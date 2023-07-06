11 дочерей, которые решили повторить яркие образы своих матерей, и мы не знаем, кто выглядит круче

Мы зачастую неосознанно копируем привычки и стиль своих родителей даже во взрослом возрасте. И дети звезд в этом отношении не исключение. Иногда они не просто повторяют знаковые образы своих мам, но и даже примеряют их старые наряды. В качестве бонуса мы покажем, что дочки порой могут вдохновиться и образом отца.

Кейт Мосс и Лила Мосс

LFI /Photoshot / REPORTER / East News , Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Дочка супермодели появилась на мероприятии в Королевской академии искусств в легком шелковом платье. Тем самым она отдала дань уважения своей прославленной матери. Именно такие наряды предпочитала Кейт Мосс в период расцвета своей картеры, который пришелся на 90-е годы прошлого столетия. Хотя, надо признать, ее платья зачастую были значительно откровеннее того, которое выбрала Лила.

Джанет Ли и Джейми Ли Кертис

На премьере ленты «Хеллоуин убивает» актриса решила отдать дань уважения своей матери. Кертис воссоздала известный образ из культового психологического хоррора «Психо», снятого Хичкоком. Роль Мэрион Крейн, которая досталась ее матери, стала одной из самых известных в копилке актрисы Джанет Ли. Кертис заметила, что подлинный цвет платья долго оставался загадкой, так как фильм «Психо» был черно-белым. Но после недавней премьеры ленты «Хичкок» актриса посчитала, что вполне может выбрать бледно-голубой цвет для наряда.

Бизи Филиппс и Берди Ли

9-летняя дочка актрисы немало повеселила свою маму, когда решила появиться на Хеллоуине не в образе принцессы или супергероини, а нарядиться самой Бизи Филиппс. Девочка выбрала платье в мамином стиле, взяла ее солнечные очки и серьги, а заодно вооружилась большущей чашкой кофе, зная, что без этого напитка мама просто не может прожить и дня.

Хайди Клум и Лени Клум

EAST NEWS

Дочка модели Хайди Клум Лени не долго мучилась с поиском выпускного платья. Она просто тщательно изучила гардероб своей мамы. В результате девушка отправилась на мероприятие в наряде, который ее мама впервые надела в 1998 году. В похожих нарядах Хайди Клум появлялась и в последующие годы.

Ри Драммонд и Пейдж Драммонд

Ри Драммонд прославилась как блогер и автор, пишущий о еде. Впрочем, в соцсетях она делится не только новыми рецептами, но и подробностями жизни своей семьи. Так, Ри опубликовала фото своей дочки в свадебном платье. Девушка не собиралась замуж, а просто решила примерить свадебное платье мамы, в котором Ри обменивалась брачными клятвами в 1996 году.

Лиза Ринна и Амелия Грей Хэмлин

Дочка актрисы и модели Лизы Ринны Амелия решила по-особому поздравить свою маму с Днем матери. Для специальной фотосессии она воспроизвела несколько известных образов Ринны и даже примерила свадебное платье, в котором Лиза выходила замуж в 1997 году. Надо признать, что маму действительно потряс этот сюрприз.

Брук Шилдс и Гриер Хенчи

© Suddenly Susan / Warner Bros. Television , Andy Kropa/Invision/East News Andy Kropa/Invision/East News

На премьере документального фильма «Прелестное дитя: Брук Шилдс» дочка актрисы Гриер Хэнч решила отдать дань уважения своей талантливой маме. Она выбрала для мероприятия красный брючный костюм, который очень напоминает наряд Шилдс из сериала «Непредсказуемая Сьюзан».

Ким Бейсингер и Айрленд Болдуин

M.G.M/UNITED ARTIST / AlbumEAST NEWS , Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Дочка Ким Бейсингер Айрис иногда воссоздает знаменитые образы своей мамы. Для одного из изданий она повторила позу, в которой ее мама много лет назад снималась на пляже. А в честь Дня матери выложила в соцсетях фото, где она очень похожа на Ким, да и одета в наряд, напоминающий один из самых ярких кинематографических образов Бейсингер.

Мадонна и Лурдес Леон

AP/East News , ROBYN BECK/AFP/East News

С помощью наряда, который Лурдес Леон выбрала для 65-й церемонии вручения премии «Грэмми», девушка отдала дань уважения свое маме — Мадонне. Лиф красного платья, расшитого кристаллами, был украшен коническими вставками. Именно эта деталь туалета стала культовой в 90-е годы прошлого века благодаря известной певице.

Мел Би и Феникс Браун

ACHIM SCHEIDEMANN/AFP/East News

Дочка Мел Би решила повторить одни из самых известных образов своей матери из 90-х годов прошлого века, когда та выступала в составе группы Spice Girls. Для этого девушка примерила мини-юбку, леопардовый топ и тяжелое ожерелье. Результат превзошел все ожидания: Феникс на снимках и видео действительно похожа на свою прославленную маму.

Голди Хоун и Кейт Хадсон

USA TODAY Network/Sipa USA/East News , Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

На недавнем модном показе Кейт Хадсон решила дополнить свой образ укладкой, которая напоминает знаменитую прическу ее мамы. Голди Хоун часто стягивает волосы в изящный пучок, оставляя несколько прядей обрамлять ее лицо. Именно этот стиль выбрала Кейт и стала удивительно похожа на свою маму.

Бонус: Майкл Джексон и Пэрис Джексон

East News , AFP/EAST NEWS

На концерте, посвященном памяти Майкла Джексона, дочка певца Пэрис появилась в красно-черной кожаной куртке. Этот наряд почти полностью копировал одежду, в которой король поп-музыки снимался в культовом клипе «Триллер». Другие дети Джексона также повторили его известные образы.

Некоторые дети знаменитостей настолько похожи на своих прославленных родителей, что буквально кажутся их юной копией.