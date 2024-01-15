Как сегодня выглядят 14 актеров и актрис, которые врезались нам в память благодаря одной роли, а потом куда-то исчезли
Яркой и запоминающейся может стать не только главная роль, хотя и она, без сомнения, тоже. Герои нашей статьи — те, чьих персонажей мы запомнили и безоговорочно полюбили когда-то. И даже немного жаль, что эти актеры и актрисы сегодня очень редко появляются на экранах.
Шеннон Элизабет
Многие запомнили Шеннон Элизабет по фильму «Американский пирог». Ее роль хоть и была эпизодической, но очень яркой.
Дэвид Аркетт
Дэвид Аркетт долгое время был постоянной звездой серии фильмов «Крик».
Ивана Бакеро
Маленькая звездочка «Лабиринта Фавна» давно выросла.
Питер Уэллер
Стоит только сказать «Робокоп», как сразу перед глазами у многих возникнет лицо молодого Питера Уэллера.
Минни Драйвер
Одной из самых яркий ролей актрисы была роль в фильме «Умница Уилл Хантинг».
Кевин Сорбо
Актер в первую очередь известен благодаря своей роли в фильме «Удивительные странствия Геракла».
Рэй Дон Чонг
Рэй Дон Чонг полюбилась многим благдаря фильму «Коммандос», где сыграла вместе с Арнольдом Шварцнеггером.
Филип Виграц
Август Глуп из «Чарли и шоколадной фабрики» давно вырос.
Клаудиа Уэллс
Актриса сыграла подружку Марти Макфлая в первом фильме «Назад в будущее».
Роберт Патрик
Самым запоминающимся противником Терминатора Т-800 был Т-1000 в исполнении Роберта Патрика.
Зак Гэллиган
Если присмотреться, то в повзрослевшем Заке Гэллигане вы сможете узнать звезду «Гремлинов».
Джейсон Мьюз и Кевин Смит
Самыми яркими ролями актеров до сих пор остаются роли закадычных друзей в фильмах серии «Джей и молчаливый Боб».
Михаил Барышников
Фанаты «Секса в большом городе» помнят, что у Керри Брэдшоу было много ухажеров. Возможно, столько, что всех и не запомнишь. Но роман с художником Александром Петровским, которого сыграл актер и артист балета Михаил Барышников, был одним из самых ярких.
Несмотря на то, что какая-то одна роль может стать визитной карточкой актера или актрисы на долгие годы, артисты также могут быть великолепны в других, менее известных своих ролях. Эта наша статья тому подтверждение.