Как выглядят реальные избранники актеров и актрис, чья киношная история любви пробирала до мурашек

Порой звездные красавцы и красавицы выбирают себе в супруги людей далеко не модельной внешности, ведь в любви это не главное. Но есть те, чьи суженые дадут фору первым голливудским сердцеедам. Мы решили сравнить, как выглядят мужья и жены любимых звезд на экране и в реальной жизни.

Гарри и Салли в комедии «Когда Гарри встретил Салли» и Билли Кристал с женой Дженис Кристал

© When Harry Met Sally... / Castle Rock Entertainment and co-producers , Kevin Wolf / Associated Press / East News Kevin Wolf / Associated Press / East News

Романтическая комедия 1989 года по праву считается культовой. Главные герои — парень и девушка с совершенно разными взглядами на отношения. Тем не менее, по сюжету они становятся друзьями, а спустя 12 лет женятся. В реальной жизни актер Билли Кристал, исполнивший роль Гарри, уже более 50 лет счастливо женат на женщине, с которой он начал встречаться еще в школе. Вместе с женой Дженис Кристал они воспитали двух дочерей.

Ретт Батлер и Скарлетт О’Хара в мелодраме «Унесенные ветром» и Кларк Гейбл с женой Кей Уильямс

Зрители искренне сопереживали непростой истории любви двух ярких личностей: статного мужчины Ретта Батлера в исполнении Кларка Гейбла и неотразимой красавицы Скарлетт, которую сыграла Вивьен Ли в экранизации легендарного романа. Кларк Гейбл был женат 5 раз. Его последней любовью стала манекенщица Кей Уильямс, которая была моложе него на 15 лет. После того как актера не стало, Кей родила их единственного общего сына.

Крус Кастильо и Иден Кэпвелл в сериале «Санта-Барбара» и Эй Мартинес с женой Лесли Брайанс

За развитием романа белокурой дочери богача и бедного полицейского затаив дыхание следили миллионы телезрителей. К сожалению, история влюбленных в мыльной опере закончилась печально. А вот личная жизнь актера, сыгравшего роль Круса, сложилась куда удачнее. Спустя год после развода с актрисой Мэр Уиннингэм он нашел свое счастье с Лесли Брайанс. Они поженились в 1982 году и воспитали двоих детей.

Пэм и Джим в сериале «Офис» и Дженна Фишер с мужем Ли Кирком

Одна из главных влюбленных пар комедийного сериала «Офис» заставляла зрителей улыбаться и переживать за них на протяжении 9 сезонов. В итоге мы были свидетелями их свадьбы и рождения ребенка. В реальной жизни обе звезды сериала, так же как и их герои, счастливы в браке. Многие знают, что Джон Красински женат на голливудской актрисе Эмили Блант с 2010 года. В том же году его коллега Дженна Фишер связала себя узами брака со сценаристом и режиссером Ли Кирком.

Латифа и Мухаммед в сериале «Клон» и Антониу Каллони с женой Ильзе Родригес

Не в пример Жади и Саиду, союз которых изначально был обречен, Латифа и Мухаммед не только сохранили брак, но любили и поддерживали друг друга как искренние партнеры. Исполнитель роли Мухаммеда, бразилец итальянского происхождения Антониу Каллони, женат на журналистке Ильсе Родригес Гарро с 1993 года. У пары есть сын, которого назвали Педро Антонио.

Тринити и Нео в фильме «Матрица» и Керри-Энн Мосс и ее муж Стивен Рой

© The Matrix Reloaded / Warner Bros. Entertainment and co-producers , Adhemar Sburlati / Broadimage / EAST NEWS Adhemar Sburlati / Broadimage / EAST NEWS

Хотя жанр культового фильма «Матрица» — научно-фантастический боевик, для многих поклонников важной сюжетной линей остаются любовные отношения между отважной девушкой Тринити и бескорыстным юношей Нео. Актриса, сыгравшая роль Тринити, состоит в крепком браке с 1999 года. Ее избранником стал актер Стивен Рой. Семья воспитывает троих детей — двух сыновей и дочь.

Мария и Виктор в сериале «Просто Мария» и Виктория Руффо и Омар Фаяд

История любви бедной девушки по имени Мария и учителя Виктора мало кого оставила равнодушным. Влюбленным пришлось пройти много испытаний, прежде чем вновь воссоединиться. Виктория Руффо, воплотившая на экране образ Марии, была в отношениях с актером Эухенио Дербесом и родила от него сына. С 2001 года актриса замужем за Омаром Фаядом, от которого в возрасте 42 лет родила близнецов.

Ракел и Маркус в сериале «Секрет тропиканки» и Глория Пирес с мужем Орландо Мораисом

В теленовелле «Секрет тропиканки» актриса Глория Пирес сыграла сразу двух сестер-близнецов, совершенно разных по характеру. На протяжении всех серий девушки бились за сердце состоятельного юноши по имени Маркус. В реальной жизни Глория замужем за певцом Орландо Мораисом, от которого она родила троих детей — двух девочек и мальчика. Пара в браке с 1988 года. Супруги до сих пор признаются друг другу в любви на своих страничках в соцсетях.

Эдвард и Вивиан в фильме «Красотка» и Ричард Гир с супругой Алехандрой Сильва

© Pretty Woman / Touchstone Pictures and co-producers , Evan Agostini / Invision / East News Evan Agostini / Invision / East News

Романтическая комедия 1990 года сделала актеров настоящими звездами Голливуда. А история любви финансового магната и бедной девушки с улицы заставила миллионы зрителей поверить в сказку. Ричард Гир искал свою «красотку» долгие годы. Судьба улыбнулась актеру, когда ему уже исполнилось 66 лет. Избранницей звезды стала публицистка Алехандра Силва, которая младше него на 32 года. У супругов родились двое детей.

Марти и Дженнифер в фильме «Назад в будущее» и Майкл Джей Фокс с женой Трэйси Поллан

Путешественники во времени, подростки Марти и Дженнифер, смогли узнать свое будущее и даже встретить своих еще нерожденных детей. Возможно, благодаря этому их не так давно начавшаяся любовь стала только крепче. Исполнитель главной роли Майкл Джей Фокс встретил свою будущую жену Трэйси Поллан на съемочной площадке сериала «Семейные узы». Трэйси — настоящая поддержка и опора для Майкла, которому в достаточно молодом возрасте поставили серьезный диагноз. Вместе супруги воспитали четверых детей.

Иво и Милли в сериале «Дикий ангел» и Факундо Арана с женой Марией Сузини

Кто из нас не пережевал за семейное счастье остроумной сироты Милагрос и светловолосого красавчика Иво? Кажется, у зрителей отлегло от сердца только в последнем эпизоде, когда состоялась долгожданная свадьба героев. В реальной жизни Факундо Арана, сыгравший роль Иво, в конце 2012 года женился на модели по имени Мария Сусини. У супругов трое детей: Арана, Яко и Леон.

Пайпер и Лео в сериале «Зачарованные» и Холли Мари Комбс с мужем Майком Райаном

© Charmed / Paramount Pictures and co-producers , NPA / The Grosby Group / EAST NEWS NPA / The Grosby Group / EAST NEWS

Наблюдать все восемь сезонов сериала «Зачарованные» за развитием отношений двух влюбленных — Пайпер Холливелл и Лео Уайатта было ой как не просто. Уж больно много выпало на их пути к счастью: то демоны, то злые духи. Исполнительница роли Холли Мари Комбс уже успела побывать замужем два раза и воспитывала троих сыновей, когда встретила свою настоящую любовь. В 2017 году она вышла замуж за ресторатора Майк Райана.

Гарри и Джинни в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» и Дэниел Рэдклифф с Эрин Дарк

© Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 / Warner Bros. Pictures and co-producers , Colin Young-Wolff / Invision / East News Colin Young-Wolff / Invision / East News

В экранизации культовой серии книг о юном волшебнике главный герой выбрал себе в супруги рыжеволосую девушку, сестру лучшего друга. В последнем эпизоде сериала зрители даже увидели трех детишек магической четы. В отличие от своего персонажа, который встретил свою любовь в детстве, актер Дэниел Рэдклифф познакомился со своей суженой уже взрослым и состоявшимся человеком. В марте 2023 года у пары родился сын.