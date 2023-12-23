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17 звезд, которые плевали на голливудские стандарты красоты, и вовсю хвастаются своей особенной улыбкой

Музыка·Кино
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Знаменитости нередко переживают, что их зубы кажутся неидеальными. Некоторые терпеливо ходят к стоматологу, носят брекеты и устанавливают виниры, а другие решают принять себя такими, какие есть, и с гордостью демонстрируют свои харизматичные улыбки. Мы сделали подборку фотографий звезд, которые оказались подгонять свою внешность под нереалистичные стандарты красоты.

1. Летиция Каста

UNIMEDIA/SIPA/EAST NEWS

2. Кирстен Данст

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot / East News

3. Ванесса Паради

Laurent VU/SIPA/Sipa Press/East News

4. Бенедикт Камбербэтч

AP / East News

5. Джуэл

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot / East News

6. Лара Стоун

7. Дэниел Рэдклифф

Invision / Invision / East News

8. Стив Бушеми

EAST NEWS

9. Натали Портман

ZAK BRIAN/SIPA/EAST NEWS

10. Майкл Страхан

Anthony Behar/Sipa USA/East News

11. Джессика Паре

0000584/Reporter/East News

12. Том Круз

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/East News

13. Дженнифер Гарнер

Invision/Invision/East News

14. Мадонна

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/East News

15. Мелани Чисхолм

16. Линдси Лохан

KENNELL KRISTA/SIPA/EAST NEWS

17. Кира Найтли

AP/East News

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310--
AdMe/Музыка/17 звезд, которые плевали на голливудские стандарты красоты, и вовсю хвастаются своей особенной улыбкой
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