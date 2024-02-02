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Мы узнали, как выглядят сейчас актеры из когда-то любимых девичьих сериалов, и что-то ностальгия в глаз попала

Ностальгия
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Любая девушка сходу вспомнит хотя бы один сериал, ради которого она когда-то бежала домой, бросив любые дела, и включала телевизор. У каждого поколения такие сериалы свои: наши мамы и бабушки, например, могли смотреть «Санта-Барбару», а мы в свое время любили «Секс в большом городе» или «Отчаянных домохозяек». Давайте посмотрим, сильно ли изменился актерский состав из знаковых сериалов за это время.

«Секс в большом городе»: Ким Кэтролл (Саманта Джонс)

Рон Ливингстон (Джек Бергер)

© Sex and the City / Home Box Office (HBO) and co-producers, Priscilla Grant/Everett Collection/East News

Эван Хэндлер (Гарри Голденблатт)

Джон Корбетт (Эйдан Шоу)

© Sex and the City / Home Box Office (HBO) and co-producers, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк)

Кайл Маклахлен (Трей МакДугал)

© Sex and the City / Home Box Office (HBO) and co-producers, Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Джейсон Льюис (Джерри «Смит» Джерод)

Бриджит Мойнахан (Наташа Нагински)

© Sex and the City / Home Box Office (HBO) and co-producers, Siegfried Anthony/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

«Отчаянные домохозяйки»: Марсия Кросс (Бри Ван де Камп)

Рикардо Антонио Чавира (Карлос Солис)

Ева Лонгория (Габриэль Солис)

Бренда Стронг (Мэри Элис Янг)

Джеймс Дентон (Майк Дельфино)

© Desperate Housewives / Touchstone Television and co-producers, Hallmark Entertainment/Courtesy Everett Collection/East News

Фелисити Хаффман (Линетт Скаво)

«Девочки Гилмор»: Алексис Бледел (Рори Гилмор)

Лорен Грэм (Лорелай Гилмор)

Джаред Падалеки (Дин Форестер)

Чад Майкл Мюррей (Тристан Дигрей)

Мелисса Маккарти (Сьюки Сент-Джеймс)

© Gilmore Girls / Warner Bros. Television and co-producers, KGC-03/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Существуют сериалы на все времена, которые можно пересматривать с удовольствием, сколько бы лет ни прошло с момента их выхода. Мы писали про еще один такой сериал — вы его точно знаете и наверняка любите.

Фото на превью Sex and the City / Home Box Office (HBO) and co-producers, Vianney Le Caer/Invision/East News
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AdMe/Ностальгия/Мы узнали, как выглядят сейчас актеры из когда-то любимых девичьих сериалов, и что-то ностальгия в глаз попала
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