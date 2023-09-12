15+ фактов из жизни актрисы из «Дикой орхидеи», ради которой Микки Рурк начал череду пластических операций
Многие из нас помнят фильм «Дикая орхидея», в котором влюбленную пару играли Микки Рурк и Кэрри Отис. Если имя актера сегодня на слуху, то с актрисой совсем другая история. Ведь далеко не все знают, как сложилась ее дальнейшая жизнь.
- Кэрри сбежала из дома в 16 лет и занялась модельным бизнесом. О том периоде своей жизни она рассказывала следующее: «Со стороны моя карьера казалась верхом мечтаний. Мое лицо появлялось на обложках глянцевых журналов, однако мало кто знал, что за всем этим грандиозным успехом скрывалась ужасающая реальность».
- В 17 лет она столкнулась с вопиющим поведением агента. Девушка понимала, что была выбрана жертвой неслучайно, ведь молоденькую модель совсем некому было защитить. Помимо всего прочего, агент сам распоряжался деньгами, которые зарабатывала Кэрри, так что своих денег у модели в распоряжении не было. В этот период Отис накрыла глубочайшая депрессия, у нее усилилось расстройство пищевого поведения, девушка стала бояться представителей противоположного пола.
- Настоящая слава пришла к Отис в 1986 году, когда она появилась на обложке французского Elle. В течение последующих нескольких лет девушка красовалась в Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Allure и Marie Claire. Позднее принимала участие в рекламных кампаниях джинсов Guess и Calvin Klein.
- Ее дебют в кино состоялся в 1989 году в «Дикой орхидее». Нельзя сказать, что эта работа стала для нее успешной, ведь сам фильм критики «наградили» отрицательными отзывами, а Razzie Awards дал Отис номинацию «Худшая новая звезда». В этом фильме она составила тандем с Микки Рурком, которому дали номинацию «Худшая мужская роль».
- Кассовый провал картины не помешал Кэрри и Микки перенести свои романтические отношения с экрана в реальную жизнь. Так, Отис признавалась, что уже при первой встрече их сразу же потянуло друг к другу. Тем не менее, они постоянно ссорились и частенько становились объектами для газетных сплетен.
- Бывшая супруга Рурка Дебра Фойер рассказывала, что именно во время романа с Отис актер начал себя «полностью уничтожать». А о самой Кэрри Дебра говорила, что девушка была настолько красива, что Микки хотел стать частью ее мира, тогда-то и началась его бесконечная череда пластических операций.
- Микки Рурк выдвинул Отис ультиматум, заявив, что если возлюбленная откажется выйти за него замуж, то он попрощается с жизнью. В 1992 году Отис и Рурк заключили брак. Позднее Кэрри признавалась, когда речь касалась замужества с Микки, в ее голове загорался красный свет. Однако девушке никто не говорил о том, что женщина имеет право высказывать свое мнение. Она говорила: «Я просто ему повиновалась». Сам Рурк признавался, что встреча с Кэрри — лучшее, что случалось с ним в жизни: «Это были гром и молнии», — продолжил он.
- После съемок в «Дикой орхидее» Кэрри Отис перебросила свои силы на модельный бизнес, а Рурк продолжил работу в кино. Как и своей первой жене, Микки заявил, Кэрри, что она должна отказаться от работы. Отис послушалась супруга и ушла из модельного бизнеса, хотя могла бы добиться больших успехов на этом поприще.
- Отношения супругов становились все хуже и хуже. Возможно, для того, чтобы наладить их, они приняли решение сняться вместе в фильме «Выход в красное» (1997). Однако это не помогло, и в 1998 году пара приняла решение о разводе. После этого Кэрри Отис возобновила свою модельную карьеру, а в 2000 году даже стала самой возрастной моделью, появившейся на обложке журнала Sports Illustrated.
- Через некоторое время Отис начала встречаться с другим мужчиной. Ревность Рурка была зашкаливающей. Актер признавался, что одно время хотел «чертовски сильно» вернуться к бывшей супруге. Позже Микки признавался, что смирился с потерей Кэрри и больше ее не любит.
- Актриса говорила: «Мы оба были взрывными, одно время я даже страдала депрессией. Мы оба были зависимыми от драмы». Она признавалась, что помимо большой любви между ними творилось настоящее безумие. Также Кэрри признавалась, что на тот момент она была молоденькой девушкой, находившейся под большим влиянием величайшего на тот момент актера.
- Некоторое время Отис страдала нервной анорексией, но в 2000-х модель начала потихоньку восстанавливаться. В 2003 году актриса даже стала пресс-секретарем Национальной недели осведомленности о расстройствах пищевого поведения. Также неоднократно выступала корреспондентом на телеканале Channel 4 News.
- Личная жизнь модели наладилась в 2005 году, когда она вышла замуж за инженера-химика Мэттью Саттона. В этом браке у пары родились две дочки. Кэрри признавалась, что дочери знают, через что пришлось пройти маме. Девочки часто задают вопросы, актриса разговаривает с ними обо всем на свете. Отис рассказала: «Девочки хотят, чтобы я была счастлива, всегда защищают меня. Дочки могут сказать „нет“, им знакомо понятие личных границ и они знают, что их тела принадлежат только им».
- Когда у нее спросили, что бы она сказала молодой себе, Отис ответила следующее: «Ты со всем справишься. Обретешь безопасность, найдешь баланс и любовь всей своей жизни. Ты заслуживаешь счастья и всегда можешь сказать „нет“».
- Сегодня Кэрри уверена в том, что она самодостаточна. Модель сумела выстроить личные границы и всегда скажет человеку в лицо нравится ей что-то или же нет. Если ей кто-то скажет улыбнуться, то она не будет этого делать, если не хочет. Она стала женщиной, которая не извиняется за свою смелость. Ей потребовалось очень много времени, чтобы взрастить в себе все эти качества.
- Актриса частенько делится подробностями личной жизни в своих соцсетях и с удовольствием выкладывает семейные фото. Не так давно она опубликовала пост, в котором написала следующее: «Только в 53 года я поняла, что начала постигать свою истинную сущность. Только благодаря самопожертвованию, страданиям, опыту теперь я могу занять свое истинное место в этом мире».
Довольно непростая судьба выпала и исполнительнице главной роли в сериале «Дикая Роза» Веронике Кастро. Ее жизнь была наполнена такой драмой, что никакой мыльной опере подобного даже и не снилось.
Фото на превью Wild Orchid / Vision PDG and co-producers
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