17 историй о профи, которые подняли сервис на космическую высоту

Герои сегодняшней подборки обратились к представителям разных сфер деятельности и получили не только прекрасный сервис, но и отличное настроение. Ведь так приятно, когда таксист оказывается любителем животных и не боится, что грустная кошечка перепачкает салон машины, а друг-библиотекарь находит книгу, название которой мучительно пытаешься вспомнить вот уже несколько лет.

Опаздываем на линейку в 1-й класс. Подъехали на такси к школе, и сын вдруг спохватился: «Мы цветы дома забыли». Шок, паника, а водитель поворачивается с непроницаемым лицом и говорит: «Не переживайте, ведь у меня в багажнике как раз букет лежит. Теще купил, но ради такого дела не пожалею». Я просто была на седьмом небе, так его благодарила, а за букет потом деньги на номер кинула. © Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск / VK

Вчера получил зарплату и пошел пообедать в кафе неподалеку. Встретила незнакомая официантка, уровень обслуживания — «богиня». Ни разу так здорово и как-то по-домашнему не принимали даже в статусных заведениях. При расчете решил выразить свое искреннее восхищение, а заодно выведать секрет правильного отношения к жизни и к работе. Сказал ей, что она круто работает и что я впервые увидел такое отношение к клиенту. Попросил сказать, в чем ее секрет. Получил такой ответ: «Я хозяйка этого кафе». © Bombezin / Pikabu

Уже 3 года хожу на маникюр в один и тот же салон. Недавно прихожу, а мне говорят, что мой мастер заболела, но меня обслужит их новый сотрудник. Сотрудник, не сотрудница. Я прямо опешила: это мужик будет мне пилить ногти! Первые 10 минут я в лоб смотрела на него и не могла понять, что к чему. А потом расслабилась, мы разговорились. Есть жена, 2 детей. Работал раньше на стройке, а потом жена забеременела и попросила помощи с ногтями — на пальцах ног накрасить сама не могла. Ему так этот процесс понравился, что он и пошел учиться. Сначала скрывал ото всех, тайно проходил курсы и еще 11 лет работал на прошлой работе. А потом плюнул на стереотипы и пошел устраиваться в салон. Сначала все к нему скептически относились, а потом он стал любимцем всех дам. Теперь он и мой любимый мастер. Аккуратно, стерильно, чистенько! © Палата № 6 / VK

Недавно оформляла кредитную карту. Звонит мне сотрудница банка для уточнения данных и начинает икать, да так сильно и часто. Говорит свой стандартный текст, несмотря на икоту. Профессионализм. © Подслушано / Ideer

Я как-то ехала с кошкой из ветеринарки и она сильно плакала.

Диалог с таксистом:

— Выпустите кошечку, пусть смотрит в окошко.

— Она белая — будете салон неделю чистить.

— Зато кошка не будет плакать. © Witch_of_h*ll / Twitter

«Купил я тортик и не знаю, по чьей вине он оказался с плесенью, хотя срок годности не истек. Решил связаться с продавцом. Через 5 дней получил 2 кг ништячков к чаю»

Зашла беременная в автобус, а свободных мест там нет. Водитель стоял минуты 2, и пассажиры начали возмущаться, мол, почему не едем. И тут наш шофер как взял да и объявил по громкой связи, что не поедет никуда, пока беременная женщина стоит. Мне настолько было приятно, сразу все места начали освобождать. © Подслушано / Ideer

Решила сменить работу. Пошла на собеседование в хороший сетевой зоомагазин. Попросили рассказать о себе, а в этот момент директор просматривал мои документы. Как только добрался до трудовой книжки, посмотрел на нее 5 секунд и сказал мне: «Вы приняты». Я опешила, потому что он ее даже не открыл. Спросила почему и услышала в ответ: «Вы, возможно, не заметили, но на вашей книжке собачья шерсть и она погрызена крысой. Значит, у вас есть опыт в содержании и вы нам будете полезны». Вот он, профессиональный взгляд. © Подслушано / Ideer

Улыбчивый дедушка, японский таксист, подарил нам оригами. Складывает лебедей в свое удовольствие уже много лет. © PitLaneRapunzel / Twitter

Отмечали вчера день рождения дочери знакомых в кафе. Я заказывал столик неделю назад (попросили), позвонил и поинтересовался, могу ли услышать Настю. Дали Настю. Оказалось, это директор. Извинился, объяснил ей, что думал про официантку, которая обслуживала в прошлый раз, и спросил, будет ли она в воскресенье. Не будет, в графике ее нет. Ну и ладно. Стол заказал да и забыл. Приехал, встретил знакомых, заходим — а там она, Настя. Все было замечательно, отметили, а когда уходили, то и Настя ушла. Получается, ее из-за моего звонка позвали на работу и она пришла. Специально! Ради одного клиента. © RazDrai / Pikabu

«Велосипед моей дочери, разъясняющий разницу между Австрией и Австралией»

«Европа, Австрия. Моцарт, а не кенгуру».

«Пару недель назад заказывал велосипедные аксессуары. В посылке оказалось не два, а три предмета. Кроме заказанных вещей, мне положили пакетик с мармеладом»

Моя мама врач. В детстве она приезжала к нам в школу с другими врачами и брала кровь из пальца у школьников. Так вот, когда наступала моя очередь, я заходил, мама красной ручкой рисовала мне на пальце точку как от укола, прикладывала вату. Я выходил как ни в чем не бывало и говорил всем, что это не больно и нечего бояться. © Подслушано / Ideer

Не оставляю чаевые, если откровенно не понравилось обслуживание или если мне нахамили. Но вот сидел я однажды в ресторане, все было супер. Пришло время расплачиваться — а у меня из налички только монеты, ближайший банкомат в 2–3 км... Было стыдно не оставить чаевых, но я оплатил картой счет и скрылся, пока официант не видел. Отошел от ресторана метров на 200–300 уже. Ночь. И тут слышу, что кто-то догоняет. Оборачиваюсь: официант бежит и со словами «Вы карту забыли!» протягивает мне карту. А это чужой город, всяких приложений для оплаты с мобильного тогда еще не было. Сходил снял наличку, вернулся в ресторан и оставил чаевых на полсчета. © ilgizigli / Twitter

Я пытался вспомнить название книги, которую прочитал лет за 10–15 до этого. Я знал, что там было что-то про искусственный вирус, случайно выпущенный из лаборатории в Японии. Пытался найти книгу с помощью нескольких поисковых систем, но не мог. Это сводило меня с ума. Я пожаловался своему другу, который работал библиотекарем, и он написал мне название и автора в течение 30 минут. Волшебство! © OMothmanWhereArtThou / Reddit

Есть куча правил, касающихся сервиса. Правила сервировки, правила открытой руки, правило, в каком порядке гостям накладывать еду, и так далее. Но для меня самым полезным оказался совет, который дала мне первая начальница, когда я еще был студентом и подрабатывал в кофейне. Она сказала: «Ванек, ты можешь знать сколько угодно правил и приемов, но так и не сможешь найти контакт с гостями. Попробуй каждого гостя встречать и работать с ним так, будто это твой старый друг и ты весь день ждал именно его». © Mau0HeZzz / Pikabu

Была на концерте известной рок-группы. И больше всего меня поразило уважение к зрителю! Концертная программа четко отрепетирована, ни одного лишнего движения или звука, никаких заминок. Они привезли в наш небольшой город 2 фуры оборудования, чтобы сделать настоящее шоу. Как следствие, никаких акустических ям или фонящих микрофонов. Они даже натянули задник и заставили динамики специальными ширмами. Но самое невероятное: они начали точно в заявленное время, минута в минуту! © Подслушано / Ideer