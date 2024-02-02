Мы узнали, как выглядят сейчас актеры из когда-то любимых девичьих сериалов, и что-то ностальгия в глаз попала

Любая девушка сходу вспомнит хотя бы один сериал, ради которого она когда-то бежала домой, бросив любые дела, и включала телевизор. У каждого поколения такие сериалы свои: наши мамы и бабушки, например, могли смотреть «Санта-Барбару», а мы в свое время любили «Секс в большом городе» или «Отчаянных домохозяек». Давайте посмотрим, сильно ли изменился актерский состав из знаковых сериалов за это время.