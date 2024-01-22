Как изменились звезды сериалов, о которых в нашей юности говорили из каждого утюга
В наши дни выпускают столько крутых сериалов — выбирай не хочу. А ведь еще десяток-другой лет назад выход добротного проекта был настоящим событием, и зрители с нетерпением ожидали каждого нового эпизода. Мы решили выяснить, как изменились звезды сериалов, которые скрасили нашу юность.
Екатерина Дубакина (Маша, «Моя прекрасная няня»)
Лянка Грыу (Женя, «Барвиха»)
Павел Майков (Пчела, «Бригада»)
Владимир Вдовиченков (Фил, «Бригада»)
Александра Флоринская (Анюта, «Бригада»)
Даниил Страхов (Виталик, «Бригада»)
Дарья Повереннова (Надя, «Бригада»)
Александр Носик (Артем, «Возвращение Мухтара»)
Евгений Кулаков (Женя, «Студенты»)
Дарья Лузина (Вероника, «Студенты»)
Алексей Литвиненко (Илья, «Школа»)
Анна Шепелева (Оля, «Школа»)
Валентина Лукащук (Аня, «Школа»)
Евгения Осипова (Юля, «Закрытая школа»)
Татьяна Космачева (Вика, «Закрытая школа»)
Также мы показывали, как изменились актеры и актрисы сериалов «Бедная Настя», «Не родись красивой» и «Кухня».
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