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15+ идей наряда для новогодней вечеринки, которые мы подсмотрели у любимых киногероинь

Кино
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В преддверии зимних праздников так и хочется пересматривать фильмы и эпизоды сериалов, в которых персонажи отмечают Рождество и Новый год. Ведь такие ленты могут не только настроить на нужный лад, но и подарить идею праздничного костюма. Мы решили выяснить, какие наряды носили героини любимых лент на рождественских и новогодних вечеринках.

Сиерра — «Незабываемое Рождество»

Дэйзи — «Великий Гэтсби»

Софи — «Замок к Рождеству»

Моника — «Друзья»

Кейтлин — «Королевский Новый год»

Гермиона — «Гарри Поттер и Кубок огня»

Слоан — «Пара на праздники»

Блэр — «Сплетница»

Серена — «Сплетница»

Эстер — «Встретимся в Сент-Луисе»

Пенни — «Теория большого взрыва»

Мириам — «Удивительная миссис Мейзел»

Эми — «Старый Новый год»

Лана — «Тайны Смолвиля»

Эмбер — «Принц на Рождество»

Вонни — «Светская жизнь»

Ларита — «Легкое поведение»

Кэрри — «Секс в большом городе»

Элис — «С широко закрытыми глазами»

Леди Мэри — «Аббатство Даунтон»

Конечно, костюмеры и гримеры сериала «Аббатство Даунтон» проделали грандиозную работу, чтобы превратить современных актеров в представителей давно ушедшей эпохи. А в этой статье мы показывали, как выглядят артисты данной киноленты в реальной жизни.

Фото на превью Friends / Warner Bros. Television and co-producers, Falling for Christmas / Motion Picture Corporation of America and co-producers
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AdMe/Кино/15+ идей наряда для новогодней вечеринки, которые мы подсмотрели у любимых киногероинь
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