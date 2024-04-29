Как у Кристины рот повело, выражение - а ну ты, пошел сюда, быстро!
Как изменились 10+ дуэтов из мистических фильмов, от которых у нас до сих пор мурашки по коже
Одни из этих фильмов вышли на экраны почти тридцать лет назад, другие же недавно отпраздновали «всего лишь» десятилетие. Объединяет их одно — каждую из этих кинолент мы смотрели с замиранием сердца и искренне переживали за ее героев. А теперь давайте посмотрим, как время изменило их лица.
Кристина Риччи и Джонни Депп — Катрина Энн Ван Тассел и Икабод Крейн («Сонная лощина», 1999)
Эмми Россум и Джерард Батлер — Кристина Даае и Призрак оперы («Призрак оперы», 2004)
Кирстен Данст и Брэд Питт — Клодия и Луи («Интервью с вампиром», 1994)
Никки Рид и Келлан Латс — Розали и Эмметт (сага «Сумерки», 2008 — 2012)
Джексон Рэтбоун и Эшли Грин — Джаспер и Элис (сага «Сумерки», 2008 — 2012)
Роуз Лесли и Вин Дизель — Хлоя и Колдер («Последний охотник на ведьм», 2015)
Вайнона Райдер и Гэри Олдмен — Мина Мюррей и граф Дракула («Дракула», 1992)
Кейт Бекинсейл и Хью Джекман — Гэбриэл Ван Хельсинг и Анна Валериус («Ван Хельсинг», 2004)
Том Хиддлстон и Миа Васиковска — Томас Шарп и Эдит Кушинг («Багровый пик», 2015)
Николас Кейдж и Дженнифер Билз — Питер Ло и Рейчел («Поцелуй вампира», 1988)
Дэвид Бореаназ и Сара Мишель Геллар — Ангел и Баффи («Баффи — истребительница вампиров», 1997 — 2003)
Я только сейчас поняла, что Ангел и Бут из Кости - это один и тот же актер… мне почему то казалось, что Ангел не такой брутал и я за вампиреныша болела в конце))) а Ангела слили бездарно
Некоторым знаменитостям достаточно выйти в свет с другой прической, чтобы фанаты зашептались: «А это точно она?» Вот 14 звезд, которым с челкой хоть фотку в паспорте меняй.
Комментарии
Из представленной подборки я только про вампиров смотрела, оказывается 😄. Остальные ужастики мне не по силам🥴