История Фрэнка Синатры, который менял женщин как перчатки, но так и не смог забыть первую любовь

В зимние праздники изо всех утюгов доносится пение: «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!» А ведь эту композицию Фрэнк Синатра записал еще в середине прошлого века, и вот уже более 70 лет она приносит дух Рождества в каждый дом. Мы решили поведать историю этого блестящего артиста, но едва ли она похожа на новогоднюю сказку.