15 фотосравнений, которые доказывают, что среди нас есть путешественники во времени

Фотография — одно из лучших изобретений человечества. Это своего рода машина времени, которая способна отмотать время назад, напомнить нам о лучших моментах нашей жизни и показать, насколько и почему мы изменились. А лучший способ сравнить снимки из прошлого с кадрами из настоящего — просто расположить их рядом.

Мы в ADME считаем, что свежий взгляд на привычные вещи никогда не помешает. Например, при просмотре этих 15 фотосравнений, которыми поделились пользователи на просторах сети, у нас сложилось ощущение, что время осязаемо и находится на расстоянии вытянутой руки.

1. «Я и мой сын с разницей в 35 лет. Обоим по 9 месяцев на снимках»

2. «Мой отец в 1982 году и я в 2021-м. Обоим по 20 лет на фото»

3. «Была фотографом на 55-й годовщине свадьбы у этой пары! У них даже остались свадебные бокалы и декор для торта»

4. «Мой парень воссоздал совместное фото 20-летней давности со своей сестрой»

5. «Моя жена на последнем месяце беременности, и мы решили воспроизвести снимок моих родителей, который они сделали за 8 дней до моего рождения. Не могу перестать улыбаться, глядя на этот коллаж»

6. «Кадр слева был сделан 14 лет назад. Мы воссоединились после более чем 10 лет разлуки, чтобы выдать нашу подругу-брюнетку замуж»

7. «Мама со старшей дочкой в 2013 году и с младшей в 2020-м»

8. «Мы с сестрами повторили фото, сделанное на том же пляже на Гавайях (1991 и 2022 годы)»

9. «На 1-м курсе колледжа я начал встречаться с девушкой с фото, и мои друзья уговорили нас сделать пару совместных кадров. 9 лет спустя мы попросили их помочь нам с предсвадебной съемкой»

10. «Мы с братом тоже воспроизвели нашу старую фотографию на ступеньках отчего дома»

11. «Мой папа повторил, если можно так сказать, совместное фото 61-летней давности со своим другом из старших классов»

12. «Воссоздали фото со свадьбы моих бабушки и дедушки, сделанное в 1954 году, на нашей свадьбе»

13. «Мы с отцом спустя 25 лет»

14. «Мы с мамой на защите ее докторской и на защите моей»

15. «Мы с братьями повторили нашу детскую фотографию в качестве рождественского подарка для наших родителей»