20 знаменитостей, которые вышли в свет со своими близкими людьми и согрели сердца миллионов
Практически на любом светском мероприятии можно увидеть, как знаменитости эффектно позируют перед фотографами со своими вторыми половинками. Но некоторые выходят под свет софитов с родственниками. Для одних нет никого ближе любимых родителей, другие с гордостью обнимают своих детей, третьи никуда без братьев и сестер. В такие моменты на душе становится как-то теплее и приходит понимание, что семья — это святое.
Селена Гомес с очаровательной сестрой Грейси Эллиот
Марго Робби с любимой мамой Сари Кесслер
Мэтт Смит с мамой Линн
Флоренс Пью и ее яркая мама Дебора Мэкин
Майкл Джордан с мамой Донной, отцом Майклом и сестрой Джамилой
Кэтрин Зета-Джонс с сыном Диланом
Дуэйн Джонсон со старшей дочерью Симоной
Киану Ривз с сестрой Кариной
Синди Кроуфорд с мужем Ранде, сыном Пресли Уокером и дочерью Кайей
Анджелина Джоли с дочерью Захарой Марли
Серена Уильямс с маленькой дочкой Олимпией
Энди Макдауэлл с дочерью Рэйни Куэлли
Ума Турман и ее дочь Луна Турман-Бюссон
Дэнни Де Вито и его дочь Люси
Сандра Буллок с сестрой Жезин
Джейсон Момоа и его дочь Лола Иолани
Брук Шилдс с дочерью Грир Хэммонд
Дженнифер Энистон со своим отцом Джоном
Коко Роша и ее дочь Иони Джеймс
Тоби Магуайр с дочкой Руби Свитхарт
А кого из родственников звезд вы бы хотели увидеть?
Фото на превью 0000554 / Reporter / East News, GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News
AdMe/Семья/20 знаменитостей, которые вышли в свет со своими близкими людьми и согрели сердца миллионов
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