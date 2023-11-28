15 роскошных актрис за 60, которые по-прежнему блистают на экранах, несмотря на солидный возраст
Говорят, век женщин в кинематографе недолог. Но некоторые актрисы ломают шаблоны, продолжая заниматься любимым делом в солидном возрасте. И доказывают, что возраст таланту не помеха. А мы восхищаемся их трудолюбием и преданностью профессии.
Тамара Акулова в 29 и 66 лет
Елена Цыплакова в 24 и 64 года
Елена Сафонова в 27 и 67 лет
Галина Петрова в 31 год и 66 лет
Анна Каменкова в 23 года и 69 лет
Елена Коренева в 27 и 70 лет
Лариса Лужина в 24 и 83 года
Людмила Максакова в 30 лет и 81 год
Ольга Остроумова в 36 лет и 74 года
Евдокия Германова в 29 лет и 63 года
Наталья Варлей в 19 и 75 лет
Тамара Семина в 25 лет и 84 года
Наталья Санько в 20 и 69 лет
Татьяна Васильева в 29 и 76 лет
Ирина Алферова в 26 и 70 лет
Не менее интересно узнать, как сложилась личная жизнь всеми любимых актрис. Наталья Кустинская выходила замуж шесть раз, но все попытки создать семью закончились разводом. А Ирина Алферова обрела долгожданное счастье лишь после 40 лет.
Фото на превью Хождение по мукам / Мосфильм, Старые шишки / Свердловск
AdMe/Кино/15 роскошных актрис за 60, которые по-прежнему блистают на экранах, несмотря на солидный возраст
Поделиться этой статьёй