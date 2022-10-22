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15 известных женщин, которые расцвели после 50 лет

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Перешагнув рубеж в полсотни лет, многие представительницы прекрасного пола становятся намного харизматичнее. Ведь зрелость и жизненный опыт дарят мощный заряд уверенности, который придает дамам еще больше обаяния. Кроме того, благодаря достижениям в сфере красоты и повышению осведомленности о здоровом образе жизни современные женщины научились обращать старение вспять.

Гвен Стефани

Деми Мур

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Кортни Кокс

Mary Evans / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News, Invision / Invision / East News

Сандра О

EVERETT COLLECTION / East News, Invision / Associated Press / East News

Хэлли Берри

Mary Evans / AF Archive / Mark Liley / Mary Evans Picture Library / East News, Xavier Collin / Avalon / Photoshot / East News

Кортни Лав

ASSOCIATED PRESS / East News, Invision / Invision / East News

Сальма Хайек

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News, Invision / Invision / East News

Лора Дерн

HNW / PictureLux / PictureLux / agefotostock / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Куин Латифа

Dee Cercone / Everett Collection / East News, Invision / Associated Press / East News

Хелена Бонем Картер

PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / East News, Starpress / WENN.com / agefotostock / East News

Лиза Боне

NBC / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Кэтрин Зета-Джонс

East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Мариса Томей

EVERETT COLLECTION / East News, Invision / Invision / East News

Рене Зеллвегер

EVERETT COLLECTION / East News, ROBYN BECK / AFP / East News

Дженнифер Лопес

East News, Invision / Invision / East News

А вы согласны с тем, что и женщины, и мужчины приобретают особый шарм после 50 лет? Кого вы добавили бы в этот список?

Фото на превью Jim Smeal / Ron Galella Collection / Getty Images
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AdMe/Музыка/15 известных женщин, которые расцвели после 50 лет
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