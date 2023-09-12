15+ фактов из жизни актрисы из «Дикой орхидеи», ради которой Микки Рурк начал череду пластических операций

Многие из нас помнят фильм «Дикая орхидея», в котором влюбленную пару играли Микки Рурк и Кэрри Отис. Если имя актера сегодня на слуху, то с актрисой совсем другая история. Ведь далеко не все знают, как сложилась ее дальнейшая жизнь.