15 известных женщин, которые расцвели после 50 лет

Перешагнув рубеж в полсотни лет, многие представительницы прекрасного пола становятся намного харизматичнее. Ведь зрелость и жизненный опыт дарят мощный заряд уверенности, который придает дамам еще больше обаяния. Кроме того, благодаря достижениям в сфере красоты и повышению осведомленности о здоровом образе жизни современные женщины научились обращать старение вспять.

Гвен Стефани

Деми Мур

Кортни Кокс

Сандра О

Хэлли Берри

Кортни Лав

Сальма Хайек

Лора Дерн

Куин Латифа

Хелена Бонем Картер

Лиза Боне

Кэтрин Зета-Джонс

Мариса Томей

Рене Зеллвегер

Дженнифер Лопес

А вы согласны с тем, что и женщины, и мужчины приобретают особый шарм после 50 лет? Кого вы добавили бы в этот список?