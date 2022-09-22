8 добрых поступков, которые на самом деле приносят больше вреда, чем пользы

Нередко распространенные и одобряемые обществом поступки мы совершаем, почти не задумываясь. Например, среди родителей часто встречается привычка поддаваться детям в играх, потому что мамам и папам хочется осчастливить малышей. А сердобольные люди порой не задумываясь подбирают бездомных животных, будучи убежденными в том, что спасают их от бед.

Мы в ADME решили чуть более критично рассмотреть подобные общепринятые положительные деяния и поняли, что в некоторых вопросах все довольно неоднозначно. И то, что кажется добром, в действительности не всегда приносит реальную пользу.

Внушать детям веру в Деда Мороза

Внушение детям веры в доброго Деда Мороза, который приносит подарки за хорошее поведение, некоторого рода традиция. Однако, если задуматься, она довольно слабо мотивирована и даже вредна. Во-первых, если дети знают, что именно родители исполняют их желания, они учатся выражать признательность и ценить усилия реальных людей, которые этого заслуживают, — что справедливо. Во-вторых, сама концепция подарков за хорошее поведение создает в голове у детей не совсем здравую взаимосвязь: хорошим быть выгодно, чтобы что-то получить, а не правильно и важно само по себе.

Пытаться разрешить конфликт в сжатые сроки

Все наверняка наслышаны, например, о совете не ложиться спать в ссоре. Такой подход призван помочь парам мириться быстрее, однако уместно это далеко не всегда. Не каждый вопрос можно разрешить в ту же секунду. Порой атмосфера может накалиться настолько, что дальнейшее обсуждение сделает ситуацию лишь хуже и обе стороны в порыве эмоций нанесут друг другу лишь еще больше ненужных ран. Речь, конечно же, не идет о том, чтобы избегать разговоров о проблемах и делать вид, что ничего не происходит. Просто иногда, когда диалог заходит тупик, лучше дать друг другу выдохнуть и все обдумать, даже если это значит, что вы будете спать ночью в разных комнатах.

Давать сладости детям знакомых

Да, даже детям знакомых, не говоря уже о чужих детишках на улице, предлагать сладости не следует по одной простой причине: вы не знаете, какие ограничения действуют в их семьях. Возможно, ребенок придерживается специальной диеты, или у него могут быть аллергия, непереносимость и прочие медицинские противопоказания. Кроме того, это просто невоспитанно, даже если ничего плохого не подразумевалось и просто хотелось сделать приятное. Поэтому прежде, чем дать ребенку что-то, лучше предварительно получить разрешение его родителей.

Постоянно занимать и развлекать детей

Порой родителям свойственно постоянно занимать ребенка чем-то, будь то всевозможные внеклассные занятия или даже обычный просмотр мультиков. Кажется, что таким образом мы создаем для них яркое и счастливое детство, а также даем возможность обучиться новому. Однако в этом мало смысла, если не давать им скучать время от времени. Во-первых, лишь на контрасте можно осознать и высоко оценить насыщенное и веселое время. Во-вторых, бездействие или расслабленная активность играют роль в обучении и функционировании памяти. Кроме того, скука также развивает воображение и стимулирует творческий подход.

Переводить деньги на благотворительность всем подряд

Нет, речь безусловно идет не о том, что не нужно вносить пожертвования сразу в несколько организаций, если есть такая возможность. Однако прежде, чем сделать этот шаг, очень важно каждый раз проводить небольшое исследование, чтобы не оказаться обманутым. К сожалению, в современном мире довольно много мошеннических схем. Остерегайтесь людей и организаций, которые торопят вас с решением, а также слишком активно пользуются расплывчатыми сентиментальными заявлениями о том, кому они помогают, но при этом не раскрывают никаких подробностей, связанных с использованием собранных средств.

Позволять детям выигрывать

В игре с детьми многие взрослые неосознанно склонны подыгрывать и поддаваться ребенку, чтобы порадовать его и поднять ему настроение. Однако в подобном подходе, особенно на постоянной основе, очень много подводных камней. Во-первых, поддавки вкупе со внушением ребенку того, что он лучший, гений и так далее, могут несоразмерно раздуть его эго, из-за чего будущие проигрыши и неудачи будут восприниматься им крайне болезненно. Во-вторых, до детей важно доносить то, что добиться результатов можно только благодаря усердию, терпению и практике. Тогда они не будут рассчитывать на мгновенный успех и им будет проще браться за что-то новое.

Признаваться в измене и предательстве

На первый взгляд кажется, что признание в измене или предательстве — правильный поступок, если вы совестливый и честный человек. Однако на самом деле это не всегда лучшая политика. Например, когда стремление признаться в подобном больше основано на собственной потребности облегчить душу и в меньшей степени мотивировано заботой о другом человеке и желании все исправить. Ведь неверность не только подрывает саму основу отношений как таковых, но и представляет угрозу для эмоционального и психического здоровья преданного партнера. Причем особенно тяжелым потрясением это оказывается для людей с низкой самооценкой, так как они хуже справляются со стрессом и легко подвержены появлению депрессивных симптомов.

Подбирать уличных кошек

Когда вы встречаете на улице кошку, которая тянется к вам, мурлычет и трется, не торопитесь забирать ее домой. Стоит критически оценить и обстоятельства, и внешний вид животного. Вполне может быть, что оно домашнее. Если кошка выглядит ухоженной, здоровой и сытой, велика вероятность того, что у нее есть дом и она либо потерялась, либо, если это, например, частный сектор, хозяева могли намеренно отпустить ее погулять. В таком случае, если действительно хочется помочь и страшно оставлять ее на улице одну, правильнее будет попытаться найти владельца, но уж точно не оставлять потенциально чужого питомца себе.