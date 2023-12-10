Как сейчас выглядят и чем занимаются 12 актеров из культового сериала «Клон»

Бразильский сериал «Клон» произвел настоящую сенсацию в мире телевидения, став одним из самых популярных шоу своего времени. Мы с нетерпением ждали выхода очередной серии и искренне сопереживали ставших почти родными героям. Давайте же посмотрим, как сложилась жизнь главных звезд бразильской легенды.

Джованна Антонелли (Жади)

Джованна зарекомендовала себя как разноплановая актриса, телеведущая, а также продюсер. Фильмография звезды насчитывает десятки работ. Среди последних — сериал «Travessia», в котором компанию актрисе составил Алешандре Неру, тандем которых полюбился зрителям по успешной новелле «Правила игры».

Мурило Бенисио (Лукас, Диогу, Лео)

За свою работу в сериале «Клон» Мурило Бенисио получил признание критиков и зрителей. После прорывной роли ему стали предлагать работу в теленовеллах разных жанров. Он появился в нашумевшем детективном сериале «Проспект Бразилии», где сыграл футболиста. Из недавних его проектов можно выделить «Пантанал» 2022 года.

Марселу Новаэс (Шанди)

Дебют Марселу на телевидении состоялся в далеком 1988 году в новелле «Все дозволено». После этого карьера актера шла только вверх. Он активно снимается по сей день и даже играет героев-любовников, пусть и на второстепенных ролях. Новаэса можно увидеть в свежем сериале «Вне иллюзий».

Летисия Сабателла (Латиффа)

Летисия не только блестящая актриса, но и талантливая певица. А еще она успешно освоила режиссерскую деятельность. В 2007 году вышел ее документальный фильм «Hotxuá», где она показала жизнь племенных индейцев. Последняя роль Летисии на телевидении была в сериале «Во времена императора». Там она сыграла императрицу Бразилии Терезу Кристину Бурбон-Сицилийскую.

Вера Фишер (Иветти)

Легенда бразильского телевидения, титулованная красавица Вера не перестает радовать поклонников новыми ролями на телевидении и в кино. А еще Фишер служит в театре. В 2022 году она предстала в новом образе актрисы в комедии «Me Tira da Mira».

Стенио Гарсия (Али)

В этом году мужчине исполнился 91 год, а он все продолжает сниматься и радовать поклонников своей неугасающей энергией. Кстати, Стенио занимается еще и озвучкой мультиков. Его голосом говорит персонаж анимационного фильма «Герои волшебного леса» 2022 года.

Жандира Мартини (Зорайде)

Жандира, подарившая зрителям всеми любимую Зорайде, по-прежнему активно снимается в кино и на ТВ. В 2022 году на экраны вышла лента «Uma Pitada de Sorte» с ее участием. Но несмотря на статус телезвезды и широкую популярность, важную роль в карьере актрисы занимает театр. Мартини не только играет на сцене, но и пишет пьесы и сама их ставит.

Далтон Виг (Саид)

Сейчас у Далтона плотный рабочий график. В 2022 году актер появился сразу в двух сериалах: «Poliana Moça» и «Não Foi Minha Culpa». Он активно снимается в кино и играет на сцене в театре, в том числе в долгоиграющих постановках.

Антониу Каллони (Мохаммед)

За свою продолжительную карьеру Антонио успел попробовать себя в роли актера, продюсера, поэта и даже певца. Помимо этого, он озвучивает фильмы. Его голосом в Бразилии говорит популярный кот Гарфилд. В 2020 году на свет вышла десятая книга Калонни — «Filho da Noite» («Сын ночи»). А в 2023 году актер снялся в драматическом сериале «Верь в себя».

Карла Диас (Хадижа)

Карла Диас родилась в 1990 году, а уже в 1994-ом дебютировала в сериале «Шестеро из них». С тех пор она продолжает развивать актерскую карьеру. Кроме того, она активно принимает участие в бразильских реалити-шоу. В 2023 году Диас приняла участие в танцевальном проекте и заняла 2-е место.

Жулиана Паэс (Карла)

Жулиана полюбилась зрителям благодаря роли очаровательной Карлы, которая одним своим появлением сводила всех с ума. Несмотря на то, что красавица не снискала широкой популярности за рубежом, у себя на родине в Бразилии она настоящая звезда. Паэс зарекомендовала себя не только как одаренная актриса, но и как успешная модель, поэтому работы у нее хоть отбавляй. В 2022 году стартовали сразу два сериала с ее участием: «Pantanal» и «Predestinado».

Дебора Фалабелла (Мел)

Дебора дебютировала на экране в возрасте 20 лет и уже может похвастаться внушительной фильмографией. Помимо съемок на телевидении и в кино, актриса играет в театре. В 2023 году стартовал новый сериал с ее участием под названием «Земля и страсть».