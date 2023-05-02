19 человек, у которых вот-вот начнется нервный тик, и все из-за проделок их мохнатых друзей

Иногда даже самые милые и послушные питомцы могут вести себя неадекватно и устраивают настоящий переполох. Когда владельцы этих мохнатых хулиганов видят, что вытворяют их любимчики, они буквально за сердце хватаются. Но тут же успокаиваются, ведь долго злиться на этих милашек невозможно. Остается только выдохнуть, запечатлеть волнующий момент на память и показать фотографии всему миру.

А в конце статьи вы узнаете, как повела себя одна маленькая кошка, когда на нее надели детское боди.

1. Этот песик нежно берет в рот колено человека, которого рад видеть

2. «Этот хулиган украл мой последний пончик»

3. «Как только мы сказали ему, что он не получит обед, наш песик тут же „признался“ в содеянном»

4. «Мой кот стал драться с кошкой, и я закрыл его в комнате. Он закатил истерику, начал дергать дверную ручку и случайно защелкнул замок»

«Мне пришлось идти за инструментами, чтобы снять замок с двери и освободить этого хулигана».

5. «Моя собака сожрала 21 элемент этого пазла»

6. «Так моя кошка злится из-за того, что находится на улице, хотя 20 минут назад она сама попросилась выйти»

7. Наверное, диванная подушка была недостаточно удобной

8. «Ой, и не спрашивайте меня, почему я купила мебель с текстурой когтеточки»

9. Когда наконец нашел удобную кровать

10. «Стоит только оставить что-то из пленки, как мой кот сразу это сгрызает. Вот, меня не было здесь всего 10 минут»

11. «Пришли домой и увидели, что наша кухня вся в руинах. А этот старичок дрыхнет, не подозревая, что улика осталась у него на шее»

12. «Думала, это поможет отвадить мою кошку ходить в туалет в горшок с растениями»

13. «Я специально приехал в этот парк, потому что здесь нет водоема. Похоже, я ошибся»

14. «Вот что я вижу каждое утро, когда просыпаюсь»

15. Добро пожаловать в очередной эпизод сериала «Мой кот — дурачок»

16. «Этот соседский кот считает, что согревает мои засохшие растения»

17. «Моя кошка постоянно приносит вещи соседских детей. Блин, как отучить ее это делать?»

18. Это запрещенная палка

19. «Хозяин, с растением покончено!»

Бонус: «Наша Хрюшка считает, что „комбинезон“, который мы на нее надели, лишил ее способности ходить»

«Хочу пояснить: моя дочь и зять надели на кошку это детское боди, чтобы она не могла лизать пятнышко на своем животике. Как только кошечку одели и поставили на ноги, она перевернулась и подняла лапы вверх».