15+ взрослых детей, которые не пылают любовью к своим родителям. И их можно понять
Одни из нас воспитывались любящими родителями, а вот другим, увы, повезло гораздо меньше. Поэтому им приходится всю жизнь сдувать пылинки с постоянно недовольных отца и матери или даже быть вечной нянькой для младших братьев и сестер. Правда, кое-кто все же принял решение позаботиться о себе и научился говорить твердое «нет».
- Звонит мне как-то мама.
Я: «Алло, привет мам, не могу говорить, по уши в мазуте стою, освобожусь и перезвоню».
Мама: «Ага, хорошо, поняла, слушай...»
Я: «Мам, я же сказал, что не могу говорить».
Мама: «Ну понятно, с матерью он поговорить не может. Не ори на меня». © Mr.Don / Pikabu
- Все лето по выходным ездили с мужем делать ремонт на изрядно запущенной маминой даче. Денег с нее, конечно, не брали никаких, да она и не предлагала. Работали, можно сказать, за свою выгоду — килограмм малины с разросшихся кустов, яблочки с древней бессмертной яблони. Первым делом провели свет и водопровод, привезли мангал, поставили качели, надувной бассейн. Хорошо поработали днем — хорошо отдохнули вечером. До идеала, конечно, далеко, но уже к концу лета участок и домик преобразились.
Приехала мама, чтобы посмотреть, что да как. Она была в ярости. «Качели?! Бассейн?! Мангал?! Вы что, на моей даче отдыхали?!» Орала на весь поселок, что мы лодыри, да еще и до смерти обиделась, что мы не взяли ее в машину до города, а отправили ждать автобус. На дачу больше не ездили, с мамой не общались. Недавно звонит, говорит: «Я вас прощаю, но в этом году буду ездить с вами и все контролировать». А это уже история о том, как я впервые вслух сказала маме: «Нет!» © Подслушано / Ideer
- Мне 42 года, и я наконец-то смогла по-настоящему дистанцироваться от своей вечно критикующей и контролирующей мамы. В течение многих лет я подчинялась каждой ее прихоти. Она выбрала мне свадебное платье, букет и даже место проведения торжества. Это был кошмар, но я постоянно пыталась доказать, что я «хорошая» и «благодарная» дочь. Она раскритиковала имя, которое мы хотели дать нашему первенцу. В июне она решила «наказать» меня и перестала со мной разговаривать. Это было лучшее время в моей жизни. © Abby Johnson / Quora
- За последние несколько месяцев я несколько раз полагался на маму, и всегда зря. Недавно я попросил, чтобы она присмотрела за моими кошками, пока мы будем в Таиланде. Сначала все было нормально, но потом она написала мне, что отказывается это делать. В итоге животные остались без присмотра. Вот скажите, что заставляет человека так поступать? Это что-то вроде привлечения внимания? Она пытается преподать мне какой-то урок или отомстить за какой-то проступок, который, по ее мнению, я совершил? Я этого не понимаю. © jolhar / Reddit
- Маме сейчас 61. Она учитель, привыкла к тотальному подчинению, меня воспитывала удобной и молчащей. Живет мыслью «а что скажут люди», ей важнее, чем дышать, хвастаться тем, что у нее есть, и быть первой. Я обычная, муж у меня обычный, двое детей. Она не может мне простить, что я не директор, что муж у меня не сделал карьеру, что ее внуки — просто дети, без ярко выраженных талантов и способностей. Я не могу постоянно ей давать отпор, слушаю, терплю, слово боюсь сказать. Иногда не выдержу и рявкну, она притихнет ненадолго, а потом снова: кусь туда, кусь сюда, ищет слабое место, чтобы надавить. © Pusula / Pikabu
- Отец бросил мою мать еще беременной. Я фантазировала, что однажды он одумается и приедет ко мне. А когда выросла, нашла отца через соцсети и написала ему. Он не отвечал. Потом удалось дозвониться. Первое, что он мне сказал с издевкой: «Ну что, соскучилась по папке?» Все рухнуло у меня внутри. Я поняла, что зря столько лет надеялась. © Подслушано / Ideer
- На это Рождество у меня выпала рабочая смена. Пришлось выходить, иначе меня бы уволили. Это означало, что моя мама будет отмечать праздник одна. Я вернулся с работы в 5 вечера, быстро поужинал и потом решил лечь спать. И тут мама начинает кричать, что я испортил ей Рождество. Я, правда, просто устал. Сегодня утром я сказал ей, что собираюсь сходить в магазин за продуктами, и спросил, хочет ли она чего-нибудь. А она снова орет, что я никогда не хочу проводить с ней время. Не слишком много драмы для простого похода в магазин? Сейчас она не разговаривает со мной, и я уже не знаю, что делать. © Extra_Street1324 / Reddit
- Я простой 38-летний мужик, поздний ребенок в семье. Папы уже давно нет. У меня у самого сын на воспитании, в разводе я. Есть девушка, встречаемся, но ее не гружу своими проблемами, да и мама есть чужую еду не будет. Итак, выходной день, я заранее говорю маме: «Буду после обеда, на завтрак поешь бутерброды с чаем. Мне нужен отдых». Звонит в 12, ругается, что голодная. Ну оставил свои планы, пришел, начал делать под причитания обычную тушеную картошку. И то все не так, как надо. Я всегда был для нее плохим сыном, уж несколько раз слетало у нее с языка: «Зачем я тебя рожала?» Хорошо, что много лет живу отдельно, иначе фляга у меня давно бы потекла. © Unknown author / Pikabu
- У меня пожилая мама. Жила отдельно от нас в своей квартире. Она особо не выходила из дома, просто не хотела, по здоровью все нормально. 2 года назад упала дома, сломала ногу. Лежала в больнице месяц, потом мы ее взяли к себе, чтобы ухаживать, пока расходится. А она не хочет ходить. Просто лежит целыми днями, просит, чтобы ее перевернули. Уже и врачей, и психолога приводили к ней — все в один голос подытоживают, что она просто ленится и ничего не хочет делать. Даже в туалет не встает. Два года она лежит в памперсах, ее надо переворачивать, кормить, мыть, менять подгузники. Как же мы устали! Уже и говорили с ней, что так нельзя, она вполне может себя обслуживать. Но мама ничего слышать не хочет. Стыдно признаться, но я уже думаю сдать ее в спецучреждение, потому что я сама хочу пожить, а не быть сиделкой. © Подслушано / Ideer
- Утром в день моей свадьбы, когда я ехала к месту церемонии, моя мать позвонила и спросила, где туфли моего взрослого брата. А потом еще и разозлилась, когда я ответила «как-то не так». И конечно, во время свадебного вечера мама следила, чтобы мой братик веселился и чувствовал себя хорошо. Я же просто удобный старший ребенок, от которого ожидается, что он все бросит и будет прислуживать другим. © waveofdestruction / Reddit
- Моей матери 62 года. Я узнала, что она едет к нам издалека без предупреждения и планирует остаться здесь на неделю. Я часто разговариваю с ней по телефону, но она ни разу не сказала ни слова о предстоящей поездке. Выяснилось это окольными путями: сестра матери сказала другой моей тете, что скоро отвезет ее в аэропорт. Кажется, это не совсем нормально. Почему все в нашей семье потакают ее поведению? © twintaff / Reddit
- В детстве завидовала друзьям, у которых родители были в разводе. У меня была отличная мама и суперский батя, но только по отдельности. Будучи вместе, они, кажется, соревновались в номинации «человек, из-за которого дети сбегут в детдом». И вот мне 30, я уже давно живу отдельно, а родители по-прежнему вместе. Мать ежедневно обзванивает всех и ноет о том, какая она несчастная. Предлагаешь ей найти работу или хотя бы сдать одну из своих квартир ради пассивного дохода, развестись и съехать — рыдает. Трясет уже, когда вижу на экране ее номер, не беру трубку. С отцом тоже почти не общаемся. Парадоксально, но разведись они хотя бы лет 20 назад, мы, наверное, смогли бы остаться семьей. © Подслушано / Ideer
- Когда моему ребенку было около двух лет, я поняла, что моя мать не умеет строить нормальные семейные отношения. Поэтому я была тверда: либо она будет относиться ко мне с элементарной вежливостью, либо мы обрываем контакт. Оказалось, что мать не готова отказаться от возможности трепать мне нервы. Жаль, конечно, что другие члены семьи встали на ее сторону. Особенно сожалею о потере связи с любимой бабушкой. © Amanda Rene Fisher / Quora
- Поехала я как-то отдыхать с мужиком на море. Сняли дом на 3 недели. Потом выяснилось, что к нам подъедут его родители: «Почему бы им недельку не пожить с нами? Дом-то пятиместный». А когда они уехали, мужик мне сказал «Пожалуйста, если я еще когда то заикнусь о совместном отдыхе с родителями, сразу останови меня».
42 года человеку, мама целый день выносила мозг: «Идите завтракать. В смысле, не завтракаете? А кому я варила? Мы пойдем на море, идите с нами. Какой может быть рафтинг, потом на него поедете. Я буду варить суп. Пусть твоя подружка подойдет, посмотрит, как надо тебе еду готовить». © qugieboogie / Pikabu
- Я отправила родителям письмо, в котором рассказала, почему больше не буду с ними видеться и разговаривать. Я удалила их из своего телефона и электронной почты. Я уничтожила все их фотографии и все, что напоминало мне о них. Если они пытаются связаться со мной, я игнорирую это и живу своей жизнью. Теперь я абсолютно счастлива. Я перестала позволять манипулировать собой и не общаюсь с теми, кто вызывает у меня негативные эмоции. © Teresa Varn / Quora
- У меня друг в 30 лет смог мать на место поставить только когда она его достала по дороге с дачи. Она все твердила, что он не так едет, что поздно выехали, что машина у него не для людей, что ей жарко, что холодно, что дует. На подъезде к городу он притормозил на автобусной остановке, вышел сам, сел на скамейку, подождал, пока мать выйдет, встал, выгрузил ее сумки из машины поставил рядом, забрался в машину и уехал. Потом сделал круг, вернулся на остановку, загрузил все обратно, и жестом показал садиться сзади. По дороге не говорили. Потом он реально пару недель с ней не разговаривал. Сейчас общаются только по делу, с его стороны — полный холод. Приводит иногда продукты, но не остается. На дачу не возит, мама сама ездит на электричке. Дико горжусь другом, но жалко его, с тех пор как-то очерствел. © maxxp / Pikabu
- Моя мать изо всех сил старается помочь посторонним людям, но ничего не делает для меня. Считает, что ее собственная дочь всегда будет у нее на побегушках. При всем этом она постоянно подчеркивает, что я бесполезна, и говорит со мной свысока перед другими людьми. Мне пришлось поставить себе цель научиться уважать себя, и я наконец-то достигла ее в 55 лет. © Gina-Noel Conti / Quora
- Меня в 18 лет выкинули из общей квартиры в одной футболке, трусах и носках. Следом вылетела моя сумка. Я в этом супермодном прикиде пошла к подруге. В сумке были ключи, так что на следующий день я забрала часть своей одежды. Спустя 20 лет моя мать вообще отрицала, что эти события имели место быть. © Olga.Sergeeva / Pikabu
Бонус: как слегка удивить излишне заботливых родственников
- Когда я прихожу к бабушке, она вытаскивает по очереди продукты из холодильника, показывает каждый из них и начинает про него рассказывать, чтобы я поел. При этом на первое попавшееся согласиться нельзя, она все равно не успокоится, пока все не покажет. Ну а тут просто пришел в гости голодный. Она что-то показала, я взял и съел. Она предложила супчик — его тоже проглотил. Только показала котлетки — нет больше котлеток, я их слопал. Потом в меня залетели бутерброды, салаты и каши. Бабушка озадаченно посмотрела и сказала: «Да хватит уже жрать!» Потом посмеялись, конечно. Она просто привыкла, что я в детстве ел очень мало, а тут шаблон оказался разорван. © esvstnf / Pikabu
Сберечь нервные клетки при общении с некоторыми родственниками не так-то просто. Возможно, вам пригодятся советы из нашей статьи в которой, люди рассказали, как им удается справляться с повседневным стрессом.
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