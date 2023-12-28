15+ идей наряда для новогодней вечеринки, которые мы подсмотрели у любимых киногероинь

В преддверии зимних праздников так и хочется пересматривать фильмы и эпизоды сериалов, в которых персонажи отмечают Рождество и Новый год. Ведь такие ленты могут не только настроить на нужный лад, но и подарить идею праздничного костюма. Мы решили выяснить, какие наряды носили героини любимых лент на рождественских и новогодних вечеринках.