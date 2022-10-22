15 известных женщин, которые расцвели после 50 лет
Перешагнув рубеж в полсотни лет, многие представительницы прекрасного пола становятся намного харизматичнее. Ведь зрелость и жизненный опыт дарят мощный заряд уверенности, который придает дамам еще больше обаяния. Кроме того, благодаря достижениям в сфере красоты и повышению осведомленности о здоровом образе жизни современные женщины научились обращать старение вспять.
Гвен Стефани
Деми Мур
Кортни Кокс
Сандра О
Хэлли Берри
Кортни Лав
Сальма Хайек
Лора Дерн
Куин Латифа
Хелена Бонем Картер
Лиза Боне
Кэтрин Зета-Джонс
Мариса Томей
Рене Зеллвегер
Дженнифер Лопес
А вы согласны с тем, что и женщины, и мужчины приобретают особый шарм после 50 лет? Кого вы добавили бы в этот список?
Фото на превью Jim Smeal / Ron Galella Collection / Getty Images
Поделиться этой статьёй