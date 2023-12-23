17 звезд, которые плевали на голливудские стандарты красоты, и вовсю хвастаются своей особенной улыбкой

Знаменитости нередко переживают, что их зубы кажутся неидеальными. Некоторые терпеливо ходят к стоматологу, носят брекеты и устанавливают виниры, а другие решают принять себя такими, какие есть, и с гордостью демонстрируют свои харизматичные улыбки. Мы сделали подборку фотографий звезд, которые оказались подгонять свою внешность под нереалистичные стандарты красоты.