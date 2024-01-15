Как сегодня выглядят 14 актеров и актрис, которые врезались нам в память благодаря одной роли, а потом куда-то исчезли

Яркой и запоминающейся может стать не только главная роль, хотя и она, без сомнения, тоже. Герои нашей статьи — те, чьих персонажей мы запомнили и безоговорочно полюбили когда-то. И даже немного жаль, что эти актеры и актрисы сегодня очень редко появляются на экранах.

Шеннон Элизабет

© American Pie / Universal Pictures and co-producers , Everett Collection/East News Everett Collection/East News

Многие запомнили Шеннон Элизабет по фильму «Американский пирог». Ее роль хоть и была эпизодической, но очень яркой.

Дэвид Аркетт

Дэвид Аркетт долгое время был постоянной звездой серии фильмов «Крик».

Ивана Бакеро

© El laberinto del fauno / Tequila Gang and co-producers , SOPA Images/Sipa USA/East News SOPA Images/Sipa USA/East News

Маленькая звездочка «Лабиринта Фавна» давно выросла.

Питер Уэллер

© RoboCop / Orion Pictures , Eugene Powers / WENN.com/agefotostock/East News Eugene Powers / WENN.com/agefotostock/East News

Стоит только сказать «Робокоп», как сразу перед глазами у многих возникнет лицо молодого Питера Уэллера.

Минни Драйвер

© Good Will Hunting / Miramax and co-producers , Jordan Strauss/Invision/East News Jordan Strauss/Invision/East News

Одной из самых яркий ролей актрисы была роль в фильме «Умница Уилл Хантинг».

Кевин Сорбо

Актер в первую очередь известен благодаря своей роли в фильме «Удивительные странствия Геракла».

Рэй Дон Чонг

© Commando / Twentieth Century Fox and co-producers , VALERIE MACON/AFP/East News VALERIE MACON/AFP/East News

Рэй Дон Чонг полюбилась многим благдаря фильму «Коммандос», где сыграла вместе с Арнольдом Шварцнеггером.

Филип Виграц

Август Глуп из «Чарли и шоколадной фабрики» давно вырос.

Клаудиа Уэллс

© Back to the Future / Universal Pictures and co-producers , Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Актриса сыграла подружку Марти Макфлая в первом фильме «Назад в будущее».

Роберт Патрик

© Terminator 2: Judgment Day / Carolco Pictures and co-producers , Saban Int'l/Courtesy Everett Collection/East News Saban Int'l/Courtesy Everett Collection/East News

Самым запоминающимся противником Терминатора Т-800 был Т-1000 в исполнении Роберта Патрика.

Зак Гэллиган

, © Peter Liggins / Alamy Stock Photo Warner Bros / Amblin Entertainment/Collection Christophel/East News

Если присмотреться, то в повзрослевшем Заке Гэллигане вы сможете узнать звезду «Гремлинов».

Джейсон Мьюз и Кевин Смит

© Jay and Silent Bob Strike Back / Dimension Films and co-producers , Jordan Strauss/Invision/East News Jordan Strauss/Invision/East News

Самыми яркими ролями актеров до сих пор остаются роли закадычных друзей в фильмах серии «Джей и молчаливый Боб».

Михаил Барышников

© Sex and the City / HBO and co-producers , ANDREA RENAULT/AFP/East News ANDREA RENAULT/AFP/East News

Фанаты «Секса в большом городе» помнят, что у Керри Брэдшоу было много ухажеров. Возможно, столько, что всех и не запомнишь. Но роман с художником Александром Петровским, которого сыграл актер и артист балета Михаил Барышников, был одним из самых ярких.