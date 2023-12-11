20+ человек, которые терпеть не могли котиков, а теперь готовы дуть им в пузо с утра до вечера

Коты обладают уникальным талантом: они способны влюблять в себя даже тех, кто терпеть не может мурчащих питомцев. Именно эти люди, которые раньше утверждали, что никакие хвостатые им не нужны, позже становятся самыми ласковыми хозяевами для котов, и герои нашей статьи — прямое тому доказательство.

«Папа был категорически против того, чтобы в доме появился кот. Но кот появился. И теперь папа изменил свою точку зрения»

«Он сказал, что не сможет полюбить еще одного кота после того, как наш последний сбежал и пропал. Архимед изменил его мнение»

Она не хотела кота, потому что от него будет много шерсти. Теперь они так обнимаются каждый день!

«Он сказал, что не любит кошек»

Хорошая кошка в хозяйстве всегда пригодится

Все детство мы жили в частом доме и у нас были только собаки. Мама была категорически против кошек. И вот повадилась к нам соседская кошка ловить крыс в сарае. Одну поймала, вторую, третью. Мама, видя такое дело, насыпала ей поесть. Кошка начала приходить все чаще, затем зашла в дом и улеглась на кровать, как у себя дома. В итоге осталась жить. К соседям мы сходили, спросили, не против ли они такого расклада, им было все равно. И сердце мамино растаяло. Кошка действительно оказалась умнейшая. С тех пор коты в нашем доме не переводятся. Я потом долго маме напоминала, что она кошек не любит, когда она сюсюкалась с Муркой и отбирала ей кусочки мяса без косточек. © Vilo4ka2609 / Pikabu

«В четверг завели котенка. Муж говорил, что контактировать с ним не собирается. Посмотрите, как они дремлют вместе каждый день»

«Моя мама, которая всегда недолюбливала кошек, держит на руках моего кота, который терпеть не может большинство людей»

«У моих родителей всегда были собаки, а кошек отец не любил. Но сначала они подобрали одного котенка, потом — второго. И посмотрите на папу сейчас»

От «Я не хочу кота» до «Может быть, нам стоит вместе проверить электронную почту?»

Любовь зла, и коты этим пользуются

Сперва муж говорил: «Не нужен нам этот ваш кот», а сейчас: «Какой кисель! Какой у киселя мех!» Обидно, что кота кормлю и убираю за ним, в основном, я, а любовная любовь у них с мужем. © Raylinn9 / Pikabu

«Она говорила: „Я не хочу, чтобы кошка заходила в мою комнату, залезала на кровать или трогала мои вещи“»

"Муж: ​​"Я не хочу кота. Я их ненавижу. Я не кошатник". Ну и вот чем все закончилось"

«У меня аллергия, и я не хотел домашних питомцев. Моя девушка подкупила меня пиццей»

Сначала она говорила, что мне не надо заводить кота, а теперь подкладывает ему подушечку, чтобы пушистику было удобнее

Котики умеют переманивать людей на свою сторону

Мама была категорически против кота. Аргументы железные: новый ремонт испортит, будет везде гадить и вообще никого ей не надо. В итоге сестра с мужем втихаря взяли белого котенка. Мама узнала — орала, что всех троих выгонит. А потом она познакомилась со Снежком и понеслось... Любовь, обожание и похвала, какой он умный и аккуратный и обои с мебелью целые. © Pampushist / Pikabu

«Он был категорически против того, чтобы я заводил животных, но каждый день приходить ко мне домой, чтобы нянчиться с котятами»

"Муж: ​​"Я ненавижу кошек. Они воняют, орут, кусаются и портят мебель. Не хочу находиться рядом с ними". Две недели спустя"

«Жена хотела, чтоб мы завели песеля, мальчика. У нас появилась кошка. Ну что ж, супруга теперь кошатница»

«Папа: „Никаких животных в этом доме!“ Также папа:»

Даже суровые мужчины не могу устоять перед кошачьим обаянием

Троюродная сестра завела кота в детстве. Дядя очень был против «блохастика». Спустя год тот же дядя возмущался: «Ира, где кот? Почему на ночь в дом не запустила?» Пошел во двор, залез по лестнице на крышу дома, чтобы снять кота, потому что «мне без него не уснуть». © Nehochyinebydy / Pikabu

«Нам не нужен еще один кот»

От «Я не хочу, чтобы эта кошка жила у меня дома!» до сладких объятий

«Я не хочу домашних животных»

«Я год назад: „Ненавижу кошек, они злые!“ Я сейчас»

«Свекор всегда говорил: „Коты — скоты!“ Пока не встретил Василису. Эта кошечка прошла за ним 1,5 км и украла сердце папы мужа»

«Теперь он шутит: «Коты — скоты, а кошечки — хорошечки!»

«Как же моя мама была против кота! Аж до скандала. Я втихую принес домой котенка прямо в кулаке — только башня с ушами торчала»

«Так мама его в кармане халата носила, кормила с рук, а сначала вообще из пипетки. А когда я квартиру снял и хотел с котом переехать, она просто-напросто отказалась мне его отдавать. Да и кот, продажная рожа, тоже не очень рвался: тут с рук кормят и в попу целуют, а там — кто его знает».