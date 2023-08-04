15 фактов о фильме «Мэри Поппинс, до свидания», которые для многих станут настоящим откровением
В этом году легендарному фильму «Мэри Поппинс, до свидания» исполнится 40 лет. В нем приняли участие такие актеры как Наталья Андрейченко, Лариса Удовиченко, Альберт Филозов и многие другие. Мы решили покопаться в истории создания этой картины и узнали о ней много интересного.
- Фильм «Мэри Поппинс, до свидания» основан на повести Памелы Трэверс. Автором сценария стал Владимир Валуцкий, однако в ходе съемок сценарий неоднократно менялся. Режиссер Леонид Квинихидзе снимал сказку для взрослых, поэтому был весьма удивлен тому, что фильм очень понравился и детям.
- Изначально Квинихидзе утвердил на главную роль Анастасию Вертинскую. Однако в ходе съемок она постоянно придиралась к персонажу, в частности называла Мэри Поппинс «странной дамочкой», многие вещи ее в этом фильме не устраивали. Тогда режиссер принял решение распрощаться с актрисой.
- Тогда Максим Дунаевский, создавший музыку к картине, предложил кандидатуру своей супруги Натальи Андрейченко. Кстати, по признанию самого композитора, музыку он писал именно под нее. Но Квинихидзе не мог представить себе актрису в данной роли, ибо Андрейченко была пышкой, а Мэри Поппинс он видел утонченной. За 2 недели Наталья похудела на 15 кг, как ей удалось это сделать до сих пор остается загадкой.
- Весьма неожиданным для всех стало то, что когда Наталья Андрейченко пришла на примерку костюмов, они оказались будто бы сшиты специально для нее, — наряды не пришлось перекраивать даже на полсантиметра. «Я вошла, надела костюм и была готова», — признавалась Андрейченко.
- Съемки фильма проходили на «Мосфильме». Однако близость киностудии к жилым домам доставляла съемочной группе немало хлопот. Так, нередко съемки фильма проходили по ночам. Ассистенты прибегали к съемочной группе и заявляли, что жители окрестных домов звонили и требовали прекратить съемки, так как заснуть было ну просто нереально.
- Как-то журналист поинтересовался у режиссера Леонида Квинихидзе, как же ему работалось с Натальей Андрейченко, ведь тогда все поговаривали, что у актрисы непростой характер. Квинихидзе ответил так: «Я работал со многими актерами, про которых говорили, что у них сложный характер: Смоктуновский, Гурченко, Андрей Миронов, Шакуров. Если артист понимает, чего конкретно от него хочет режиссер, проблем не возникает. Я всегда говорю: плохих актеров нет — бывают плохие или не очень хорошие режиссеры».
- Все песни за Наталью Андрейченко в фильме исполнила Татьяна Воронина — супруга барабанщика группы «Воскресенье» Владимира Воронина. Дунаевский говорил, что он хотел найти Барбару Стрейзанд: «И думаю, что нашел. Конечно, она не была похожа на Барбару Стрейзанд, но вот этот наполненный, как будто вытянутая струна, натянутый голос, я нашел».
- Однако была одна проблема — голос Андрейченко, не совпадал с голосом, которым пела Воронина. Максим Дунаевский вспоминал: «Наташа совершила артистический подвиг. Для того чтобы повысить тембр, она долго тренировалась, чтобы он был похож на голос Ворониной». В общем, на протяжении всего фильма она говорила неестественным для себя высоким голосом. После успеха фильма Воронина хотела даже стать певицей, но позже поняла, что это огромная ответственность. Сейчас она поет в церковном хоре.
- Дольше всего продолжались поиски актеров на роли детей Бэнксов — Джейн и Майкла. Режиссер говорил, что потенциальные юные актеры должны были быть работоспособными, пластичными и музыкальными. Так, на роль Джейн утвердили племянницу балерины Майи Плисецкой — Анну, а роль Майкла досталась сыну подруги Анастасии Вертинской — Филиппу Рукавишникову.
- Кстати, у Филиппа были конкуренты, но последнее слово в выборе этого актера осталось за Анной, которая хотела видеть в роли своего экранного брата именно Рукавишникова. Сегодня он работает скульптором, а Анна Плисецкая одно время танцевала в балете, сейчас же занимается продюсированием и организацией концертов.
- Филипп Рукавишников вспоминал, что в школе никто так и не обратил внимания на его кинодебют. Возможно именно поэтому он решил завязать с кино и продолжить семейную династию скульпторов.
- Танцевальные номера для фильма ставил дядя Анны Плисецкой и брат Майи Плисецкой — Азарий Плисецкий. Танцевальные движения, представленные в картине, для того времени были довольно смелыми и весьма неожиданными. Плисецкий не боялся экспериментировать и смешивать направления, но при этом он умудрялся выдержать единый стиль всей хореографии.
- Некоторые танцы были построены на импровизации, так как съемочный график фильма поджимал и на репетиции совсем не оставалось времени. Так вот, в одной из таких сцен Наталья Андрейченко повредила ногу. Врачи, осмотрев актрису, заключили, что ей нельзя даже ходить некоторое время. Однако Андрейченко к советам докторов не прислушалась и продолжила съемки. «Только если присмотреться на некоторых кадрах видно, что я слегка прихрамываю», — сказала актриса.
- Александр Абдулов горел желанием сыграть мистера Эя и даже принимал участие в пробах. Однако создатели фильма были убеждены, что эта роль должна принадлежать чудаковатому с виду актеру. Они выбрали Лембита Ульфсака, который чем-то даже напоминал Джона Леннона. Ну а пел и говорил он голосом музыканта Павла Смеяна. Кстати, на бэк-вокале песни «Ветер перемен» звучит голос Натальи Ветлицкой, которая одно время была женой Смеяна.
- Наталья Андрейченко признавалась: «Сначала я не очень оценила фильм. Но теперь понимаю, что моя жизнь после него изменилась. Мне просто невероятно повезло в том, что довелось сняться в такой картине и в такой роли. Ведь Мэри Поппинс — удивительное создание. Это связь наших поколений. Она переводит язык взрослых на язык детей и наоборот».
Безусловно, за кадром и других наших любимых фильмов происходило множество всего интересного. Так, например, Александру Демьяненко ради роли Шурика пришлось перекраситься из брюнета в блондина. Однако краска была настолько едкой, что это грозило артисту облысением. А вот режиссер Леонид Гайдай, снимая одну из новелл «Не может быть!», приказал облить все продукты керосином, чтобы актеры не покушались на еду.
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