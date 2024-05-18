Посмотрите, как выглядели легендарные женщины прошлых эпох на разных этапах своей жизни

Учитывая, какое количество фотографий мы делаем ежегодно, нашим потомкам не придется гадать, как мы выглядели и как взрослели. А вот что касается представителей прошлых эпох, то изучить изменения их внешности гораздо сложнее. Но все-таки мы решили попытаться. Потому разыскали портреты и снимки легендарных женщин, которые были сделаны на разных этапах их жизни.

Екатерина Великая

Софии Фредерике Августе (дочери князя Ангальт-Цербстского и будущей императрице Екатерине II) было всего 15 лет, когда ее привезли к императорскому двору — ей надлежало стать женой наследника престола Петра Федоровича. Девушка начала рьяно изучать местные традиции, язык, религию, после чего взяла новое имя. Свадьба с Петром не принесла Екатерине счастья. Она жаловалась, что муж ее не любит и даже не скрывает своих похождений налево. А тем временем императрица Елизавета требовала, чтобы Екатерина поскорее родила ребенка. Однако матерью она смогла стать лишь в 25 лет.

В 33 года Екатерина была коронована, чему предшествовало отречение Петра III и его кончина. Но счастье в любви Екатерина, судя по всему, испытать смогла. Историки считают, что она тайно обвенчалась с Григорием Потемкиным в свои 45 лет. Также у нее были фавориты: 10 человек в разные годы носили это звание официально, так что императрица была дамой горячей. А уже в 52 года Екатерина подводила итоги своего царствования в письме Фридриху Гримму, отмечая учрежденные ею губернии и изданные указы об облегчении участи народа. А не стало императрицы, когда ей было 67 лет. Кстати, при Екатерине был открыт Смольный институт благородных девиц. Как жилось его воспитанницам, мы рассказывали здесь.

Елизавета Алексеевна

От принцессы Баденской Луизы Марии Августы поначалу никто великих свершений не ждал: у девочки было довольно хрупкое здоровье, и врачи полагали, что она не выживет. Но их наихудшие прогнозы не сбылись, и когда Луизе было всего 11 лет, ею заинтересовалась уже упомянутая выше Екатерина II. Конечно же, в матримониальных целях. И всего три года спустя императрица организовала помолвку Луизы (уже ставшую к этому моменту Елизаветой) со своим внуком — будущим императором Александром I.

Александр нарадоваться не мог нравам невесты. Он с гордостью писал другу, что несмотря на внимание знатных мужчин, Елизавета остается к ним холодна и «ведет себя, как ангел». В свою очередь, девушка рассказывала матери, что нареченный делает ее счастливой. В 20 лет Елизавета родила дочь. Но так как девочка родилась темноволосой, поползли слухи, что ее отец не Александр. Из-за них оскорбленная Елизавета замкнулась в себе и перестала принимать участие в светских мероприятиях. Ухудшились и отношения с мужем. Окончательно супруги помирились, когда императрице было уже за 30. К тому моменту Александр пережил несколько тяжелых потрясений, а потому нуждался в поддержке жены. Когда царь скончался, Елизавета была вне себя от горя. Она тяжело заболела, и через год ее тоже не стало. Ей было около 47 лет.

Наталья Гончарова

Александр Пушкин на одном из балов познакомился с Натальей Гончаровой, когда той было всего 16 лет, и уже через несколько месяцев просил ее руки. Однако родители красавицы решили, что она слишком молода для брака. 2 года спустя поэт снова попытал счастья, и на этот раз помолвка состоялась. Позднее Наталья рассказывала, что свадьба несколько раз была на волоске от срыва, поскольку Пушкин не мог договориться со своей будущей тещей по поводу приданого: денег попросту не было, а Гончарова-старшая стыдилась отдавать дочь замуж без него. Венчание состоялось, когда невесте еще не исполнилось и 19 лет. После свадьбы писатель увез жену в Петербург, и светское общество пришло в восторг от ее красоты, что до поры до времени тешило самолюбие Пушкина. Но в итоге злополучная дуэль поэта с Дантесом сделала Гончарову вдовой к ее 25 годам. А ведь за свой недолгий брак она успела родить 4 детей.

После гибели поэта Наталья стала порицаемой особой, поскольку общество считало ее бесстыдной вертихвосткой и винило в случившемся. Писатели посвящали молодой женщине гневные строки, называя ее «поношеньем всего света». Однако Гончарова по-прежнему не была лишена лестного мужского внимания. И в 31 год вышла замуж во второй раз — за Петра Ланского. К 36 годам Гончарова была матерью уже 7-х детей (в браке с Ланским она родила еще трех девочек). А на пороге 50-летия Наталья серьезно заболела и в 51 год скончалась.

Анна Оленина

Анна Оленина была еще одной зазнобой Пушкина (к слову, о многих дамах сердца великого поэта мы рассказывали здесь). Писатель сватался к ней еще до встречи с Натальей Гончаровой, а получив решительный отказ, написал одно из своих самых знаменитых стихотворений «Я вас любил...» По меркам той эпохи, Оленина долго сидела «в девках»: замуж красавица вышла уже в 32 года за сына эмигранта из Франции. Супруг Анны был против того, чтобы благоверная вела светскую жизнь, и молодой женщине приходилось жить вдали от привычного круга общения. Она прожила до 81 года.

Софья Радзивилл

О Софье Урусовой ходили разные слухи: одни называли ее царицей красавиц, другие — богиней глупости. Так или иначе, каждое появлении девушки на балу производило фурор, а поэты, например, все тот же Пушкин, посвящали ей стихотворения. В 23 года Софья стала фрейлиной императрицы Александры с подачи Николая I — он положил на девушку глаз. Позднее весь двор обсуждал их отношения, хотя дочь императора отрицала существование между ними связи. В 28 лет Урусова вышла замуж за князь Льва Радзивилла, но счастья в браке не нашла. Муж все время был в разъездах, и Софья страдала от одиночества. А в 55 лет женщина решила оставить мужа, так как узнала о его изменах. Детей у нее не было.

Софья Толстая

Впервые Лев Толстой увидел свою будущую жену Софью, когда той было лет 12. Писатель гостил на даче ее родителей, и девочка вместе с сестрами прислуживала ему за обедом. А незадолго до 18-летия Софьи Лев Николаевич признался ей в любви. Через несколько месяцев состоялась свадьба. После бракосочетания молодая женщина поселилась с мужем в Ясной Поляне и на долгие годы стала деревенской затворницей — она лишь изредка посещала столицу. В браке с писателем Софья родила 13 детей, самого младшего из которых — в 44 года.

Когда Софье было уже 66 лет, супруг, с которым они уже около 10 лет регулярно конфликтовали из-за стремления писателя к аскетичной жизни, решил бросить семью и уехать. В письмах она умоляла его вернуться, но Лев Николаевич был непреклонен. И вплоть до его кончины женщина так и не смогла встретиться с супругом. Софья Андреевна прожила до 75 лет.

Мария Андреева

Мария Андреева, актриса МХТ и коллега Константина Станиславского, познакомилась с писателем Максимом Горьким в свои 32 года. А когда мужчина пришел на спектакль, поставленный по его произведению, то после представления вышел на сцену поблагодарить артистов. «В первый раз тогда я крепко обняла и поцеловала его, тут же на сцене, при всех», — вспоминала Мария. Ради Горького Андреева бросила театральную карьеру и долгие годы провела с ним за границей. Когда ей исполнилось 44, отношения с писателем сошли на нет. Мария пыталась вернуться на сцену, но публике она была уже неинтересна.

Матильда Кшесинская

Матильда родилась в семье артистов балета, и девочку с ранних лет готовили к сцене. В 8 лет она поступила в Императорское театральное училище, а в 17 сдала экзамен в присутствии царской семьи. Примерно в этом же возрасте Матильда закрутила роман с цесаревичем Николаем (будущим Николаем II), и их отношения длились 4 года.

В 30 лет балерина родила сына, кто был его отцом — общественность могла лишь гадать. А в 49 лет Матильда Кшесинская вышла замуж за великого князя Андрея Владимировича, который решил усыновить ее ребенка. Артистка была долгожителем: ушла она незадолго до своего 100-летия.

Анна Ахматова

Писать стихи Анна Горенко начала с 11 лет, но публике их представила лишь в 22, взяв в качестве псевдонима фамилию прабабушки. К тому моменту Анна была уже замужем за Николаем Гумилевым. Брак этот продлился недолго, и 29-летняя поэтесса отправилась под венец во второй раз. Но и этот союз закончился разводом — 8 лет спустя. Международное признание Ахматова получила, когда уже разменяла 8-й десяток. Она была номинирована на Нобелевскую премию, стала лауреатом итальянской премии «Этна-Таормина» и получила степень почетного доктора литературы в Оксфордском университете. Дожила поэтесса до 76 лет.

Анна Павлова

Анна Павлова в раннем детстве увидела балет «Спящая красавица» и изъявила желание танцевать. Уже в 10 лет она поступила в Императорское театральное училище, а в 18 начала выступать в труппе Мариинского театра. В кордебалете она не танцевала, поскольку сразу получала главные партии. В 25 лет Павлова уже была одной из ярчайших звезд балета наряду с Матильдой Кшесинской. О личной жизни Павловой известно мало: она стремилась к независимости и не отвечала на ухаживания многочисленных поклонников. Однако некоторые историки полагают, что в 30 лет Анна тайно вступила в брак с аристократом Виктором Дандре в Париже. В 49 лет балерина скончалась от болезни.