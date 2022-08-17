История о том, как родители невзначай могут внушать вину старшим детям за то, что они родились первыми

Многие из нас могут похвастаться тем, что растят двоих детей, а то и больше. Подчас бывает сложно заботиться обо всех сразу, и иногда мы переваливаем ответственность за младших на первенца. Но правильно ли мы делаем, прося старших отпрысков присмотреть за братьями или сестрами, пока, допустим, отлучаемся в магазин? Об этом на своем канале размышляет мама 5-летней дочери, которая пишет под ником ДРУГаЯ.

Нам в ADME мысли этой пользовательницы сети показались логичными, и мы захотели поделиться ими с вами.

Наказали старшего ребенка за то, что он не уследил за младшим. Вот только старшему всего 7. Вчера муж общался со своим крестником по телефону. Мальчику 7 лет. Ходит в школу. У него есть родной брат трех лет. Если крестник спокойный и рассудительный, то его братишка — непоседа. Первым делом муж спросил у крестника, как его дела. Тот сразу огорченно поведал, что он наказан за то, что не уследил за 3-летним братиком.

Причина наказания такова. Родителям нужно было занести в квартиру несколько коробок. Заказали комплект мебели (стеллаж и стол к нему) в разобранном виде. Доставка была до двери подъезда. Сами понимаете, одному мужчине поднять мебель наверх было бы трудно. Решили, что они вместе с женой смогут это сделать куда быстрее и удобнее. Старшего сына — крестника мужа — они попросили присмотреть в это время за младшим и оставили обоих смотреть мультфильм. Жена оставалась на 1-м этаже следить за коробками и, как только подъезжал лифт, помогала мужу заносить в него следующую. И вот взмыленный папаша в очередной раз открывает дверь, чтобы занести коробку, и становится свидетелем события, произошедшего на его глазах, предотвратить которое он не успел. 3-летний сын сел на самый край разложенного дивана (подлокотника там уже не было) спиной к нему. И, видимо, из-за того, что край дивана слишком мягкий, малыш навернулся с него. И все бы ничего! Но, когда он падал, как-то задел стоящее рядом компьютерное кресло на колесиках. Оно крутанулось и, развернувшись, спинкой ударилось о компьютерный стол. На столе стояла ваза с цветами. То ли креслом зацепило цветы, то ли что, но она опрокинулась прямо на лицо упавшего ребенка. Итог: у 3-летнего мальчика ссадина в районе лопатки (видимо, упал на выступающее основание стула там, где крепятся колесики) и шишка на лбу, переходящая в синяк под глазом (от удара вазой).

Посочувствовали, конечно, крестнику мужа. А сами задумались: не рано ли родители решили возложить обязанность по сохранности жизни и здоровья младшего из детей на старшего? Ведь ему всего 7 лет! За ним самим еще глаз да глаз нужен! И потом, подобная ситуация могла произойти и в тот момент, когда, например, родители просто вышли в другую комнату. Вряд ли у 7-летнего ребенка автоматически включается функция отслеживания всех опасностей с последующей готовностью их предотвращения. И получается, что старшие дети почему-то в любом случае в невыгодном положении по сравнению с младшими. А как же родители сами справлялись с первенцем, а теперь вдруг он должен делить с ними эту обязанность? У меня есть пока только 1 ребенок — дочь пяти лет. Подумываем о 2-м... И вот в связи с этим у меня куча вопросов! Я понимаю, что нужно развивать ответственность, желание помогать членам семьи, заботиться о них... Но как же тогда эти качества прививаются единственному в семье чаду? Начала искать «умные мысли» в интернете. Ведь проблема не нова для тех, кто «в теме». Я на себя ее не примеряла ни в какой роли. Я — единственная дочь у своих родителей. И нашла мысли, которые мне очень близки. Хочу поделиться ими.

Сначала все зарекаются никогда не делать из своих старших детей нянек. А начинается всегда с малого: «Солнышко, пригляди, пожалуйста, за братиком / сестренкой, пока он спит, я хоть в душ / туалет схожу». И вроде ничего страшного не произошло за это время. Малыш проснулся, не рыдал, старший ребенок тряс над ним погремушкой и изображал ваши действия. Первенец тоже остался доволен: смог и получил похвалу от мамы. Дальше — больше: «Пригляди, пожалуйста, за братом / сестрой, я в магазин сбегаю». Это уже гораздо сложнее! Ведь на площадке много опасностей, в том числе в поведении других детей, а некоторые приходят туда и с животными. Несколько раз все пройдет отлично, а на сотый раз мама может прийти и застать младшего ребенка, дай бог, с не очень серьезной травмой, а старшего — в панике, страхе и стыде из-за произошедшего. А если еще и чужие взрослые подключатся к этой ситуации до прихода мамы, то вообще трындец! И кого будут винить? Самое главное правило, озвученное психологами: нельзя оставлять малышей на попечение старших, если разница в возрасте меньше 12 лет. Они физически не могут справиться! Приглядеть несколько минут, пока мама готовит ужин, — да. Но не гулять одним, не оставаться дома более чем на 5 минут. Ведь именно так мамы сами следили за первыми детьми. Старшее поколение любит говорить: «Раньше все гуляли с братьями-сестрами — и ничего». Да, гуляли, и сейчас гуляют, и будут гулять... И дома оставались одни на целый день. Это называется «Бог уберег». А вот если бы случилось что серьезное? Думаю, такую практику сразу свернули бы. Из всего этого я сделала вывод, что 7-летний не сможет удержать трехлетку от опасных поступков или случайностей. А иногда еще и поможет, например подсадит на подоконник. Не со зла, конечно, чисто из познавательного интереса.

Нашла также 2 точки зрения на вознаграждение старшего за оказанные услуги. Позиция 1-я (мне не очень нравится, хотя можно применять изредка). Если разница в возрасте 12 лет и больше, можно попробовать привлекать старшего ребенка к уходу за младшим. Но только по договоренности и за вознаграждение. Ведь одно дело — поиграть с младшим тогда, когда хочется, и столько, сколько хочется. И совсем другое — взять на себя ответственность за безопасность другого человека, к тому же еще толком ничего не понимающего. Ребенок 12 и более лет — подросток, и у него обычно свое, довольно напряженное расписание, которое включает в себя школу, личную жизнь, спорт и дополнительные кружки. Мнение психологов сводится к тому, что, если рассчитывать на первенца как на полноценную рабочую единицу, нужно непременно компенсировать затраты. Это могут быть деньги или дополнительные удовольствия («Ты отпускаешь нас с папой вечером в кино, а мы за это везем тебя на каток в воскресенье»), какая-то долгожданная и желаемая старшим покупка. Позиция 2-я (она мне ближе, но надо чередовать с элементами 1-й позиции). У всех в семье должны быть свои обязанности в доме, поэтому «заниматься с младшим» может восприниматься как часть домашней работы. Но все это должно быть проговорено: сколько часов в день, по каким дням, это единственное в списке дел или есть еще какие-то обязанности (например, посуду мыть или мусор выносить). «Проговорено» значит не просто объявлено родителями старшему, а именно согласовано с учетом его пожеланий.

Вывод, который мне особенно понравился: самое главное, что необходимо держать в голове мамам и папам, — старшие дети не виноваты в том, что вы родили себе еще наследников и не рассчитали свои силы. Воспитание и присмотр за детьми — это обязанность родителей. Старшие могут помогать, но делать это добровольно и с удовольствием. А ответственность — только на вас, что бы ни случилось в период вашего отсутствия!