Какой была Земля до динозавров?

Давайте отправимся в прошлое! Это весело! Мы пролетаем Средневековье, нашу первую цивилизацию, древних предков первых людей, динозавров, первых наземных животных, древних морских существ и так далее до самого начала времен. Ну наконец-то! Эта туманность — наша Солнечная система. Сейчас это просто облако разноцветной пыли из водорода и гелия. Это облако начинает сжиматься и уплотняться. Есть теория, что вблизи нашей туманности произошли взрывы сверхновых. Их ударные волны сжимали туманность с разных сторон, пока центр облака не стал слишком тяжелым. На него стал давить огромный вес, и в центре облака начались цепные ядерные реакции. Они нагрели облако и заставили его светиться. Вскоре оно превратилось в плотную сферу — так возникло Солнце. Это произошло четыре с половиной миллиарда лет назад.

Нашей планеты еще не существует. Вокруг молодого Солнца вращается только диск из пыли и мусора. Эти обломки постепенно расплавляются и становятся всё тяжелее. Давайте заглянем в самый центр этой груды астероидов. Общий вес обломков сжимает центральную область настолько сильно, что там образуется плотное металлическое ядро. Огромное давление нагревает ядро, и температура в центре молодой Земли приближается к шести тысячам градусов Цельсия. А вокруг твердого ядра есть жидкое ядро. Оно создает магнитное поле нашей планеты. Теперь, когда излучение Солнца и солнечного ветра достигает Земли, оно врезается в щит в виде нашего магнитного поля. Пока наша планета пылает и больше похожа на шар из лавы. Но она начинает остывать, образуя твердую кору. И тут на горизонте появляется еще одна протопланета. Она больше похожа на астероид размером с Марс и летит прямо к нам. Она ударяется о молодую Землю под таким углом, что выбивает часть нашей планеты. Протопланета распадается на части и остается на нашей орбите в виде мусора. Вскоре все эти обломки собираются вместе, образуя Луну. В результате этого столкновения Земля начинает вращаться слишком быстро, и день теперь длится около пяти часов вместо обычных двадцати четырех. Но Луна замедляет вращение нашей планеты с помощью гравитации.

Сейчас Земля не похожа на гостеприимное место. Гравитация Луны проникает глубоко в Землю и усиливает вулканическую активность. А еще здесь постоянно падают метеориты, вызывая частые взрывы на поверхности. Газ, выходящий из вулканов, образует нашу атмосферу. Лед, который был занесен на планету метеоритами, испаряется. Пар поднимается и превращается в дождь. Эта дождевая вода падает на поверхность, охлаждая горячую лаву и образуя первые озера и реки. Еще несколько сотен миллионов лет Земля напоминает поверхность Венеры. Это безжизненное место с кучей вулканов, кислотными дождями и отсутствием кислорода для дыхания. Солнце не такое яркое, как сейчас, и его лучи едва проходят сквозь тонны вулканической пыли в атмосфере. Но три целых семь десятых миллиарда лет назад возникает первая жизнь в виде одноклеточных организмов, которым не нужен кислород. Они появляются в неглубоких, теплых частях океана недалеко от берега. Эти бактерии царствуют на Земле почти два миллиарда лет, на протяжении всего архея. После них остаются строматолиты — каменные столбы на дне неглубокой теплой воды. Это продукты простых организмов и бактерий. Эти бактерии эволюционируют и наконец учатся фотосинтезу.

Бактерии начинают вырабатывать кислород, поглощая энергию солнечного света. Сначала этот кислород тратится на окисление горных пород, но затем начинает заполнять атмосферу. Плюс в это время появляются первые водоросли, которые тоже вырабатывают кислород. Это событие с эпичным названием «Великое событие окисления» приводит к исчезновению почти всех живых организмов на Земле. Для простых организмов кислород токсичен, и остатки бактерий и микроорганизмов опускаются на дно океана. Через много миллионов лет они будут переработаны и под огромным давлением воды и земной коры превратятся в нефть. Архей заканчивается этой катастрофой около двух с половиной миллиардов лет назад. В то же время на Земле формируются континенты, которые затем дрейфуют по океанам, как пазлы, и образуют суперконтинент. Но пока метан и углекислый газ по-прежнему составляют большую часть атмосферы. Это вызывает парниковый эффект и повышение температуры на Земле. Появление кислорода останавливает парниковый эффект, и планета начинает остывать. Начинается ледниковый период — так называемое «гуронское оледенение», которое стартует две целых четыре десятых миллиарда лет назад и длится триста миллионов лет. В это время наша планета почти полностью покрыта льдом, даже на экваторе. Огромная перемена, если учесть, что два миллиарда лет назад планета была похожа на шар из лавы, а сейчас это глыба льда. Во время гуронского оледенения Земля выглядит как спутник Юпитера Европа. Там тоже есть толстая корка льда, под которой находится жидкий океан, нагретый ядром.

Эволюция Солнца спасает Землю. С момента рождения четыре с половиной миллиарда лет назад оно становится всё больше и горячее. После трехсот миллионов лет ледникового периода Земля начинает нагреваться... но почти вся жизнь уже уничтожена, и эволюция должна начаться заново. Около миллиарда лет назад все континенты Земли собираются в один гипотетический суперконтинент Родиния. А все океаны составляют один огромный океан Мировия. Семьсот пятьдесят миллионов лет назад этот континент распадается на части, и огромные куски суши начинают дрейфовать по планете. Тогда же появляются сложные растения и многоклеточные микроорганизмы. Водоросли, губки и грибы — не единственные обитатели океана. Это сприггина — род ранних животных, размером с палец. У нас есть окаменелости этих существ, которым как минимум пятьсот пятьдесят миллионов лет. Эволюция Солнца спасает Землю. С момента рождения четыре с половиной миллиарда лет назад оно становится всё больше и горячее. После трехсот миллионов лет ледникового периода Земля начинает нагреваться... но почти вся жизнь уже уничтожена, и эволюция должна начаться заново. Около миллиарда лет назад все континенты Земли собираются в один гипотетический суперконтинент Родиния. А все океаны составляют один огромный океан Мировия. Семьсот пятьдесят миллионов лет назад этот континент распадается на части, и огромные куски суши начинают дрейфовать по планете. Тогда же появляются сложные растения и многоклеточные микроорганизмы. Водоросли, губки и грибы — не единственные обитатели океана. Это сприггина — род ранних животных, размером с палец. У нас есть окаменелости этих существ, которым как минимум пятьсот пятьдесят миллионов лет.

Тогда же дрейфующие континенты снова сливаются воедино. Этот суперконтинент имеет другую форму и называется Паннотия. Позже континенты снова расходятся и начинают сталкиваться друг с другом, что приводит к образованию горных хребтов. Затем, триста тридцать пять миллионов лет назад, континенты встречаются в последний раз и образуют гигантский суперконтинент Пангея. Здесь уже виднеются очертания современных континентов: Африки, Северной и Южной Америки, Австралии и Евразии. Появляется одно из самых крупных морских существ в истории — дунклеостей. Он длиной со средний автобус и весит как большой внедорожник. На Земле царит жаркий и влажный климат. Он стимулирует рост папоротников и других растений. Некоторые из них достигают высоты трехэтажного здания. Впервые в истории некоторые животные покидают океан и выходят на сушу. Среди них эльгинерпетон и ихтиостега. Сначала они живут только на побережье, потому что их кожа не приспособлена к солнечному свету. А еще у них возникают проблемы с дыханием. У первых животных на суше есть и жабры, и легкие. Но легкие развиты недостаточно. Поэтому им приходится вернуться к воде.