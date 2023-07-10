19 питомцев, для которых любимая игрушка всегда на первом месте, а уже потом еда, вода и какой-то хозяин

Многие владельцы домашних животных согласятся, что их питомцы словно дети, которых порой невозможно успокоить. Как у любого ребенка, у хвостатых подопечных тоже могут быть любимые игрушки, от которых они просто без ума. Можно бесконечно наблюдать за такой невероятной преданностью к своим вещам.

«Котенок со своим игрушечным мороженым»

«Вот игрушки, которые он принес мне, чтобы я просто посмотрел, но не трогал»

«Каждый раз, когда мы даем ей новую игрушку, она превращается в собаку»

Так выглядит его подарок «от всего сердца»

Когда игрушка так нравится, что трудно скрыть улыбку

«Моя собака заснула со своей игрушкой»

«Ему так понравилась эта игрушка, что он украл ее у собаки моей тещи»

Можно вечно смотреть на домашних питомцев, которые души не чают в своих игрушках.

«Я подарил моему коту новую игрушку. Он очень рад, что будет с ней играть»

«Моя кошка любит мяукать и каждый вечер приносить мне подарок перед сном. Сегодня она решила принести мне свою любимую игрушку»

«Соседский пес заставляет меня снова и снова бросать ему игрушку. Если я этого не делаю, он просовывает голову через забор и скулит»

Нарушая законы гравитации

«Мой пес любит смотреть в окно, обнимая игрушку. А каждую ночь он приносит ее мне в постель»



«Когда я возвращаюсь домой, меня встречает мой пес с игрушкой во рту. Сегодня он не мог выбрать, какую взять, поэтому принес сразу две»

«Такое выражение мордочки у моего кота каждый раз, когда я слишком быстро двигаю перед ним игрушкой»

«Мама, эта еда на вкус как пластик»

«Моя собака любит устраивать гнездо из своих игрушек, чтобы отдохнуть в нем»

Хищница поймала свою добычу

Он в восторге от новой игрушки

«Мой пес пытается обменять свою игрушку на еду»