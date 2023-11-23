17 человек, которые всю жизнь влипают в истории из-за своего роста

Как ни крути, люди судят по внешнему виду. Причем делают это рефлекторно и часто даже не задумываясь. И в итоге те, кто выбивается из среднестатистической массы своим ростом могут попасть в целых ворох забавных ситуаций.
- Я преподаватель английского языка. У меня миловидная внешность, кудряшки от природы, и рост 155 см. Как же сложно, когда приходит какой-нибудь начальник, решивший наконец-то выучить английский, и снисходительно смотрит на меня. Мол, ой, девочка, а ты чья? Я магистр педагогических наук! Я могу научить английскому, наверное, даже собаку. И когда я начинаю объяснять очередному начальнику основы английского, он закрывает свой надменный рот и понимает, что не на ту кудряшку Сью нарвался! © Подслушано / Ideer
- Тяжело выговаривать что-то собственному ребенку, когда он выше тебя на голову. Поэтому все серьезные разговоры начинаются с фразы: «Дочь, давай сядем и поговорим». © Oppa1312 / Pikabu
- Как-то я пошла на свидание со своим тогдашним парнем и спросила его, нравится ли ему моя обувь на каблуках. Он сказал: «Да, теперь ты почти ростом с нормального человека». © TaylorCorey1 / Reddit
- Я маленького роста — 147 см. Молчу про высокие полки, поручни в транспорте, окна, одежду. Самое жуткое — отсутствие подходящей офисной мебели. Стандартные столы и стулья ужасно неудобны. Стол высокий, надо бы ниже сантиметров на 15. Из-за этого приходится поднимать стул, и ноги висят, из-за чего затекают и болят, как будто я целый день на ногах, а не сижу. © Подслушано / VK
- До старшей школы я была самой высокой в классе. Не дылда, но мальчики на пару сантиметров были пониже. Комплексов по этому поводу у меня не было, общалась со всеми хорошо. Шестой класс, урок географии. Учитель рассказывает что-то про рельефы. Звучит не очень интересно, многие не слушают, но тишину соблюдают. Неожиданно учитель называет мою фамилию и просит встать. Затем называют фамилию одноклассника, самого низкого в классе. Стоим мы вдвоем, как провинившиеся. Я искренне не понимаю, зачем нас подняли. И тут наша гениальная учительница объясняет: «Вот ребята, Иванова — это гора, а Петров — холм!» Я в шоке от сравнения, потому что к 12 годам элементарное понимание этих понятий уже есть в юных умах и без наглядного примера. Зачем? Дети не могут успокоиться от смеха, а мы с «холмом» стоим красные как помидоры. Оценивая ситуацию сейчас, думаю «холму» было обиднее. © pinkworld / Pikabu
- Мой рост 165 см. Девушка, с которой я встречался, призналась, что предпочитает парней повыше. Но я ей очень понравился, так что получил шанс. Однако через пару свиданий она сказала, что на людях чувствует себя неловко из-за моего низкого роста. И да, мы расстались. © SNAILSLIVEONJUPITER / Reddit
- У меня есть подруга, ростом небольшая, где-то 160 см, а муж у нее такой брутальный мужик ростом под два метра. Недавно мы поехали к ним на дачу на выходных, чтобы шашлычков пожарить, в лесу погулять. Пошли в лес, взяли санки с горок покататься. В лесу снега было по колено, а подруга-то низкая, ну вот она запрягла своего «коня», чтобы он ее катал. Столько счастья в ее глазах я еще не видела. © Подслушано / Ideer
- Единственный раз когда я почувствовала себя мелкой — это когда в Амстердаме (а нидерландцы — самая высокая нация) в туалете кафе не смогла увидеть свое лицо в зеркале — только макушку и лоб. А рост у меня 160 см. © sweetfairy / Pikabu
В Нидерландах невысоким людям действительно приходится тяжко
- Люди на самом деле не осознают, какой вес у высоких девушек. На днях мы с подругой говорили об утяжеленных одеялах и посоветовала ей купить одеяло, которое весит примерно 10% от веса ее тела. Когда я сказала, что купила одеяло весом 8 кг, потому что вешу около 90 кг, подруга в шоке на меня посмотрела и не поверила: «Как? Мне казалось, что ты весишь около 70 кг!» Я засмеялась, потому что я не выгляжу на 70 кг, я хожу в спортзал, качаюсь, и у меня пышные формы. Мне нравится, как я выгляжу, и иногда просто забавно, когда люди думают, что я вешу намного меньше. © legsylexi / Reddit
- В детском саду я была самая крупная. Старшая сестра меня ненавидела и говорила, что я осталась на второй год. А чтобы я этого не помнила, мне сделали укол, вот поэтому я дылда! Сейчас мы не разлей вода, но в памяти это постоянно крутится! © Подслушано / Ideer
- В детстве я сказала соседке, что она похожа на лошадь. Ведь соседка была высокая и статная, а я лошадей обожала и считала безумно красивыми. Но дамочка такой крик подняла! Она заплакала и маме моей пожаловалась. Ну а мама просто отругала меня. © Подслушано / Ideer
- 8 класс, какой-то спортивный праздник. Мальчикам надо перенести девчонок через лужу. И вот всех уже перенесли, осталась только я. И тут самый «крутой» мальчик во всеуслышание заявил: «Этого жирафа я не понесу». Но тут вдруг перетаcкивает меня уже другой мальчик. С возрастом моих фигуристых одноклассниц растянуло в горизонтальной плоскости, а мою фигуру вдруг стали называть модельной. Тогда я поняла, что всему свое время. © gorodddd / Pikabu
- Удивлен, что женщинам настолько важен рост. Мой рост — 170 см, маловато, да. И меня много раз сливали только из-за этого, сами в этом признавались, на сайте знакомств — вообще постоянно. После вопроса о росте она пропадает. И ладно бы высокие девушки придирались, это логично, но так малявки и те хотят высоких. Столько девушек отсеивается из-за этого параметра, уму непостижимо. А еще говорят, что это мужчины на внешность ведутся. © Подслушано / Ideer
- Недавно я начала заниматься бальными танцами и только начала носить босоножки на каблуке. Я не знала, какую танцевальную обувь себе подобрать, поэтому подошла к инструктору, чтобы посоветоваться. Пока она рассказывала мне о различных вариантах обуви, которые мне подойдут, сзади вмешался отец одной из юных танцовщиц, сидевший в комнате для родителей: «Такой высокой девочке, как ты, нельзя позволять носить каблуки». Я лишь вежливо усмехнулась и продолжила разговор с инструктором. И как он только допустил, что вправе вмешиваться в наш разговор только для того, чтобы сказать эту нелепицу. Мне жаль его дочерей, особенно если они выше его ростом. Плюс он назвал меня девочкой, когда я явно не подросток. © boringgazelle / Reddit
- 10 лет назад работал в кафе. Там же был бар, где посетители смотрели футбол. Иногда, перед уходом домой, я подменял бармена на 20-30 минут. И вот, в один такой перерыв девушка сделала заказ. Пока я выполнял его, мы мило общались, и она попросила проводить ее до метро. Ну как я могу отказать, тем более нам по пути. Через полчаса она сказала, что готова идти. Я накинул куртку и вышел из-за стойки. В общем, стою я (1,7 метра), и рядом она (1,9 метра). Я был готов провалиться под землю. Так неловко я себя не чувствовал, наверное, никогда. Девушка не подала вида, что разница в росте как-то ее смущает. Но она это точно заметила. До метро идти примерно 15 минут, но мне они показались вечностью. На следующий день она пришла, и история повторилась, но я уже не чувствовал себя неловко. Пару месяцев я провожал ее до метро. А потом она просто пропала, и я ее больше не видел. А жаль. © KirillZhukov / Pikabu
- Делали рабочие ремонт в ванной. Я с ними нормально общался: кофе предлагал, за жизнь говорил. А жена моя на них наезжала с порога: называла их бездельниками и все, что они сделали, перепроверяла. Настал момент, когда ванная закончена. Я сначала сам посмотрел — вроде бы все выглядит хорошо, косяков не видно. Потом жена посмотрела, тоже все супер. Мы с ними расплатились, рабочие ушли. На радостях, думаю, приму душ. Я в нашей семье ростом повыше — 180 см, жена — 159 см. Видимо, на это рабочие и рассчитывали. Как зашел в ванную, включил душ, сразу увидел, что змеевик рабочие покрасили только сбоку и снизу, а сверху — нет. Сверху он остался ржавым. Они, вероятно, подумали, что жена с ее ростом не увидит. Я им перезванивал, они трубку не брали. Пришлось через неделю жену отправлять к ее родителям, а змеевик белой краской докрашивать, чтобы избежать скандала. © Подслушано / VK
- Ходила сегодня в мебельный, заказать новую кровать и матрас заодно. И советуюсь, значит, с консультантом насчет размеров. Говорю: «Ну хорошо, давайте 160×190 — я ведь невысокая, мне достаточно будет». Консультант мне отвечает: «Отлично! Ой, подождите, а муж у вас какого роста?». Отвечаю, что мужа нет. И тут она после паузы выдает: «Ну, а какого планируете?» И нельзя сказать, что я не задумалась после ее вопроса. © gurkoshique / Pikabu
Но даже среди знаменитостей есть те, чей рост отличается от среднестатистического в большую или в меньшую сторону, но это не помешало им построить блистательную карьеру.