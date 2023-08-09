12 простых способов продлить жизнь вашей одежде, не тратя при этом ни копейки

Любая одежда со временем изнашивается, но сильнее всего она портится во время стирки, а также при сушке в сушильной машине. Сегодня мы расскажем, что нужно делать, чтобы наши любимые вещи служили дольше.

Старайтесь меньше пользоваться сушильной машиной (или вообще не пользоваться)

Регулярное использование сушильной машины медленно, но верно уничтожает одежду. Ворс, который мы находим в сушильной машине, явно это доказывает. Было проведено целое исследование, которое показало, что ткань становится в 2 раза менее прочной всего через 20 циклов стирки и сушки. Каждый цикл сушки вызывает микроскопические повреждения ткани. В результате микроразрывов волокон ткани и образуется тот самый ворс. Лучше давать одежде высыхать естественным путем. Например, сушить ее на напольной сушилке для белья или на бельевой веревке на солнце. Однако помните, что солнечные лучи повреждают цветную ткань, вызывая выцветание.

Но если у вас уже есть сушильная машина, то сушите вещи хотя бы без нагрева. Это приводит к потере прочности при растяжении на 24 %. Да, не идеально, но хоть вдвое меньше, чем с нагревом. Ну и стоит помнить, что горячие сушильные машины могут привести к усадке или растяжению некоторых видов тканей.

Деликатные вещи стирайте в специальной сумке

Пакеты для стирки деликатных тканей (или сетчатые чехлы) — простой способ защитить деликатную одежду или нижнее белье от разрывов или повреждений в стиральной машине. Ведь эти предметы каждый раз при стирке трутся о молнии, пуговицы и другие твердые детали вещей. А тонкое нижнее белье вообще лучше стирать руками.

Не стирайте одежду слишком часто

Слишком частая стирка очень пагубно влияет на одежду, ведь так волокна ткани быстрее разрушаются. К тому же вещи быстрее выцветают, а эластичные предметы сильнее растягиваются. Так как же часто нужно стирать одежду? Чтобы это понять, нужно воспользоваться старым проверенным методом — провести тест на запах. Если вещи пахнут или выглядят грязными, их пора стирать. Вообще почти всю одежду можно надевать 3 раза, за исключением носков, нижнего белья и спортивной одежды. А верхнюю одежду, джинсы и брюки можно стирать и того реже. Кстати, вы знаете, что Чип Берг — гендиректор Levi’s — не стирал свои джинсы в стиральной машине более 10 лет? Берг их чистил или стирал вручную.

Стирайте вещи в теплой воде, а не в горячей

Стирка при более низкой температуре (например, 30 °) помогает уменьшить разрушение волокон одежды. Такая щадящая стирка может уменьшить выцветание ткани, а также предотвратить усадку. К тому же более низкие температуры помогают снизить количество затраченной электроэнергии, необходимой для стирки.

Используйте меньше стирального средства

Чрезмерное использование стирального порошка не только дорого обходится, но и постепенно делает ваши вещи более тусклыми и жесткими. Это происходит из-за того, что остатки моющего средства вымываются не полностью. Особенно при стирке в деликатном режиме. Слишком много стирального средства также создает избыток пены, которая ухудшает трение одежды друг о друга, и грязь с нее хуже смывается. Поэтому, чем больше моющего средства вы используете, тем грязнее становится ваша одежда, хотя это и звучит нелогично.

Делайте точечную стирку

Если вы случайно оставили пятно на любимой одежде, не бросайте ее сразу в стиральную машину. Попробуйте застирать лишь само пятно и затем повесьте вещь сушиться. Исключением является шелк, потому что, если постирать лишь кусочек шелковой одежды, то при высыхании вокруг мокрого места появится кольцо.

Одежду с надписями и принтами стирайте вывернув наизнанку

Никто не любит, когда после стирки принт на футболке начинает трескаться. Предотвратить это очень просто: достаточно перед стиркой вывернуть одежду наизнанку. Также при таком способе стирки вещи меньше выцветают.

Встряхивайте одежду перед тем как вывешивать

Чтобы вещи не стали жесткими после высыхания, несколько раз хорошенько встряхивайте их перед тем, как повесить сушиться. Встряхивание только что вынутого из стиральной машины предмета помогает распушить волокна ткани и предотвратить их прилипание друг к другу.

Между стирками проветривайте одежду

Вы удивитесь, насколько можно увеличить время между стирками прочных вещей просто проветривая их некоторое время. Например, брюки, джинсы, свитера, кардиганы и юбки могут удерживать запахи, но они часто выветриваются в течение суток. Одежду можно проветривать в шкафу или на сушилке, повесив на вешалку.

Храните одежду правильно

Одежду лучше хранить в сложенном виде вдали от прямых солнечных лучей, так как висящие вещи могут потерять свою форму. Хотя это больше касается тяжелых предметов одежды. Легко мнущиеся можно хранить на вешалках.

Ремонтируйте одежду

«Закрыла пятно цветочной медузой».

Если ваша одежда получила какие-то дефекты, например, потертости или разрывы швов, постарайтесь их отремонтировать сами или в ателье. Так вы сможете и дальше носить любимые вещи.

Не наносите духи на одежду

Многие люди не догадываются, что ингредиенты парфюмерии, лака для волос и других косметических средств могут повредить одежду. Мало того, что духи могут оставить пятна на ткани, так она еще и пахнуть будут недолго. Лучше использовать духи и другие косметические продукты до того, как оденетесь.