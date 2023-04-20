13 решений «Оскара», которые поставили на уши даже тех, кто далек от мира кино
Порой фильм собирает все возможные награды, но многим зрителям он все равно не по вкусу. И наоборот — искрометная комедия или душевная драма словно исчезает из поля зрения критиков. Некоторые решения жюри премии «Оскар» вызвали у пользователей интернета волну возмущения. О них мы и расскажем дальше, но еще нам интересно, какие фильмы и актеры, на ваш взгляд, не заслужили престижных наград. Или заслужили, но не получили.
Стив Бушеми никогда не был номинирован на «Оскар» — он бьется годами, но все впустую
Самая престижная награда актера — «Золотой глобус» за роль в сериале «Подпольная империя». Многие пользователи считают, что Бушеми заслуживает большего. По крайней мере, за участие в фильме «Фарго».
Его фишка — роли второго плана. Но он играет их так выразительно, что порой его персонажи затмевают главных героев. Например, Донни занимает почетное четвертое место в списке лучших героев фильма «Большой Лебовски».
Сэмюэл Л. Джексон удостоился номинации только один раз. И получил «Оскар» за выдающиеся заслуги
На протяжении десятков лет актер радует зрителей своими харизматичными плохими парнями. Но свой «Оскар» он получил только в 2022 году, и не за конкретный фильм, а за выдающиеся заслуги в кинематографе. При этом пользователи интернета считают, что роль слуги в фильме «Джанго освобожденный» была жемчужиной его карьеры.
Сам актер к заветным статуэткам не стремится: «Для меня „Оскар“ никогда не был мерилом успеха. Для меня критерий успеха — мое собственное счастье. Мне нравится ходить на премию и получать там корзину с подарочками — потом раздаю их родственникам».
Фильм «2001 год: Космическая одиссея» номинировали на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, режиссуру, сценарий и декорации. Но не как лучший фильм
«Одиссея» Кубрика стала вехой в развитии кинофантастики и мирового кинематографа в целом. Она входит в список самых лучших когда-либо снятых фильмов. Для голливудского мейнстрима в фильме исключительно мало диалогов. Первое слово произносят лишь на 26-й минуте.
Зато музыка в картине просто потрясающая — используется много классических произведений. Несмотря на все это, ни «Глобуса», ни «Эмми», ни «Оскара» в номинации «Лучший фильм» картина не получила. Фильму досталась лишь награда за спецэффекты.
«Маяк» и Роберт Паттинсон в этом фильме не были номинированы на «Оскар» в категориях «Лучший фильм» и «Лучший актер»
По мнению некоторых зрителей, «Маяк» заслуживал не просто номинации на «Оскар», но и победы. Пользователи также отмечают, что невероятная работа операторов в фильме осталась без награды.
- Роберт Паттинсон прошел долгий путь и, безусловно, стал круче за эти годы. © phantom_avenger / Reddit
- Этот фильм был шансом для Голливуда. Шансом разорвать порочный круг и поддержать картину с отличным сценарием, актерской игрой и оригинальным сюжетом. Но деньги важнее. © cjlutera / Reddit
Эллен Бёрстин из «Реквиема по мечте» проиграла Джулии Робертс
Один пользователь Reddit отмечает, что его до глубины души потрясла игра Эллен Бёрстин в драме «Реквием по мечте». Женщину номинировали на «Оскар» в 2001 году, но награду забрала Джулия Робертс за «Эрин Брокович».
- Робертс — хорошая актриса, которая получила награду за средненькую игру в средненьком фильме, просто потому что в тот момент она была любимицей страны. © kronicfeld / Reddit
«Влюбленный Шекспир» получил награды незаслуженно
Многие пользователи считают, что «Влюбленный Шекспир» выиграл «Оскар» 1999 года незаслуженно. Помимо главной награды, он также одержал победу в номинациях «Лучшая актриса» (Гвинет Пэлтроу), «Лучшая актриса второго плана» (Джуди Денч), и «Лучший сценарий» (Марк Норман и Том Стоппард), а также еще в трех номинациях.
Но, по мнению многих, статуэтка в тот год должна было достаться ленте «Спасти рядового Райана». У «Шекспира» было 13 номинаций, а у «Спасти рядового Райана» — 11.
- Весь тот год — какая-то шутка. Лучшие костюмы были у «Елизаветы», лучший сценарий — у «Шоу Трумена», лучшая музыка — у «Мулан», а лучшей актрисой должна была стать Кейт Бланшетт. © punksmurph / Reddit
«Форрест Гамп» обошел «Криминальное чтиво»
Спор о том, достоин ли «Форрест Гамп» «Оскара», длится уже много лет. Кто-то считает, что награда должна была отойти «Криминальному чтиву». Вторая картина считается более интересной и новаторской.
Том Хэнкс защищает фильм, сделавший его звездой. Он не считает, что картина имела успех из-за того, что вызывала ностальгию у «бумерской» аудитории. Мужчина признает, что «Криминальное чтиво» — шедевр, но уверен, что «Форрест Гамп» ничуть ни хуже.
«Столкновение» — худший победитель «Оскара» всех времен
Даже Пол Хаггис, режиссер фильма, считает, что картина не заслуживает награды. Он признает, что в 2006 году было множество других достойных лент, например «Капоте» и «Доброй ночи и удачи». Критики шутят, что картина так же элегантна, как транспортная сеть Нью-Йорка, иными словами — не очень.
Аль Пачино получил награду за «Запах женщины», хотя это явно не лучшая его роль
Часто бывает так, что «Оскар» актер получает как бы задним числом. Так случилось и с Аль Пачино. Награду он получил в 1993 за игру в фильме «Запах женщины». Но критики уверены, что это далеко не лучшая его роль. «Оскар» он заслужил еще со времен «Крестного отца». А в 1993 году статуэтку следовало бы отдать Дензелу Вашингтону за игру в «Малкольм Икс».
Победа фильма «Король говорит» уверила многих в том, что кинокритики любят посредственность
Существует мнение, что «Оскар» часто выигрывают простые, но вдохновляющие биографические фильмы. Скорее всего, награду отдадут несложной и понятной ленте, а не новаторской.
Считается, что Колин Ферт за главную роль получил награду заслуженно, но вот победа в номинации «Лучший фильм» должна была достаться «Социальной сети». Фильм Финчера тоже повествовал о реальных событиях, но был снят гораздо лучше, чем «Король».
Эми Адамс получила дырку от бублика, а не «Оскар»
Актриса стабильно входит в список звезд, которые заслужили самую престижную награду в сфере кино. У Эми целых 6 номинаций, но не одной победы. Одна из самых больших оплошностей Академии — полное игнорирование актрисы в фильме «Прибытие». А ведь Адамс в картине выложилась по полной.
Марго Робби заслужила «Оскар», но ей его так и не дали
Звезда была дважды номинирована на награду, но так ее и не получила. Вероятнее всего, во второй раз ей просто не повезло. Критики отметили ее игру в фильме «Тоня против всех», но в 2018 году на «Лучшую актрису» также номинировалась Фрэнсис Макдорманд (за работу в ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Она награду и забрала. Сама Робби в интервью призналась, что «Оскар» не очень-то и хотела — ее слишком пугала перспектива произносить речь.
А Леонардо Ди Каприо вообще не заслужил награду
В течение многих лет преданные поклонники актера переживали о том, что у их любимца нет «Оскара». В 2016 году он наконец-то его получил — за роль в «Выжившем». Однако многих эта победа не устроила.
- Лео отличный актер, все его фильмы достойны высоких оценок. В «Выжившем» он тоже проделал хорошую работу, но она все равно не тянет на «Оскар». Том Харди сыграл лучше. Вероятнее всего, они просто решили отдать ему награду, потому что он номинировался уже кучу раз. © Noodle_Spine / Reddit
- Лео заслуживает «Оскар» за другие свои фильмы, но в «Выжившем» он украл его у Тома Харди. © valormorghullis / Reddit