8 хитростей, чтобы выбрать вкусные продукты к новогоднему столу и не опростоволоситься перед гостями

В преддверии Нового года практически каждый дом наполняется суетой. Заботы о праздничном столе занимают важное место в этом процессе. Все стараются приготовить блюда, которые будут радовать не только своим аппетитным видом, но и неповторимым ароматом. Но для этого важно правильно выбрать все продукты, ведь какую-нибудь затхлую селедку не захочется добавлять «под шубу», а кислыми мандаринами не порадуешь детей и себя любимого.

Основные ингредиенты

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Салат «оливье», селедка под шубой, куриная отбивная, колбаска — все это часто можно встретить на новогоднем столе. Разумеется, выбор блюд зависит от индивидуальных предпочтений и возможностей. Однако есть «базовые» ингредиенты, без которых не обходится ни один Новый год. Они являются основой для приготовления большинства блюд: вареная колбаса,

крабовые палочки,

сельдь,

куриное мясо (филе),

майонез,

консервы (горошек, кукуруза, маслины, оливки),

свежие овощи и зелень,

мандарины. Поговорим о том, как правильно выбирать эти продукты в магазине, чтобы потом не плеваться из-за их качества на кухне.

Колбаса

Практически на каждом новогоднем столе можно увидеть вареную колбасу. Дело тут даже не в том, что ее используют для приготовления разных блюд. Просто ее добавляют в самый важный праздничный салат — оливье. Разумеется, среди многочисленного ассортимента колбас на магазинных полках стоит обратить внимание на ее состав. В нем не должно быть растительных белков, сои и крахмала, поэтому выбирайте продукт, изготовленный по ГОСТу. Также необходимо учитывать правила хранения продукта. У качественного продукта в герметичной вакуумной упаковке срок годности не должен превышать 20 дней. Оболочка должна быть без повреждений и пустот. Цвет на срезе у качественного продукта — нежно-розовый, иногда с сероватым оттенком. Слишком яркий цвет говорит о наличии большого количества красителей.

Крабовые палочки

Многие знают, что в крабовых палочках нет ни грамма крабового мяса. Но несмотря на это, они считаются неотъемлемым ингредиентом новогоднего стола. Все дело в доступности и простоте использования. В зависимости от производителя и упаковки этот продукт можно приобрести в широком ценовом диапазоне. Но дорого — не значит качественно. При выборе крабовых палочек следует обратить внимание на состав. Сурими (измельченное рыбное мясо) — первое, что должно быть в списке. Если вместо этого вы видите крахмал или соевый белок, откажитесь от покупки. Важный момент, который, к сожалению, можно проверить только после покупки. Если крабовые палочки легко разламываются, значит в них много крахмала и совсем немного рыбы. Как правило, такие палочки выглядят более аппетитно, так как им проще придать форму. Но таким продуктом запросто можно испортить салат. Качественные палочки с большим содержанием сурими будут выглядеть менее привлекательно, но на вкус — просто объедение. Но не стоит забывать, что чрезмерное количество влаги в продукте тоже говорит о нарушении производства или хранения. Если вы не планируете использовать палочки сразу после покупки, то не берите охлажденный продукт. Скорее всего, его уже разморозили, а повторная заморозка палочек запрещена.

Сельдь

Сельдь часто можно встретить на новогоднем застолье. Помимо легендарной «селедки под шубой», ее подают и как самостоятельное блюдо в виде нарезки. Лучше всего выбирать целую рыбу, а не ее филе. Перед покупкой необходимо убедиться, что рыба свежая. Как и с любыми другими продуктами, первым делом нужно проверить дату производства и срок годности. Чем свежее дата фасовки, тем лучше. Далее стоит внимательно осмотреть тушку. Качественная селедка всегда блестящая, с серебристым оттенком. На ощупь она должна быть упругой, а при надавливании пальцем должна быстро возвращаться в прежнюю форму. Еще один важный момент — это глаза. Они должны быть ясные и слегка выпуклые. У тушки с широкой спинкой и закругленными боками будет наилучший вкус.

Куриное мясо (филе)

Ни один новогодний стол не обходится без курицы. Ее добавляют в салаты, готовят из нее отбивные, холодец, рулеты, шашлык в конце концов. При выборе куриного филе, помимо срока годности, необходимо обратить внимание на целостность упаковки и цвет мяса. Оно должно иметь светло-розовый оттенок, без явных кровоподтеков и пятен. В упаковке не должно быть никакой жидкости. Если производитель пишет на этикетке, что продукт идеально подходит для запекания, то, скорее всего, в составе окажутся фосфаты. Кроме того, если вы чувствуете, что на упаковке присутствует что-то липкое и склизкое, то лучше отказаться от покупки. Запах должен быть нейтральным. А если вы надавливаете пальцем на мясо, и на этом месте остаются следы, то продукт уже был повторно заморожен.

Майонез

Сложно даже представить Новый год без майонеза. Казалось бы, такой простой продукт, но используется он во многих блюдах. Например, во всеми любимом салате «оливье» или же «мимозе», в мясе по-французски и различных соусах. Среди огромного разнообразия майонеза на полках магазина первым делом нужно посмотреть на срок годности и состав. Как правило, качественный продукт без искусственных добавок и красителей будет иметь небольшой срок годности. В идеале он не должен превышать 2-3 месяца. Майонез необходимо хранить строго в холодильнике, поэтому если видите продукт на обычных полках магазина или в отделе заморозки, воздержитесь от покупки. Так как продукт быстро начинает портиться при контакте с воздухом, внимательно проверьте упаковку, чтобы она была герметична.

Консервы (горошек, кукуруза, маслины, оливки)

Консервированные продукты, такие как зеленый горошек, кукуруза, оливки и маслины, тоже являются частыми «гостями» на новогоднем столе. Они примечательны тем, что достаточно открыть банку, и они готовы к употреблению. Перед покупкой важно помнить несколько основных правил, которые касаются любых консервированных продуктов. Выбирайте герметичную и неповрежденную упаковку. Если имеется сильная вмятина и налицо вздутие — это уже повод, чтобы отказаться от покупки. Выбираете продукт в стеклянной банке? Тогда обратите внимание на крышку. Если она даже немного вздулась, воздержитесь от покупки. Стоит проверить состав продукта на наличие искусственных добавок и консервантов. Их быть не должно. Помимо этого, не забывайте проверять срок годности. Зачастую на полках магазинов можно увидеть консервы, которые еще не испортились, но срок годности подходит к концу. От них тоже лучше отказаться, ведь нет никакой уверенности, что консервы правильно хранились с момента производства.

Свежие овощи и зелень

Свежие овощи и зелень не только придают многим блюдам новый вкус и аромат, но и украшают их. Даже маленькая веточка петрушки полностью преображает блюдо. А когда оно выглядит красиво, то гости и хозяева остаются довольны. При выборе помидоров и огурцов необходимо обратить внимание на кожицу, она должна быть твердая и гладкая, без каких-либо морщинок. Сочные помидоры и огурцы обычно более плотные. Отдавайте предпочтение ярким экземплярам с однородным цветом. Обязательно понюхайте плоды, ведь аромат — это важный показатель вкуса. Не покупайте помидоры или огурцы, которые вообще ничем не пахнут. Когда выбираете петрушку или укроп, то особое внимание уделите внешнему виду. Выбирайте зелень только с яркими зелеными листьями. Если вы заметили пожелтевшие или коричневые пятна, а стебли оказались мягкими на ощупь, брать такую зелень не стоит.

Мандарины

Мандарины, как елку и Деда Мороза, по праву можно отнести к символам Нового года. Сложно представить новогодний праздник без этого сладкого и ароматного фрукта. М-м-м, вкуснятина. Многие сетевые магазины продают мандарины практически круглый год, меняя поставщиков и сорта. Но во время новогодних праздников не хочется оказаться в числе тех, кто накупил целый мешок кислых фруктов, которые еще и плохо чистятся. При выборе мандаринов необходимо смотреть на их внешний вид. Цвет должен быть однородным, без зеленых и черных пятен. Такой фрукт окажется спелым. В зависимости от сорта, цвет может быть от светло-оранжевого до темно-оранжевого. Последний всегда будет слаще. Старайтесь не брать мандарины большого размера, ведь в них, скорее всего, окажется много соединительных волокон. Такие экземпляры более кислые и плохо чистятся. Если слегка надавить на противоположную сторону от веточки, то там должна оказаться небольшая полость. Если ее нет, то фрукт еще не созрел, если продавливается слишком сильно — перезрел.