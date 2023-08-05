Мужчина взял на матч своего слепого кузена и футбольная команда так просто это не оставила

Двое кузенов, Стивен и Майк, решили, что никакие ограниченные возможности не станут помехой тому, чтобы от души проораться, болея за любимую команду. Они пришли на стадион, где Стивен весь матч комментировал незрячему Майку то, что происходит на стадионе. Все это было запечатлено на видео, которое вмиг растрогало пользователей интернета.

Майк и Стивен делают это уже не в первый раз. У кузенов есть абонементы на футбольные матчи и завсегдатаи видят их на стадионе аж с 2018 года. При этом Стивен признается, что не считает свой поступок каким-то особенным.

«Это ведь просто наша обыденность. Рутина. Я рассказываю о каждом ударе от ворот, каждом угловом, каждом вбрасывании. И, естественно, Майкл знает, когда наши забивают гол, потому все начинают обниматься и вопить от восторга» Стивен Гарсия

Любимая команда Майка и Стивена была так впечатлена их страстью и любовью к игре, что пригласила братьев на финальную игру сезона. И даже задокументировала все, что там происходило, включая то, как трогательно Майк и Стивен радовались каждому забитому голу.

Но и это еще не все. Братьев пригласили на тренировочную базу и подарили им форменные футболки с надписями «Твоя поддержка — это вдохновение».