10 ненужных новогодних трат, которые только прожигают дыру в кармане

Новый год — чудесный праздник, который должен бы ассоциироваться с чудесами, отдыхом и теплом. Но для многих это время стресса, ведь нужно столько всего сделать и купить. Да, предновогодние траты кого угодно могут ужаснуть. Но чтобы этого не случилось, стоит пересмотреть свой список покупок и кое от чего отказаться. Ведь некоторые вещи только высасывают бюджет.

1. Настоящая ель

Подумайте о том, чтобы отдать предпочтение качественной искусственной елке, которая прослужит не один год и сэкономит кучу денег в будущем, ведь ее можно будет просто убрать в коробку, а не выбрасывать. Более того, искусственная елка избавит от необходимости постоянной уборки осыпающихся иголок.

2. Наборы

Набор косметики и парфюмерии — один из самых популярных подарков. Вот только не все замечают, что порой гораздо выгоднее купить все эти средства по отдельности, чем вместе. А лучше всего дождаться окончания новогодних праздников. Тогда цены на эти вещи значительно упадут и можно будет купить все это куда дешевле и подарить уже, например, на 8 Марта.

3. Куча салатов

По привычке многие накрывают на праздник огромный стол, щедро уставленный всевозможными салатами, закусками и блюдами. Вот только многое из этого затем отправляется в мусорное ведро. Вспомните, сколько раз вам приходилось избавляться от майонезных салатов, которые почти никто не ел. Так что лучше подумать, что вы и ваши гости действительно съедаете, а что остается нетронутым. И для желудка, и для кошелька будет полезнее, если блюд на столе поубавится.

4. Сложные наряды

Не стоит превращать праздник в торжество с дресс-кодом, чтобы появилась необходимость тратить деньги на вечернее платье или костюм, который, скорее всего, будет потом пылиться в шкафу. Выберите удобную одежду: джинсы, футболки, толстовки, ведь для того, чтобы хорошо провести время, нужны правильные люди рядом, а не дорогая одежда.

5. Поездки

Примерно за 3 недели до каждого праздника цены билетов на транспорт начинают расти каждый день. И, конечно, перед Новым годом тоже. Если вы планируете посетить в это время другие города или страны, бронируйте билеты заранее — так вы сэкономите приличную сумму. Не стоит забывать и о стоимости поездки на такси в новогоднюю ночь. Продумайте свои передвижения так, чтобы вам не пришлось им пользоваться.

6. Спонтанные покупки

Когда кругом все блестит и переливается, то рука так и тянется прихватить что-то лишнее с прилавка. Импульсивные покупки здорово бьют по бюджету. Но уберечь его вам помогут запланированные покупки. Чтобы точно не потратить лишнего, необходимо составить список и по возможности установить лимит средств на карте. Если какая-то вещь все же запала в душу, то стоит воспользоваться правилом 3 дней. Необходимо дать себе время обдумать, насколько действительно это необходимо. В 85 % случаев интерес к приобретению теряется.

7. Непродуманные подарки

Подарки, которые были куплены, лишь бы «хоть что-нибудь подарить», особенно в последний момент, мало кому приносят радость. Представляете, сколько денег улетает в трубу на такие вот презенты, которые, скорее всего, будут пылиться на полке? Лучше продумать, что может понравиться конкретному человеку, связать это с его хобби, а не дарить вещи, которыми он никогда не воспользуется. Кстати, можно здорово сэкономить, если все это сделать заранее, воспользовавшись распродажами.

8. Сувениры с символикой года

Все мы любим покупать фигурки и другие сувениры с символом наступающего года. Однако такие украшения довольно непрактичны и, скорее всего, станут очередным пылесборником, ведь их можно будет использовать повторно еще не скоро. Лучше избегать украшений с указанием года, если вы хотите иметь возможность не тратить кучу денег каждый год и использовать вещи для будущих торжеств.

9. Покупка продуктов в последний момент

Многие продукты питания сильно повышаются в цене к Новому году. Да и очереди в магазинах к этому времени становятся все длиннее. Чтобы сэкономить, а заодно и избежать утомительной беготни по магазинам в последний момент, лучше некоторыми продуктами запастись заранее. Например, консервами и напитками.

10. Подарочная бумага и пакеты

Не все об этом задумываются, но на упаковочную бумагу тратится куча денег. А ведь большинство просто сразу же выкидывает ее в мусор. Кстати, упаковку нелегко переработать, а значит, она наносит вред окружающей среде. Чтобы избежать ненужных трат и помочь природе, можно использовать подарочные пакеты и бумагу повторно. Некоторые идут дальше и заворачивают подарки в ткань, газеты или обычную бумагу.