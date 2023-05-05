11 мифов о здоровой пище, которые нам впаривают кто ни попадя, а мы в них верим

В массовом потоке информации о полезной еде многие из нас теряются. Мы решили хорошенько покопаться и развеять популярные мифы о вредности или полезности распространенных продуктов питания. Как оказалось, таких немало.

Мюсли и йогурт — самый полезный завтрак

Многие выбирают мюсли и йогурт, воздерживаясь от более плотного завтрака. На самом деле такое сочетание — не лучший завтрак. Хотя эти продукты имеют определенные преимущества, они часто могут содержать большое количество сахара. Специалисты в области здравоохранения советуют есть жирный греческий йогурт без добавок, а также мюсли, содержащие не более 10 г сахара. Добавление фруктов и орехов сделает завтрак более питательным.

Нельзя есть яйца ежедневно

Возможно, вы слышали, что холестерин в яйцах способствует развитию сердечных заболеваний. На самом деле есть и другие продукты, которые могут повышать уровень холестерина в крови, — масло, сыр, переработанное мясо, фастфуд, хлебобулочные изделия. Также недавние исследования показывают, что связь между употреблением яиц и повышенным риском сердечных заболеваний может быть не такой сильной, как считалось раньше. Яйца доступны по цене, являются отличным источником нежирного белка и просты в приготовлении. Также они богаты витаминами и минералами, антиоксидантами и улучшают некоторые биомаркеры сердечных заболеваний. Для здоровых взрослых людей употребление 1–2 яиц в день безопасно, если они являются частью сбалансированного питания.

Бананы — лучший источник калия

Некоторые утверждают, что бананы являются отличным источником калия — полезного минерала, который способствует поддержанию нормального артериального давления. На самом деле в среднем один банан содержит около 9 % дневной нормы калия, необходимой большинству людей. Есть ряд других продуктов с большим содержанием этого минерала: авокадо (15 % дневной нормы в одном плоде), арбуз (14 % в 2 дольках) и шпинат (12 % в одной чашке замороженного продукта).

Грейпфрут сжигает жир

Люди верят, что в этом цитрусовом фрукте есть что-то волшебное. Много лет назад домохозяйки использовали кислый фруктовый сок для уборки, в том числе для удаления жирных пятен. Хотя грейпфрут может хорошо расщеплять жир в кастрюле, при попадании в организм он не сжигает жир. Но этот фрукт богат витаминами и питательными веществами, которые нужны организму. Половина грейпфрута обеспечивает человека 60 ккал и содержит клетчатку, которая дает чувство сытости и помогает обуздать аппетит.

Фрукты содержат много сахара

Соки богаты сахаром, поэтому их употребление может быть вредно. А вот фрукты хоть и содержат некоторое количество сахара, все же являются здоровой альтернативой. Нужно понимать, что сахар во фруктах идет в паре с клетчаткой, которая насыщает и снижает воздействие сахара на организм. Вы также получаете ценные витамины, минералы и антиоксиданты.

С картофелем лишние килограммы обеспечены

Если вы пытаетесь сбросить вес, следя за потреблением калорий и жиров, картофель или рис хорошо подойдут. Оба продукта практически не содержат жира: в каждой порции содержится менее 1 грамма. Если сравнивать калорийность, то в чашке белого риса 205 калорий, а запеченный картофель среднего размера содержит 161 калорию. В целом картофель содержит больше витаминов и питательных веществ, чем рис. Но когда вы добавляете сливочное масло, сметану, жареный бекон, количество калорий и жиров в запеченном картофеле значительно увеличивается. Чтобы сохранить его питательным, лучше выбирать низкокалорийные и полезные для здоровья приправы, такие как чеснок или оливковое масло.

Сырая морковь полезнее вареной

При приготовлении некоторых овощей, включая морковь, содержание антиоксидантов в них может увеличиваться. Исследователи обнаружили, что варка моркови увеличивает ее питательную ценность: количество каротиноидов (антиоксидантов) в моркови повышается на 14 %. В то время как другие методы приготовления, особенно жарка, приводят к снижению антиоксидантной ценности.

Орехи способствуют набору веса

В орехах много жиров и калорий, но они также содержат большое количество белка, клетчатки, витаминов и минералов. Исследование показало, что у тех, кто ест орехи, меньше риск набрать избыточный вес по сравнению с теми, кто их не ест. Конечно, переедание чего угодно, в том числе и орехов, может привести к набору веса. Лучше есть не больше одной горсти орехов в день и выбирать что-то вроде сырого миндаля вместо жареного. Здесь вы найдете список самых полезных орехов.

Нужно снимать куриную кожу перед приготовлением

Кожа птицы может увеличить калорийность мяса примерно на 25–30 %. Но она легко снимается после приготовления. При этом при варке, запекании, обжаривании птицы с кожей сохраняются натуральные соки и мясо не высыхает. Лучше готовить курицу с кожей, а затем снимать ее перед подачей на стол.

В маргарине меньше калорий, чем в сливочном масле

Сливочное масло и маргарин имеют примерно одинаковое количество калорий. Маргарин из растительных масел был разработан как более полезная альтернатива сливочному маслу, которое содержит холестерин и насыщенные жиры. Однако некоторые виды маргарина на самом деле вредны для здоровья, поскольку содержат трансжиры. Воздействие последних на уровень холестерина и сердце еще хуже. К счастью, трансжиры постепенно исключаются из большинства продуктов питания.

Газированная минеральная вода вредна для желудка

Нас часто предупреждают, что нужно меньше пить газированную минералку, так как она может быть вредной для нашего кишечника. Однако, согласно результатам исследования, люди с проблемами пищеварения отмечали улучшение состояния после того, как они регулярно пили газированную минеральную воду. Также ученые обнаружили, что небольшое вздутие живота из-за такой воды способствует ощущению сытости. Благодаря этому люди избегают переедания.