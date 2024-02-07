18 актеров, которые на публике выглядят как мамины пирожочки, а на экране — просто огонь-пожар

Когда в 1932 году вышел фильм «Тарзан, человек-обезьяна», главный герой которого предстал в кадре без рубашки, разразился небывалый скандал. Киноленту сочли непристойной, но это не помешало ей стать кассовым хитом. С тех пор утекло немало воды, но горячие образы киногероев до сих пор заставляют сердца зрительниц биться в ускоренном ритме. Мы решили вспомнить актеров, которые зажигали на экране, а на красной дорожке они — сама скромность и простота.

Александр Скарсгард

, © The Legend of Tarzan / Warner Bros. and co-producers ANGELA WEISS / AFP / East News

А в этой статье мы рассказывали занятные факты о всех членах семьи Скарсгард, которые умудрились поднять на уши не только родную Швецию, но и весь мир.

Крис Эванс

, © 4: Rise of the Silver Surfer / Twentieth Century Fox and co-producers ANGELA WEISS / AFP / East News

Джейкоб Элорди

, © The Kissing Booth / Komixx Entertainment and co-producers NBC / Ferrari Press / East News

Райан Гослинг

Джейсон Момоа

, © Aquaman / Warner Bros. and co-producers ktla / Broadimage / Broad Image / East News

Дженсен Эклс

, © Supernatural / Warner Bros. Television and co-producers RW / Associated Press / East News

Киллиан Мерфи

А из этого материала можно узнать, почему красавчик Киллиан не в восторге от славы и как он оберегает свою семью от публики.

Джеймс Макэвой

Джуд Лоу

Том Хиддлстон

, © The Night Manager / The Ink Factory and co-producers MICHAEL TRAN / AFP / East News

Джон Красински

, © 13 Hours / Paramount Pictures and co-producers Invision / Invision / East News

Остин Батлер

, © The Shannara Chronicles / Music Television (MTV) and co-producers Paul A. Hebert / Invision / AP / East News

Остин Батлер окончательно влюбил в себя публику, сыграв главную роль в кинокартине «Элвис». Чего стоило актеру преображение в короля рок-н-ролла, можно почитать в этом материале.

Том Харди

, © Warrior / Lions Gate Films and co-producers Invision / Invision / East News

Крис Прэтт

Зак Эфрон

, © Baywatch / Paramount Pictures and co-producers Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Йен Сомерхолдер

, © The Vampire Diaries / Outerbanks Entertainment and co-producers Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Дилан Макдермотт

, © American Horror Story / FX Network and co-producers Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Дэниел Рэдклифф

, © Miracle Workers / Broadway Video and co-producers Danny Moloshok / Invision / AP / East News