18 добряков, которые не смогли пройти мимо голодного и одинокого шерстяного комочка

Во всем мире насчитывается более 600 млн бездомных животных. Большинство из нас, конечно, хотели бы взять их к себе, отмыть, накормить и приютить, однако не делают это в силу многих причин. Но иногда встреча с кошкой или собакой бывает такой трогательной или происходит при таких обстоятельствах, что не взять животное к себе просто невозможно.

Пользователи интернета поделились историями о том, как они встретили уличных животных и не смогли оставить их в холоде, голоде и одиночестве. Мы в ADME очень рады, что среди нас много людей с чутким сердцем, которым небезразлична судьба мохнатых друзей. И пернатых, кстати, тоже, о чем мы расскажем в бонусе.

Мужчина во время поездки заметил котенка. Решил его спасти, но его ждал сюрприз... в виде еще 12 котят

Как пишет мужчина, он не был готов взять их всех, но и оставить умирать тоже не мог. «Так что я загрузил их в машину и привез на работу, чтобы накормить их, подлечить и найти им дом».

«Мы постоянно останавливаемся, чтобы погладить и приласкать уличных кошек, но эта мордашка пошла за нами и прошла 10 кварталов»

«Мы отнесли ее обратно, но она снова пошла за нами и затем мяукнула самым грустным голосочком, когда мы собрались уходить... Итак, теперь у нас есть новый котенок».

«Сегодня выносил мусор. Заметил, что в контейнере какой-то мешок шевелится, подумал, что это крыса. Проверил, а внутри оказалась эта милашка»

«Ей повезло, что мы сегодня работаем, т. к. обычно мы отдыхаем по воскресеньям. Не думаю, что она бы выжила, проведя еще какое-то время в мешке. Мой отец в итоге забрал эту кошку».

«Нашел этого сиротинушку под дождем возле мусорного бака. Я взял его к себе и назвал Шредингером»

«Когда я его нашел под домом, он был напуган. Но сейчас малыш балдеет в своем новом доме»

«Нашел ее прошлой ночью. Она очень дружелюбная и любвеобильная»

«Открыл входную дверь и увидел на пороге этого малыша. Он был весь грязный и с кучей блох»

«Самое интересное, что он не убежал, а просто посмотрел на меня и мяукнул. Кажется, у нас теперь есть котенок».

«Нашел в магазине кошку и решил взять ее к себе. Дома я ее быстро искупал, и она оказалась довольно приятной муркой»

«Нашли этого парнишку в двигателе машины. Есть предложения, как его назвать?»

«Сегодня нашел на обочине шоссе нового друга. Знакомьтесь, это Хлоя!»

«Нашли этого малыша брошенным на дороге. Наверное, это судьба»

«Я услышал громкое мяуканье у своей двери, вышел и обнаружил этого кота»

«Решил накормить его консервами и дождаться хозяина (он был слишком чист, чтобы быть уличным котом). Я прождал примерно час, но никто не пришел за котом. Я оставил его у себя на ночь, а утром поспрашивал соседей в нашем ЖК и узнал, что кот все-таки уличный. У меня уже есть собака и кошка, и мои финансы не позволяют завести еще одного кота, но и выгонять я его не хочу. В общем, решил оставить его себе».

«Сегодня утром нашел мурзика, который прижался к моей столярной мастерской. Так на моей работе появился кот»

«Я просто шел в школу и наткнулся на эту кошку. Она тут же подбежала ко мне и начала карабкаться по моей ноге»

«Я взял ее домой и накормил. Мой друг, когда узнал об этой кошке, предположил, что у нее скорее всего есть владелец, учитывая что она ухоженная, здоровая и не боится людей. Я начал искать ее владельца через соцсети и в итоге нашел его. Я счастлив, что кошка вернулась в свой дом».

«Нашли этого котенка на территории склада. Мы вообще-то не искали нового члена семьи, но ему не смогли отказать!»

«Мы нашли его на улице. А вот его лицо сразу после ванны»

«Это Арнольд, мы нашли его в парке, он сидел совсем один. Теперь он член нашей семьи»

Бонус: «Мой друг нашел ворону, застрявшую в каких-то кабелях у соседского дома. Он решил взять ее к себе»

«Позднее он дал ей возможность улететь. Но птица решила остаться. Теперь ищет ей имя».