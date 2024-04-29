Как изменились 10+ дуэтов из мистических фильмов, от которых у нас до сих пор мурашки по коже

Одни из этих фильмов вышли на экраны почти тридцать лет назад, другие же недавно отпраздновали «всего лишь» десятилетие. Объединяет их одно — каждую из этих кинолент мы смотрели с замиранием сердца и искренне переживали за ее героев. А теперь давайте посмотрим, как время изменило их лица.

Кристина Риччи и Джонни Депп — Катрина Энн Ван Тассел и Икабод Крейн («Сонная лощина», 1999)

© Sleepy Hollow / Paramount Pictures and co-producers , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , Joel C Ryan / Invision / East News Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East NewsJoel C Ryan / Invision / East News amandapereiradesouza 1 час назад Как у Кристины рот повело, выражение - а ну ты, пошел сюда, быстро! - - Ответить

Эмми Россум и Джерард Батлер — Кристина Даае и Призрак оперы («Призрак оперы», 2004)

© The Phantom of the Opera / Warner Bros. and co-producers , ANGELA WEISS / AFP / East News , CJ Rivera / Everett Collection / East News ANGELA WEISS / AFP / East NewsCJ Rivera / Everett Collection / East News

Кирстен Данст и Брэд Питт — Клодия и Луи («Интервью с вампиром», 1994)

Никки Рид и Келлан Латс — Розали и Эмметт (сага «Сумерки», 2008 — 2012)

© Twilight / Summit Entertainment and co-producers , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East NewsCourtesy Everett Collection / Everett Collection / East News Nawina 1 час назад А блондинкой Никки краше смотрится) - - Ответить

Джексон Рэтбоун и Эшли Грин — Джаспер и Элис (сага «Сумерки», 2008 — 2012)

© Twilight / Summit Entertainment and co-producers , JERRY PEREZ / Avalon / Photoshot / East News , Willy Sanjuan / Invision / East News JERRY PEREZ / Avalon / Photoshot / East NewsWilly Sanjuan / Invision / East News

Роуз Лесли и Вин Дизель — Хлоя и Колдер («Последний охотник на ведьм», 2015)

Вайнона Райдер и Гэри Олдмен — Мина Мюррей и граф Дракула («Дракула», 1992)

© Bram Stoker's Dracula / Columbia Pictures and co-producers , Kristin Callahan / Everett Collection / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News Kristin Callahan / Everett Collection / East NewsCollin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Кейт Бекинсейл и Хью Джекман — Гэбриэл Ван Хельсинг и Анна Валериус («Ван Хельсинг», 2004)

© Van Helsing / Universal Pictures and co-producers , Jordan Strauss / Invision / East News , celebrityphotos uk / Avalon / Photoshot / East News Jordan Strauss / Invision / East Newscelebrityphotos uk / Avalon / Photoshot / East News

Том Хиддлстон и Миа Васиковска — Томас Шарп и Эдит Кушинг («Багровый пик», 2015)

© Crimson Peak / Legendary Entertainment and co-producers , Richard Shotwell / Invision / East News , StewartSmith / BroadimageEntertainment / Broad Image / East News Richard Shotwell / Invision / East NewsStewartSmith / BroadimageEntertainment / Broad Image / East News

Николас Кейдж и Дженнифер Билз — Питер Ло и Рейчел («Поцелуй вампира», 1988)

© Vampire's Kiss / Hemdale and co-producers , Jack Plunkett / Invision / East News , Invision / Invision / East News Jack Plunkett / Invision / East NewsInvision / Invision / East News

Дэвид Бореаназ и Сара Мишель Геллар — Ангел и Баффи («Баффи — истребительница вампиров», 1997 — 2003)

© Buffy the Vampire Slayer / 20th Century Fox Television and co-producers , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News , Jordan Strauss / Invision / East News Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East NewsJordan Strauss / Invision / East News Елена Кротова 25 минут назад Я только сейчас поняла, что Ангел и Бут из Кости - это один и тот же актер… мне почему то казалось, что Ангел не такой брутал и я за вампиреныша болела в конце))) а Ангела слили бездарно - - Ответить

Некоторым знаменитостям достаточно выйти в свет с другой прической, чтобы фанаты зашептались: «А это точно она?» Вот 14 звезд, которым с челкой хоть фотку в паспорте меняй.