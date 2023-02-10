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20 знаменитостей, которые вышли в свет со своими близкими людьми и согрели сердца миллионов

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Практически на любом светском мероприятии можно увидеть, как знаменитости эффектно позируют перед фотографами со своими вторыми половинками. Но некоторые выходят под свет софитов с родственниками. Для одних нет никого ближе любимых родителей, другие с гордостью обнимают своих детей, третьи никуда без братьев и сестер. В такие моменты на душе становится как-то теплее и приходит понимание, что семья — это святое.

Селена Гомес с очаровательной сестрой Грейси Эллиот

Марго Робби с любимой мамой Сари Кесслер

GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News

Мэтт Смит с мамой Линн

Invision / Invision / East News

Флоренс Пью и ее яркая мама Дебора Мэкин

Майкл Джордан с мамой Донной, отцом Майклом и сестрой Джамилой

Кэтрин Зета-Джонс с сыном Диланом

Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Дуэйн Джонсон со старшей дочерью Симоной

0000554 / Reporter / East News

Киану Ривз с сестрой Кариной

Invision / Invision / East News

Синди Кроуфорд с мужем Ранде, сыном Пресли Уокером и дочерью Кайей

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Анджелина Джоли с дочерью Захарой Марли

ROBYN BECK / AFP / East News

Серена Уильямс с маленькой дочкой Олимпией

Invision / Invision / East News

Энди Макдауэлл с дочерью Рэйни Куэлли

Jens Kalaene / DPA / East News

Ума Турман и ее дочь Луна Турман-Бюссон

Robin Platzer / Avalon / Photoshot / East News

Дэнни Де Вито и его дочь Люси

Сандра Буллок с сестрой Жезин

Invision / Invision / East News

Джейсон Момоа и его дочь Лола Иолани

GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News

Брук Шилдс с дочерью Грир Хэммонд

Дженнифер Энистон со своим отцом Джоном

zz / RE / Westcom / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Коко Роша и ее дочь Иони Джеймс

Andy Kropa / Invision / East News

Тоби Магуайр с дочкой Руби Свитхарт

GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News

А кого из родственников звезд вы бы хотели увидеть?

Фото на превью 0000554 / Reporter / East News, GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News
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AdMe/Семья/20 знаменитостей, которые вышли в свет со своими близкими людьми и согрели сердца миллионов
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