Издания о кино опубликовали списки лучших фильмов 2022 года. И даже спорить с ними не хочется

Конец года — время подведения итогов. В том числе и в области кино. Авторитетные издания уже определили лучшие фильмы 2022-го. Мы публикуем список из 12 кинокартин, которые точно стоит посмотреть.

Решение уйти

Гипнотический триллер-головоломка от режиссера «Олдбоя». В центре сюжета — детектив полиции и молодая вдова, которые оказываются вовлечены в сложные отношения, возникшие вокруг расследования одного запутанного дела. На Каннском кинофестивале фильм получил награду за лучшую режиссуру.

Брайан и Чарльз

Британская комедия про одинокого изобретателя, который смастерил себе друга-робота из запчастей от стиральной машины. Вскоре, к его удивлению, робот начинает эволюционировать, и создателю то и дело приходится вызволять свое творение из разных неприятностей.

Треугольник печали

В 2022 году этот фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Картина повествует о группе разных людей, оказавшихся вместо роскошной яхты на необитаемом острове. Это язвительная сатира на общество, где от режиссера достанется абсолютно всем героям, даже тем, которые на первый взгляд могут показаться приятнее остальных.

Всё везде и сразу

Концептуальная научная фантастика о владелице химчистки, которая путешествует по времени и пространству в попытке спасти свою семью. Фильм получил признание критиков за изобретательность, с которой он снят, визуальные эффекты, юмор, режиссуру, монтаж и игру актеров.

Жить

Главный герой — пожилой мужчина в исполнении Билла Найи — пытается насыщенно прожить остаток жизни. Картина снята по сценарию лауреата Нобелевской премии Кадзуо Исигуро и вдохновлена романом «Смерть Ивана Ильича» Льва Толстого.

Событие

Мощная драма о студентке, которая узнает, что беременна. Рождение ребенка может поставить под угрозу ее будущее, поэтому девушка вынуждена сделать нелегкий выбор. Действие фильма происходит в 1960-е годы во Франции. Картина получила главный приз Венецианского кинофестиваля.

Худший человек на свете

Девушка из хорошей семьи собирается стать врачом, но понимает, что эта профессия ей не подходит. По ходу фильма она рефлексирует, меняет увлечения, работу, раскрывая свою личность с новых сторон. Фильм номинировался на премию «Оскар» в категориях «Лучший иностранный художественный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

Банши Инишерина

Долгожданное воссоединение актерского дуэта Колина Фаррелла и Брендана Глисона, блиставших в культовом фильме «Залечь на дно в Брюгге». Двое старинных приятелей живут на ирландском острове, но однажды их дружба идет наперекосяк, и с этим нужно что-то делать. Фильм приправлен фирменным мрачным остроумием режиссера Мартина Макдонаха, и, по мнению некоторых критиков, это лучшая его работа со времен «Залечь на дно в Брюгге».

Солнце мое

Дебютный полнометражный фильм Шарлотты Уэллс без труда снискал любовь критиков. В пронзительной семейной драме рассказывается о девочке, которая проводит летние каникулы вместе со своим отцом. В роли отца — звезда сериала «Нормальные люди» Пол Мескал.

Варяг

Гипнотическая и жестокая эпопея о викингах от режиссера «Ведьмы» и «Маяка» Роберта Эггерса. Сюжет кинокартины основан на скандинавской легенде о принце Амлете, который отправляется мстить за своего отца. Главные роли исполнили Александр Скарсгард, Николь Кидман и Аня Тейлор-Джой. Несмотря на то что фильм не окупился в прокате, он получил высокие оценки критиков.

Топ Ган: Мэверик

Безупречный с точки зрения критиков блокбастер и возвращение Тома Круза к роли пилота-аса. Эта картина — сиквел одноименного фильма 1986 года. Однако, по мнению многих, он даже превзошел оригинал. Это подтверждают и сборы: фильм стал самым кассовым кинопроектом в 2022 году и самым кассовым в карьере Круза.

Лакричная пицца

Ностальгический и солнечный фильм, действие которого происходит в 1970-е годы в Лос-Анджелесе. Ода юности и свободе титулованного американского режиссера Пола Томаса Андерсона. Кинокартина была тепло встречена критиками и получила 3 номинации на «Оскар».