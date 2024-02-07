AdMe
AdMe

18 актеров, которые на публике выглядят как мамины пирожочки, а на экране — просто огонь-пожар

Кино
3712

Когда в 1932 году вышел фильм «Тарзан, человек-обезьяна», главный герой которого предстал в кадре без рубашки, разразился небывалый скандал. Киноленту сочли непристойной, но это не помешало ей стать кассовым хитом. С тех пор утекло немало воды, но горячие образы киногероев до сих пор заставляют сердца зрительниц биться в ускоренном ритме. Мы решили вспомнить актеров, которые зажигали на экране, а на красной дорожке они — сама скромность и простота.

Александр Скарсгард

А в этой статье мы рассказывали занятные факты о всех членах семьи Скарсгард, которые умудрились поднять на уши не только родную Швецию, но и весь мир.

Крис Эванс

Джейкоб Элорди

Райан Гослинг

Invision / Invision / East News, © Crazy, Stupid, Love. / Carousel Productions

Джейсон Момоа

ktla / Broadimage / Broad Image / East News, © Aquaman / Warner Bros. and co-producers

Дженсен Эклс

Киллиан Мерфи

А из этого материала можно узнать, почему красавчик Киллиан не в восторге от славы и как он оберегает свою семью от публики.

Джеймс Макэвой

WENN.com / agefotostock / East News, © Glass / Universal Pictures and co-producers

Джуд Лоу

Том Хиддлстон

Джон Красински

Остин Батлер

Остин Батлер окончательно влюбил в себя публику, сыграв главную роль в кинокартине «Элвис». Чего стоило актеру преображение в короля рок-н-ролла, можно почитать в этом материале.

Том Харди

Invision / Invision / East News, © Warrior / Lions Gate Films and co-producers

Крис Прэтт

Зак Эфрон

Priscilla Grant / Everett Collection / East News, © Baywatch / Paramount Pictures and co-producers

Йен Сомерхолдер

Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, © The Vampire Diaries / Outerbanks Entertainment and co-producers

Дилан Макдермотт

Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, © American Horror Story / FX Network and co-producers

Дэниел Рэдклифф

Danny Moloshok / Invision / AP / East News, © Miracle Workers / Broadway Video and co-producers

Раз уж речь зашла о Дэниеле Рэдклиффе, не можем не напомнить вам об этой статье. В ней мы рассуждали, как актеру удалось избавиться от прилипчивого образа «мальчика, который выжил» и ошеломить зрителей другими гранями своего таланта.

Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News, The Legend of Tarzan / Warner Bros. and co-producers, Danny Moloshok / Invision / AP / East News, Miracle Workers / Broadway Video and co-producers
2
3712
AdMe/Кино/18 актеров, которые на публике выглядят как мамины пирожочки, а на экране — просто огонь-пожар
Поделиться этой статьёй