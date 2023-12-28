История Фрэнка Синатры, который менял женщин как перчатки, но так и не смог забыть первую любовь

В зимние праздники изо всех утюгов доносится пение: «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!» А ведь эту композицию Фрэнк Синатра записал еще в середине прошлого века, и вот уже более 70 лет она приносит дух Рождества в каждый дом. Мы решили поведать историю этого блестящего артиста, но едва ли она похожа на новогоднюю сказку.

Album / EAST NEWS

12 декабря 1915 года, когда снег усыпал крыши домов, в семье итальянских иммигрантов Долли Гараванте и Марти Синатры ждали пополнения. Долли была миниатюрной женщиной, рост которой едва достигал 1,5 метра, и роды были тяжелыми. Младенца решили доставать щипцами. Так всего за 2 недели до Рождества появился на свет исполнитель Фрэнсис Синатра.

В детстве Фрэнк часами сидел в харчевне своих родителей, делая домашние задания. А время от времени напевал песенки, аккомпанируя себе на пианино. Нельзя сказать, что семья бедствовала: даже в сложные годы мама покупала сыну дорогую одежду, так что он прослыл в своем районе самым нарядным ребенком.

Значимыми событиями для Фрэнка как музыканта стало его увлечение Бингом Кросби, чья манера исполнения оказала на него сильное влияние, и 15-й день рождения, когда дядя подарил ему укулеле. С этим инструментом будущий певец выступал перед семьей.

Уже тогда был очевиден интерес Фрэнка к музыке. Вот только мама не признавала его право заниматься тем, к чему лежит душа. По ее желанию парень поступил в бизнес-школу. Но, проучившись там 11 месяцев, все-таки ее бросил и начал бесплатно петь на радио.

Парадоксально, но сценическую карьеру Синатра начал благодаря все той же строгой маме. Она уговорила местную певческую группу взять его к себе. Один из участников впоследствии признался, что взяли они его лишь потому, что у будущей звезды была машина и он мог возить группу, куда нужно.

Как бы там ни было, но музыкальное чутье Синатры было настолько тонким, что среди музыкантов целого оркестра он мог определить, кто неправильно взял ноту. И это при том, что барабанную перепонку одного уха ему повредили во время родов.

Вместе с Синатрой коллектив, названный Hoboken Four, выиграл контракт на выступление на радио и сцене. А Фрэнк, ставший солистом, привлекал все внимание девушек. Вот только в полной мере он еще не осознавал возможности своего голоса и даже работал поющим официантом в обычной забегаловке за $ 15 в неделю. В то же самое время произошло еще одно важное событие: он женился на Нэнси Барбато, с которой познакомился еще в 19 лет.

Фрэнк и Нэнси были тогда так бедны, что мужчина подарил возлюбленной обручальное кольцо своей матери. Чтобы как-то сэкономить, Нэнси сама мастерила себе одежду, а галстуки мужу шила из своих старых платьев. Часто им приходилось есть постную пищу, так как денег на мясо не хватало.

Но популярность Синатры росла, и он стал кумиром девочек-подростков. Это было невиданным явлением, так как раньше музыканты ориентировались лишь на взрослую аудиторию. Нэнси прилежно отвечала на письма поклонниц и шила супругу новые галстуки взамен тех, что юные фанатки срывали с его шеи во время концертов.

Фрэнк в то время был солистом музыкального коллектива и не стремился ничего менять. Лишь в 1942 году, услышав со стороны свой голос, он внезапно понял, что достоин большего. Это стало поворотным моментом в его карьере. Он решил петь в одиночку, и дело пошло как по маслу: к 1946 году он выступал до 45 раз в неделю. Забавно, что при этом Синатра даже не умел читать ноты и всю жизнь подбирал музыку на слух.

У Фрэнка и Нэнси появилось трое детей. Певец был хорошим отцом. Однако искушения преследовали его повсюду, и в результате у него завязалось несколько интрижек, которые очень ранили жену. Но ее терпение лопнуло, когда непутевый муж в открытую завел роман с кинозвездой Авой Гарднер. И прямо на День святого Валентина, через 11 лет брака, пара подала на развод.

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

Не прошло и месяца после развода, как Фрэнк женился на Аве Гарднер. Отношения с ней были, вероятно, самыми пылкими в жизни Синатры, но в то же время и самыми непростыми. Их союз даже начался с неприятностей. Накануне свадьбы Ава получилась письмо от третьей женщины , которая во всех красках описала свои свидания с певцом. Стало ясно, что он обводил вокруг пальца и Нэнси, и Аву. Однако каким-то образом певцу удалось убедить Гарднер не отменять бракосочетание.

, которая во всех красках описала свои свидания с певцом. Стало ясно, что он обводил вокруг пальца и Нэнси, и Аву. Однако каким-то образом певцу удалось убедить Гарднер не отменять бракосочетание. Фрэнк и Ава проводили дни в спорах о творчестве. Они ссорились так бурно, что следы выяснения отношений до сих пор можно увидеть в бывшем особняке Синатры. Как-то менеджер нашел певца лежащим на полу и плачущим навзрыд. А когда Ава призналась, что изменила ему, Фрэнк едва пережил этот удар.

Позднее Гарднер призналась, что во время своего замужества 2 раза прерывала беременность . Она считала, что нет смысла заводить детей, если ты не уверена в своем браке. Когда Фрэнк узнал о ее абортах, его сердце было разбито.

. Она считала, что нет смысла заводить детей, если ты не уверена в своем браке. Когда Фрэнк узнал о ее абортах, его сердце было разбито. И все это время карьера Синатры шла по наклонной вниз, финансовые дела пошатнулись. К счастью, Гарднер взяла быка за рога и сама выбила ему роль в фильме «Отныне и во веки веков». Эта работа принесла артисту «Оскар» и помогла наладить кинокарьеру. А вот брак с Авой успех Фрэнка уже не мог спасти: к его отчаянию, они расстались. Но он продолжал о ней заботиться еще долгие годы, а когда она заболела, сам оплатил ее медицинские счета на $ 50 тыс.

Певцу до сих пор многие приписывают роман с Мэрилин Монро. Но нет никаких оснований что-то утверждать наверняка. Известно одно: певец и актриса были очень хорошими друзьями. Менеджер артиста Тони Оппедизано утверждал, что романтических отношений между знаменитостями никогда не было.

По его словам, Синатре до безумия нравилась Монро, но он заявлял, что ни за что не вступит с ней в связь. «Красота не отменяет того факта, что Мэрилин — ранимая девочка, которую все эксплуатируют , и мне совесть не позволяет сблизиться с ней. Я так не могу. Я не хочу быть еще одним мужчиной, который воспользуется ею, а потом хлопнет дверью», — делился с Тони певец.

, и мне совесть не позволяет сблизиться с ней. Я так не могу. Я не хочу быть еще одним мужчиной, который воспользуется ею, а потом хлопнет дверью», — делился с Тони певец. Так или иначе, один из биографов артиста писал, что Синатра делал актрисе предложение незадолго до ее кончины. Мол, таким образом он пытался ее спасти. «Никто не посмел бы ее обидеть, если бы она была миссис Фрэнк Синатра. И он верил, что с ним Мэрилин взяла бы себя в руки». Но, к сожалению, этого брака не случилось, и впоследствии певец очень тяжело переживал уход подруги.

Фрэнк с 4-й женой Барбарой.

После брака с Авой Синатра женился еще дважды, и у него было множество отношений в жизни, но они не оставили такого следа в его душе, как первые два брака.

К концу жизни голос у Синатры огрубел, потеряв значительную долю своей мощи и гибкости, но народ все еще был от него без ума. К тому времени он мог легко подписать трехлетний контракт на $ 16 млн, получил международное признание как «Человек года», но по-прежнему не зазнавался.

Синатра прожил долгую жизнь — 82 года. И все-таки об одном он сожалел: что бросил ради Авы Гарднер свою первую жену Нэнси. Мужчина и женщина поддерживали теплые отношения, собираясь вместе на семейные праздники и долгими ночами общаясь по телефону. Внучка Синатры вспоминала, что к приезду бывшего мужа Нэнси доставала из морозилки баклажаны, чтобы приготовить его любимые бутерброды. А он так скучал по ней, что даже хотел ради нее оставить свою четвертую жену, но так этого и не сделал.

Бонус: еще несколько занятных фактов о Синатре

Мама не зря наряжала маленького Фрэнка в дорогие костюмы: безупречное чувство стиля осталось с ним навсегда. Он легко спускал деньги на роскошные, сшитые на заказ смокинги и костюмы в тонкую полоску. А то, как часто он принимал душ и менял наряды, даже стало поводом для насмешек музыкантов.

Фрэнк всю жизнь старался фотографироваться, поворачиваясь правой щекой к камере. Дело в том, что при рождении он получил серьезные повреждения, и на левой щеке, шее и ухе остались рубцы от щипцов.

Трудно поверить, что в Голливуде мог быть хоть один актер, получивший «Оскар» и 4 «Золотых глобуса» и при этом сомневающийся в своем умении играть. Но Фрэнк Синатра был именно таким. Он редко оставался довольным своей актерской работой, а однажды даже заявил, что те кадры, где он появляется, «с душком».

Синатра люто ненавидел один из своих самых известных хитов — песню, которая принесла ему премию Grammy, — «Strangers in the Night». Он и исполнять бы ее не стал, если бы ее не предложили другому певцу и руководители его звукозаписывающей студии не убедили его стать первым.

Если композиция «Let It Snow!» Фрэнка Синатры звучит отовсюду задолго до Нового года, то песня «Пять минут» Людмилы Гурченко из фильма «Карнавальная ночь» как нельзя лучше подходит для самого праздника. А в этой статье мы как раз писали о том, как снимали данную киноленту.