17 звезд, которые плевали на голливудские стандарты красоты, и вовсю хвастаются своей особенной улыбкой
Знаменитости нередко переживают, что их зубы кажутся неидеальными. Некоторые терпеливо ходят к стоматологу, носят брекеты и устанавливают виниры, а другие решают принять себя такими, какие есть, и с гордостью демонстрируют свои харизматичные улыбки. Мы сделали подборку фотографий звезд, которые оказались подгонять свою внешность под нереалистичные стандарты красоты.
1. Летиция Каста
UNIMEDIA/SIPA/EAST NEWS
2. Кирстен Данст
Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot / East News
3. Ванесса Паради
Laurent VU/SIPA/Sipa Press/East News
4. Бенедикт Камбербэтч
AP / East News
5. Джуэл
Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot / East News
6. Лара Стоун
7. Дэниел Рэдклифф
Invision / Invision / East News
8. Стив Бушеми
EAST NEWS
9. Натали Портман
ZAK BRIAN/SIPA/EAST NEWS
10. Майкл Страхан
Anthony Behar/Sipa USA/East News
11. Джессика Паре
0000584/Reporter/East News
12. Том Круз
Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/East News
13. Дженнифер Гарнер
Invision/Invision/East News
14. Мадонна
Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/East News
15. Мелани Чисхолм
16. Линдси Лохан
KENNELL KRISTA/SIPA/EAST NEWS
17. Кира Найтли
AP/East News
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