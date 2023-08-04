15 фактов о фильме «Мэри Поппинс, до свидания», которые для многих станут настоящим откровением

В этом году легендарному фильму «Мэри Поппинс, до свидания» исполнится 40 лет. В нем приняли участие такие актеры как Наталья Андрейченко, Лариса Удовиченко, Альберт Филозов и многие другие. Мы решили покопаться в истории создания этой картины и узнали о ней много интересного.

Безусловно, за кадром и других наших любимых фильмов происходило множество всего интересного. Так, например, Александру Демьяненко ради роли Шурика пришлось перекраситься из брюнета в блондина. Однако краска была настолько едкой, что это грозило артисту облысением. А вот режиссер Леонид Гайдай, снимая одну из новелл «Не может быть!», приказал облить все продукты керосином, чтобы актеры не покушались на еду.