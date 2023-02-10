20 знаменитостей, которые вышли в свет со своими близкими людьми и согрели сердца миллионов

Практически на любом светском мероприятии можно увидеть, как знаменитости эффектно позируют перед фотографами со своими вторыми половинками. Но некоторые выходят под свет софитов с родственниками. Для одних нет никого ближе любимых родителей, другие с гордостью обнимают своих детей, третьи никуда без братьев и сестер. В такие моменты на душе становится как-то теплее и приходит понимание, что семья — это святое.