Мы узнали, как выглядят сейчас актеры из когда-то любимых девичьих сериалов, и что-то ностальгия в глаз попала

«Секс в большом городе»: Ким Кэтролл (Саманта Джонс)

Рон Ливингстон (Джек Бергер)

Эван Хэндлер (Гарри Голденблатт)

Джон Корбетт (Эйдан Шоу)

Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк)

Кайл Маклахлен (Трей МакДугал)

Джейсон Льюис (Джерри «Смит» Джерод)

Бриджит Мойнахан (Наташа Нагински)

«Отчаянные домохозяйки»: Марсия Кросс (Бри Ван де Камп)

Рикардо Антонио Чавира (Карлос Солис)

Ева Лонгория (Габриэль Солис)

Бренда Стронг (Мэри Элис Янг)

Джеймс Дентон (Майк Дельфино)

Фелисити Хаффман (Линетт Скаво)

«Девочки Гилмор»: Алексис Бледел (Рори Гилмор)

Лорен Грэм (Лорелай Гилмор)

Джаред Падалеки (Дин Форестер)

Чад Майкл Мюррей (Тристан Дигрей)

Мелисса Маккарти (Сьюки Сент-Джеймс)

,

Фото на превью Sex and the City / Home Box Office (HBO) and co-producers Vianney Le Caer/Invision/East News