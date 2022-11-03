Как изменились 10 юмористов, чьи шутки когда-то веселили нас до упаду

Наверняка многие из нас помнят те вечера выходных дней, когда можно было расслабиться и под чаек посмотреть добрую юмористическую передачу. В такие моменты от экрана веяло каким-то особенным уютом. А персонажи шоу были так хорошо знакомы, что становились чуть ли не родными. Мы решили полюбопытствовать и узнали, как выглядят и чем сейчас занимаются герои комедийных шоу прошлого.

Михаил Смирнов

Многие могут знать Михаила Смирнова по музыкальным и юмористическим номерам в передачах «Кривое зеркало» и «Смехопанорама». Артисту отлично удавались комедийные сценки, а еще он умудрялся органично ввести в них элемент игры на скрипке. Сейчас Михаил Смирнов является художественным руководителем театра «Буфф», в котором когда-то сам выступал.

Игорь Христенко

Игорь прославился пародийными номерами и простыми юмористическими миниатюрами. Сейчас артист продолжает выступать и принимает участие в комедийных передачах, например в «Анекдот шоу».

Игорь Касилов

Мало кто может забыть дуэт «Новые русские бабки», который одним своим появлением на сцене мог рассмешить толпу зрителей. Пара состояла из Игоря Касилова, который играл Клавдию Цветочек, и Сергея Чванова — Матрены Нигматуллиной. В интервью 2022 года Игорь Касилов рассказал, что сейчас вместе с напарником они активно разъезжают по городам и дают концерты.

Николай Бандурин

Артист выступал с музыкальными комедийными номерами в дуэте с Михаилом Вашуковым. Вместе они пели куплеты, а Николай Бандурин лихо подыгрывал на концертине. Сейчас артист больше не работает с напарником, однако свой любимый музыкальный инструмент все равно не бросает. Николай продолжает сочинять куплеты, записывает на видео свои короткие выступления и выкладывает в интернет.

Виктор Разумовский

Виктор Разумовский — писатель и юморист. Из передачи «Кривое зеркало» мы запомнили его как участника трио «Братья по разуму», в котором он показывал смешные сценки вместе с Александром Морозовым и Михаилом Церишенко. Кроме того, Виктор является режиссером и руководителем театра «Братья по разуму». Спустя годы юморист и не думает расставаться со сценой и продолжает выступать и смешить зрителей.

Лион Измайлов

Талант Лиона не знает границ. Он был ведущим в передачах «Измайловский парк», «Шоу-досье», «Смешные люди» и во многий других. Кроме того, артист написал несколько книг, статей и даже сценариев для киножурнала «Ералаш». Измайлов продолжает активно работать, а в 2019 году он даже выпустил свою первую книжку для детей «Лягушонок Ливерпуль».

Гия Гагуа (группа «Экс-ББ»)

East News , Lomohov Anatoly / East News

Юмористическая группа «Экс-ББ» появилась еще в 1989 году. Участники показывали пародии и музыкальные эксцентрики. А лидером группы стал Гия Гагуа. Запомнились нам эти артисты по появлениям в таких передачах, как, например, «Аншлаг» и «Смехопанорама». Группа существует и гастролирует по сей день.

Нонна Гришаева

Александр Пушной

East News

Александр Пушной не только яркий ведущий передачи «Галилео». Он принимал участие в разных комедийных передачах, и почти всегда его выступления были связаны с музыкой. Сейчас Александр ведет свой канал на YouTube, где играет на гитаре и рассказывает истории известных рок-групп.

Михаил Грушевский

Михаил Грушевский принимал участие в «Аншлаге» и запомнился своими пародиями и юмористическими монологами. Сегодня Михаил является членом совета директоров Российского авторского общества, а также появляется в развлекательных и спортивных шоу на телевидении.