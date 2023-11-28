15 роскошных актрис за 60, которые по-прежнему блистают на экранах, несмотря на солидный возраст

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Говорят, век женщин в кинематографе недолог. Но некоторые актрисы ломают шаблоны, продолжая заниматься любимым делом в солидном возрасте. И доказывают, что возраст таланту не помеха. А мы восхищаемся их трудолюбием и преданностью профессии.

Тамара Акулова в 29 и 66 лет

Елена Цыплакова в 24 и 64 года

Елена Сафонова в 27 и 67 лет

Галина Петрова в 31 год и 66 лет

Анна Каменкова в 23 года и 69 лет

Елена Коренева в 27 и 70 лет

Лариса Лужина в 24 и 83 года

Людмила Максакова в 30 лет и 81 год

Ольга Остроумова в 36 лет и 74 года

Евдокия Германова в 29 лет и 63 года

Наталья Варлей в 19 и 75 лет

Тамара Семина в 25 лет и 84 года

Наталья Санько в 20 и 69 лет

Татьяна Васильева в 29 и 76 лет

Ирина Алферова в 26 и 70 лет