуги

Фильм «2001 год: Космическая одиссея» номинировали на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, режиссуру, сценарий и декорации. Но не как лучший фильм

«Маяк» и Роберт Паттинсон в этом фильме не были номинированы на «Оскар» в категориях «Лучший фильм» и «Лучший актер»

Эллен Бёрстин из «Реквиема по мечте» проиграла Джулии Робертс

«Влюбленный Шекспир» получил награды незаслуженно

«Форрест Гамп» обошел «Криминальное чтиво»

«Столкновение» — худший победитель «Оскара» всех времен

Аль Пачино получил награду за «Запах женщины», хотя это явно не лучшая его роль

Победа фильма «Король говорит» уверила многих в том, что кинокритики любят посредственность

Эми Адамс получила дырку от бублика, а не «Оскар»

Марго Робби заслужила «Оскар», но ей его так и не дали

А Леонардо Ди Каприо вообще не заслужил награду

Фото на превью The Revenant / New Regency Pictures and co-producers