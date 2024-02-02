Мы узнали, как выглядят сейчас актеры из когда-то любимых девичьих сериалов, и что-то ностальгия в глаз попала
Любая девушка сходу вспомнит хотя бы один сериал, ради которого она когда-то бежала домой, бросив любые дела, и включала телевизор. У каждого поколения такие сериалы свои: наши мамы и бабушки, например, могли смотреть «Санта-Барбару», а мы в свое время любили «Секс в большом городе» или «Отчаянных домохозяек». Давайте посмотрим, сильно ли изменился актерский состав из знаковых сериалов за это время.
«Секс в большом городе»: Ким Кэтролл (Саманта Джонс)
Рон Ливингстон (Джек Бергер)
© Sex and the City / Home Box Office (HBO) and co-producers, Priscilla Grant/Everett Collection/East News
Эван Хэндлер (Гарри Голденблатт)
Джон Корбетт (Эйдан Шоу)
© Sex and the City / Home Box Office (HBO) and co-producers, Kristin Callahan/Everett Collection/East News
Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк)
Кайл Маклахлен (Трей МакДугал)
© Sex and the City / Home Box Office (HBO) and co-producers, Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
Джейсон Льюис (Джерри «Смит» Джерод)
Бриджит Мойнахан (Наташа Нагински)
© Sex and the City / Home Box Office (HBO) and co-producers, Siegfried Anthony/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
«Отчаянные домохозяйки»: Марсия Кросс (Бри Ван де Камп)
© Desperate Housewives / Touchstone Television and co-producers, Courdji Sebastien/ABACA/Abaca/East News
Рикардо Антонио Чавира (Карлос Солис)
Ева Лонгория (Габриэль Солис)
Бренда Стронг (Мэри Элис Янг)
Джеймс Дентон (Майк Дельфино)
© Desperate Housewives / Touchstone Television and co-producers, Hallmark Entertainment/Courtesy Everett Collection/East News
Фелисити Хаффман (Линетт Скаво)
© Desperate Housewives / Touchstone Television and co-producers, Faye Sadou/Associated Press/East News
«Девочки Гилмор»: Алексис Бледел (Рори Гилмор)
Лорен Грэм (Лорелай Гилмор)
Джаред Падалеки (Дин Форестер)
Чад Майкл Мюррей (Тристан Дигрей)
Мелисса Маккарти (Сьюки Сент-Джеймс)
© Gilmore Girls / Warner Bros. Television and co-producers, KGC-03/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Существуют сериалы на все времена, которые можно пересматривать с удовольствием, сколько бы лет ни прошло с момента их выхода. Мы писали про еще один такой сериал — вы его точно знаете и наверняка любите.
Фото на превью Sex and the City / Home Box Office (HBO) and co-producers, Vianney Le Caer/Invision/East News
AdMe/Ностальгия/Мы узнали, как выглядят сейчас актеры из когда-то любимых девичьих сериалов, и что-то ностальгия в глаз попала
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