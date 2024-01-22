Как изменились звезды сериалов, о которых в нашей юности говорили из каждого утюга

В наши дни выпускают столько крутых сериалов — выбирай не хочу. А ведь еще десяток-другой лет назад выход добротного проекта был настоящим событием, и зрители с нетерпением ожидали каждого нового эпизода. Мы решили выяснить, как изменились звезды сериалов, которые скрасили нашу юность.