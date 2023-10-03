История любви Ольги Остроумовой и Валентина Гафта, который считал встречу с ней настоящим везением, а саму ее — чудом

Брак Валентина Гафта и Ольги Остроумовой с легкостью можно было бы назвать образцово-показательным, ведь супруги пережили многое, но все же остались вместе. Встретившись однажды, они расстались более чем на 10 лет, однако потом воссоединились вновь. И все это несмотря на то, что сам Валентин Гафт был полон сомнений по поводу перспектив отношений с Ольгой, ведь этому способствовал ряд причин.

Валентин Гафт до Ольги Остроумовой

До того как встретить свою истинную любовь, Валентин Гафт мог похвастаться весьма бурной личной жизнью, было у него и два брака. Его первой супругой стала необыкновенной красоты манекенщица Елена Изергина. Однако их совместная жизнь не сложилась, и через 8 лет они оформили развод. Затем у Гафта был роман с художницей Еленой Никитиной. От этих отношений у него появился на свет сын, однако актер узнал о нем лишь через 3 года после разрыва с Никитиной. А познакомился с ним лишь в 2014 году. После романа с Еленой Гафт оформил отношения с артисткой балета Инной Елисеевой. В 1973 у пары родилась дочь Ольга. Тесть и теща были настроены против начинающего актера. Как-то Валентин, находясь у них на обеде, спросил: «Можно мне еще цыпленочка?», на этот невинный вопрос последовал следующий ответ: «Когда будете нормально зарабатывать, тогда и получите цыпленочка». После чего Гафт ушел из этого дома навсегда. Ну а в начале 1980-х супруги развелись.

Потом у него был мимолетный роман с виолончелисткой Аллой. Актер вспоминал: «Потрясающе играла на виолончели, потрясающе готовила... Хорошая женщина, но странная: почему-то она думала, что я ей изменяю. <...> Ну не было у меня при ней никаких измен и загулов! И мне надоело ее в этом убеждать!». А на премьере ленты «Ночные забавы», увидев, что в фильме Гафт играет страсть с Ириной Алферовой, Алла сильно обиделась на возлюбленного и больше они не встречались.

Ольга Остроумова до Валентина Гафта

Первый брак Ольга Остроумова оформила еще будучи студенткой ГИТИСа. Тогда она вышла замуж за своего сокурсника Бориса Аннабердыева. После окончания института, начинающая актриса познакомилась с Михаилом Левитиным, который на тот момент был женат. Несмотря на то, что она моментально оформила развод с Аннабердыевым, Левитин совсем не торопился разрывать брак со своей супругой. Спустя несколько лет мужчина все же решился на развод. Остроумова и Левитин поженились в 1973 году. У них появилось на свет двое детей — Ольга (1975 г.р.) и Михаил (1983 г.р.). Брак Ольги и Михаила продлился 23 года. Причиной расставания послужили многочисленные измены мужа. В одном из интервью он рассказывал, что ему долгое время удавалось держать свои любовные похождения в тайне от жены. О неверности супруга Ольге рассказали ее коллеги. Она восприняла это как предательство и тут же подала на развод. Актриса болезненно переживала разрыв, но бывшие супруги смогли остаться друзьями.

Первая встреча и зарождение отношений между Ольгой Остроумовой и Валентином Гафтом

Пути Валентина Гафта и Ольги Остроумовой пересеклись на съемках фильма Эльдара Рязанова «Гараж». Как признавался актер, он влюбился в девушку с первого взгляда и сама Ольга осталась под впечатлением от него. В фильме Гафт произнес в адрес героини Остроумовой лишь одну фразу: «Рациональная вы моя!», а за кадром они даже не здоровались. Актер вспоминал, что даже не предпринял никаких попыток ухаживания, так как знал, что Ольга замужем, а также был уверен в том, что «на таких нужно сразу жениться». Он рассказывал: «Я отступил, стал искать в ней несуществующие дурные вещи. Убедил себя, что у нее кривые ноги, что не так уж она и хороша. Самоуспокоился...»

Вторая встреча спустя долгие годы

Guterman Mihail / East News

С момента знакомства актеров прошло более 10 лет. Валентин Гафт увидел Ольгу в одной из телепередач и понял, что она сейчас одинока. И уже через несколько дней после этого они встретились на корпоративе. Актер признавался: «Помню, чтобы заинтересовать ее, я не нашел ничего умнее, чем сказать: „Посмотрите, какие у меня мускулы!“». Ольга тоже помнила об этом эпизоде: «Я никогда особо не ценила в мужчинах мускулистость, я какие-то другие качества ценила. И я вот так, помню, двумя пальцами: „Ой, как здорово!“ А сама при этом думаю: „Он дурак, что ли?!“» После окончания концерта Гафт пригласил Ольгу прогуляться по парку. Актриса ответила согласием и при этом неожиданно сказала: «Ой, спасибо. Можно, я сбегаю за детьми, и мы погуляем все вместе?». Потом актер пропал из поля зрения Ольги на целый месяц. Все это время он сомневался в том, что у этих отношений может быть будущее, так как ему не давала покоя 12-летняя разница в возрасте между ними. Еще Гафт раздумывал о том, не преследует ли его избранница корыстные цели и не испортит ли он ей жизнь. Подтолкнули его к решительным действиям Игорь Кваша, который сказал: «Тебе впервые попалась нормальная баба, а ты ходишь тут, сомневаешься» и домработница своими словами: «Что ты, Валь, делаешь? Дурак ты дурак».

Свадьба в больничной палате

Спустя 4 месяца борьбы с самим собой он все же позвонил Ольге, которая ждала от него весточки на протяжении всего этого времени, и предложил встретиться вновь. После чего начался их роман. Молодые жили в квартире Остроумовой, в которой помимо них ютились сын и дочь от прошлого брака актрисы. Чуть позднее актеру удалось выбить для семьи

просторную квартиру. Ольга Остроумова делилась своими впечатлениями об этом жилье: «Вошли и ахнули! У меня было такое же ощущение, как на даче, когда в нашей половине домика заработали батареи. Я в лесу, на природе, зимой, а у меня дома тепло! Я тогда заплакала».

Однако аккурат перед переездом Валентин Иосифович тяжело заболел и попал в больницу. Вместе с Ольгой решили, что надо бы сыграть свадьбу немедленно и пригласили в больничную палату сотрудника ЗАГСа и свидетелей. В одном из своих интервью Гафт вспоминал: «И все же в больнице это было гораздо лучше, чем выслушивать слова про семейное счастье и вальс Мендельсона. Мне уже в ЗАГСе появляться неудобно. Скажут: „Что же ты это все женишься и женишься!“». Также актер признавался, что все это выглядело довольно нелепо, он, конечно, улыбался во время церемонии, но ему было настолько плохо, что он желал, чтобы все поскорее ушли. Кстати, прожив с Валентином Иосифовичем достаточно долго, Ольга призналась, что изначально согласилась на этот роман назло бывшему мужу, который в свое время изменял ей. Но в итоге это вылилось во всепоглощающую любовь.

Супружеская жизнь и распределение семейных обязанностей

После свадьбы актер стремительно пошел на поправку, и совсем скоро у Гафта и Остроумовой началась семейная жизнь. О распределении ролей в семье Ольга говорила так: «Гафт у нас — артист, а я — все остальное». Впоследствии Валентин Иосифович не раз благодарил Ольгу за то, что она взяла на себя все хозяйственные заботы, полностью избавив его от решения бытовых проблем. Кстати, как-то у актера спросили, может ли он вкрутить лампочку, на что тот ответил: «Могу, но она взорвется», что подтверждало его неспособность вести домашние дела.

Поддержка во всем и полная гармония

Супруге Гафта было важно, чтобы муж обрел душевное спокойствие с ней и, как она признавалась: «Главное, чтобы он просто жил». Остроумова была всегда рядом с супругом. В 2002 году, когда скончалась дочь Гафта, актер был в таком потрясении, что слег и проболел три года. Все это время жена ухаживала за мужем, вытащив его из зияющей пропасти. Благодаря Остроумовой Гафт приобрел новую большую семью, состоящую из двух детей Ольги, и внуков, в которых он просто души не чаял.

В одном из интервью Гафт рассказывал, что благодарен всем женщинам, которые были в его жизни: он многому у них научился. Но особую дань он все же отдает Ольге: «Она вообще меня переродила, с ней я стал совсем другим человеком». В последние годы жизни здоровье Валентина Иосифовича начало резко сдавать, но Ольга вела непрестанную борьбу за него — находила лучших врачей и просто поддерживала супруга своим присутствием. Гафт был безумно благодарен ей: «У меня прекрасная жена, она необыкновенная! Она и красивая, и умная, и невероятно талантливая. Не будь у меня Оли, я не знаю, как пошла бы моя жизнь. Оля достала самого лучшего врача в мире, сделала мне операцию, и я еще пожил, и живу сейчас».

Однако в 2019 году у Валентина Иосифовича случился инсульт, после которого он так и не смог прийти в себя. Спустя полтора года актер скончался. Ему было 85 лет. На прощании с супругом Ольга Остроумова произнесла трогательную речь: «Могу сказать, что мне выпала честь и счастье прожить с этим человеком близко довольно много лет. Я старалась быть его защитницей, товарищем, другом». Сам Гафт в интервью всегда говорил, что даже не представляет как сложилась бы его дальнейшая жизнь без Ольги. Актер называл свою возлюбленную чудом, а саму встречу с ней — настоящим везением, ведь он не знал, кто бы еще смог вынести его безумно сложный характер. Ну а на вопрос, есть ли у его супруги минусы, он отвечал так: «Нет. Это святой человек».

Не менее трогательная история любви сложилась у Инны Чуриковой и Глеба Панфилова. Эта пара была в браке более полувека. На протяжении всей жизни Глеб Анатольевич оставался для Инны Михайловны идеалом, а она для него — красивейшей женщиной на свете.

Фото на превью Guterman Mihail / East News