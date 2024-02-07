18 актеров, которые на публике выглядят как мамины пирожочки, а на экране — просто огонь-пожар
Когда в 1932 году вышел фильм «Тарзан, человек-обезьяна», главный герой которого предстал в кадре без рубашки, разразился небывалый скандал. Киноленту сочли непристойной, но это не помешало ей стать кассовым хитом. С тех пор утекло немало воды, но горячие образы киногероев до сих пор заставляют сердца зрительниц биться в ускоренном ритме. Мы решили вспомнить актеров, которые зажигали на экране, а на красной дорожке они — сама скромность и простота.
Александр Скарсгард
А в этой статье мы рассказывали занятные факты о всех членах семьи Скарсгард, которые умудрились поднять на уши не только родную Швецию, но и весь мир.
Крис Эванс
Джейкоб Элорди
Райан Гослинг
Джейсон Момоа
Дженсен Эклс
Киллиан Мерфи
А из этого материала можно узнать, почему красавчик Киллиан не в восторге от славы и как он оберегает свою семью от публики.
Джеймс Макэвой
Джуд Лоу
Том Хиддлстон
Джон Красински
Остин Батлер
Остин Батлер окончательно влюбил в себя публику, сыграв главную роль в кинокартине «Элвис». Чего стоило актеру преображение в короля рок-н-ролла, можно почитать в этом материале.
Том Харди
Крис Прэтт
Зак Эфрон
Йен Сомерхолдер
Дилан Макдермотт
Дэниел Рэдклифф
Раз уж речь зашла о Дэниеле Рэдклиффе, не можем не напомнить вам об этой статье. В ней мы рассуждали, как актеру удалось избавиться от прилипчивого образа «мальчика, который выжил» и ошеломить зрителей другими гранями своего таланта.