Как менялись 15 актрис, которые когда-то влюбили в себя миллионы людей

Наталья Селезнева, Ирина Розанова, Валентина Теличкина — этим и многим другим актрисам до сих принадлежат наши сердца. Фильмы с их участием многие из нас до сих пересматривают с трепетом. Одного большинство, вероятно, помнит этих актрис, когда те были на пике карьеры. Мы решили посмотреть, как годы отражались на внешности этих красавиц и как они выглядят сегодня.