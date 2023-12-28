15+ идей наряда для новогодней вечеринки, которые мы подсмотрели у любимых киногероинь
В преддверии зимних праздников так и хочется пересматривать фильмы и эпизоды сериалов, в которых персонажи отмечают Рождество и Новый год. Ведь такие ленты могут не только настроить на нужный лад, но и подарить идею праздничного костюма. Мы решили выяснить, какие наряды носили героини любимых лент на рождественских и новогодних вечеринках.
Сиерра — «Незабываемое Рождество»
Дэйзи — «Великий Гэтсби»
Софи — «Замок к Рождеству»
Моника — «Друзья»
Кейтлин — «Королевский Новый год»
Гермиона — «Гарри Поттер и Кубок огня»
Слоан — «Пара на праздники»
Блэр — «Сплетница»
Серена — «Сплетница»
Эстер — «Встретимся в Сент-Луисе»
Пенни — «Теория большого взрыва»
Мириам — «Удивительная миссис Мейзел»
Эми — «Старый Новый год»
Лана — «Тайны Смолвиля»
Эмбер — «Принц на Рождество»
Вонни — «Светская жизнь»
Ларита — «Легкое поведение»
Кэрри — «Секс в большом городе»
Элис — «С широко закрытыми глазами»
Леди Мэри — «Аббатство Даунтон»
Конечно, костюмеры и гримеры сериала «Аббатство Даунтон» проделали грандиозную работу, чтобы превратить современных актеров в представителей давно ушедшей эпохи. А в этой статье мы показывали, как выглядят артисты данной киноленты в реальной жизни.
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