Как менялись 15 актрис, которые когда-то влюбили в себя миллионы людей
Наталья Селезнева, Ирина Розанова, Валентина Теличкина — этим и многим другим актрисам до сих принадлежат наши сердца. Фильмы с их участием многие из нас до сих пересматривают с трепетом. Одного большинство, вероятно, помнит этих актрис, когда те были на пике карьеры. Мы решили посмотреть, как годы отражались на внешности этих красавиц и как они выглядят сегодня.
1. Нина Маслова
2. Ольга Науменко
3. Нина Гребешкова
4. Наталья Селезнева
5. Ирина Купченко
6. Людмила Артемьева
7. Валентина Теличкина
8. Татьяна Лютаева
9. Елена Сафонова
10. Валентина Титова
11. Валентина Талызина
12. Светлана Рябова
13. Анна Каменкова
14. Елена Яковлева
15. Ирина Розанова
Неудивительно, что многие актрисы из старой гвардии кружили головы миллионам. Глядя на них сегодня, можно убедиться, что они все еще продолжают быть обаятельными красотками.
Поделиться этой статьёй