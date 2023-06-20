Индийский остров скрывает то, что вы не должны увидеть

В две тысячи двадцатом году на нашей планете все еще есть острова, которых не касалась рука современного человека. Даже палец. Природа в этих местах тысячи лет оставалась неизменной. Что, если бы на одном из таких островов жили люди? Они бы не знали о преимуществах прогресса цивилизации и не видели бы современного человека. Такой остров и правда существует, но поездка туда незаконна и несет немало опасностей.

Остров Северный Сентинел расположен в Индии, в Бенгальском заливе. Если вы захотите туда добраться, ничего не получится, поскольку любые поездки в эти места запрещены законом с середины двадцатого века. Индийская береговая охрана предотвращает все попытки туда добраться. Однако путь вам преградит не только закон. Представьте, что плывете к этому острову на маленькой лодке. Вода кристально прозрачная —настолько, что видно плавающую рыбу и прекрасные коралловые рифы. Впереди заметны очертания острова. Он похож на рай. Вы так впечатлены прекрасным видом, что не замечаете несколько точек, возникающих на берегу. Когда вы подходите ближе, что-то пролетает мимо и падает прямо в воду. Это стрела. Следующая врезается в корпус лодки.



Точки на берегу — это люди! Местное племя сентинельцев. Они стоят с копьями и луками, выкрикивая что-то на странном языке. Жестами они говорят, что вам лучше убраться подальше от этого места. В вас летят копья и горящие стрелы. Кажется, это еще один тонкий намек. К счастью, вам удается сбежать. Сентинельцы очень агрессивно охраняют свой остров. Они никому не рады и намеренно изолировались от остального мира. Даже когда к Северному Сентинельскому острову подлетел вертолет, племя забросало его стрелами и копями.

Власти запрещают приближаться к острову, потому что это небезопасно для туристов (о, правда?) и потому что они хотят защитить островитян от угроз современного человека. Люди могут привести на остров болезни, инфицировав местных жителей. У них может не быть иммунитета даже к гриппу или обычной простуде. Но, несмотря на все запреты и угрозу жизни, многие люди пытались туда добраться. Они хотели подружиться с племенем, и порой у них даже получалось.



В тысяча восемьсот восьмидесятом году офицер Морис Видал Портман отправился к берегу острова и обнаружил, что он окружен известняком и коралловыми рифами. Почва на острове идеально подходила для выращивания кокосовых пальм. Портман увидел на острове несколько деревень, но покинул этот зеленый рай, так и не приблизившись к местным.

Исследователи часто преподносили островитянам подарки в виде пойманной рыбы. Местные жители принимали их, просили еще, но не позволяли никому приблизиться к своему дому. Подружиться с местными было сложно еще и потому, что они общались на сложном языке. Но за несколько десятилетий современным людям удалось наладить контакт. В тысяча девятьсот девяносто первом году один из местных жителей приблизился к плывущей к острову лодке и взял подарок. В том же году островитяне поднялись на лодку и приняли мешки кокосов от команды антропологов.



Это был один из последних положительных контактов с племенем. Веками сентинельцы жили самостоятельно, вдали от цивилизации, и правительство Индии хочет, чтобы так продолжалось и дальше.

Следующий остров так же прекрасен, но намного более опасен. Этот маленький загадочный зеленый остров находится в сорока километрах от побережья Бразилии и тоже напоминает райский уголок. Современный человек оставил на нем свой след в виде маяка, но внутри нет ни души. Иногда на маяк поднимается береговая охрана, чтобы проверить, все ли в порядке, и нет ли на острове чужаков. Людям не разрешено высаживаться сюда для их же блага. Единственные, кто здесь живет — это змеи. Остров является домом примерно для четырех тысяч видов этих рептилий. Они висят на деревьях и ползают по земле. Мамочки. Здесь у них нет врагов, а питаются они птицами, залетающими на остров для отдыха во время длительного перелета. Упс. Но хуже всего то, что эти змеи — одни из самых ядовитых на планете. Островной ботропс — уникальный вид змей, обитающих исключительно здесь. Когда-то Змеиный остров был частью материковой Бразилии, но десять тысяч лет назад уровень воды поднялся, отделив его от остальной суши.



Животные здесь оказались полностью изолированы, и за тысячи лет местные змеи стали вершиной пищевой цепи. Поскольку на острове не было никакой пищи за исключением птиц, эволюция подарила им мощный яд, чтобы ловить добычу одним укусом.

Итак, едем дальше...Следующая остановка — ужасающий остров, расположенный в канале Сочимилько, в семнадцати километрах от Мехико. Здесь нет ни ядовитых животных, ни враждебного племени, к тому же разрешено посещение острова. Но, скорее всего, едва ступив на землю, вы сразу же захотите уехать отсюда. По всему острову на деревьях и старых зданиях развешаны куклы. В пятидесятых годах один из жителей Мехико в одиночестве переехал на остров и начал вешать везде кукол. Десятилетиями он украшал это место, хоть это и сложно назвать украшением. Кукол он находил в свалках и каналах вокруг острова.



Висящие куклы выглядели довольно необычно и привлекли множество туристов. Но со временем они состарились: покрылись мхом, позеленели и сгнили. Лица деформировались, принимая жутковатые формы. Но хуже всего то, что, по словам местных, они видели, как эти куклы оживают по ночам. Жуть.

А теперь отправимся на остров Буве, один из самых загадочных островов в мире. И один из самых изолированных. Он расположен в южной части Атлантического океана, в двух с половиной тысячах километров от Южной Африки и в тысяче семистах километрах от Антарктики. Идеальное место для интроверта. Добраться сюда непросто — сделать это можно только с помощью проплывающих мимо больших кораблей. Остров почти полностью покрыт ледником, а в его центре находится вулканический кратер. Единственные постоянные жители — пингвины и тюлени.



Остров был обнаружен французским исследователем в тысяча семьсот тридцать девятом году. Однако координаты этого места записаны не были. Следующие шестьдесят девять лет об острове ничего не было известно. В начале девятнадцатого века его, наконец, открыли заново. Однако нога человека ступила на берег только в тысяча девятьсот двадцать седьмом году. Надеюсь, к ней прилагался исследователь. В середине двадцатого века люди решили построить здесь метеостанцию. Прибыв на остров, исследователи обнаружили кое-что необычное.

В небольшой лагуне среди тюленей они нашли спасательную лодку. Она оказалась в хорошем состоянии и все еще могла плыть. Недалеко от лодки были найдены весла и небольшая медная цистерна плавучести. На лодке не было ни маркировок, ни эмблем. Казалось, будто корабль потерпел крушение, и моряки спаслись на лодке. Однако на острове не нашли следов человека. Кому принадлежала лодка и что произошло с ее пассажирами, остается загадкой.