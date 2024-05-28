Как выглядели возлюбленные известных мужчин, которые соперничали с их женами

Люди, которые посвятили свою жизнь искусству, — личности с большим сердцем. И в нем порой хватает места сразу нескольким любимым женщинам. Мы выяснили, кто из известных творческих людей не смог удовлетвориться лишь одной возлюбленной.

У Пушкина был так называемый «донжуанский список» любимых женщин

В этом списке жена поэта Наталья Гончарова была аж на 113-м месте. А вот на первом месте значилась некая Наталья I. Предположительно, это была графиня Кочубей.

Через 19 лет брака с Верой Николаевной Бунин познакомился с поэтессой Галиной Кузнецовой и закрутил с ней роман

Эти отношения так захватили влюбленных, что Галина даже переехала в поместье Буниных. Она жила там с перерывами на протяжении 15 лет.

Жена Блока Любовь была героиней его первого сборника поэзии «Стихи о Прекрасной Даме»

Однако в сердце поэта нашлось место и для других женщин. А особенно — для оперной певицы Любови Андреевой-Дельмас.

Хемингуэй и его жена Хедли познакомились с Полин Пфайффер еще в Париже и стали хорошими друзьями

Чуть позже у Эрнеста и Полин завязался роман, о котором Хедли узнала далеко не сразу. Она потребовала развод, после которого писатель уже женился на Полин.

Брак с Анной Ахматовой не помешал Гумилеву закрутить бурный роман с Ларисой Рейснер

Ахматова восприняла эту любовницу мужа спокойно, потому что подобное случалось уже не раз. Гумилев был весьма любвеобильным и до брака с Анной, и во время их отношений. Ахматова же в свою очередь крутила роман с художником Модильяни.

После 7 лет брака с Сесиль всем известный Мендельсон сблизился со шведской певицей Дженни Линд

И ей он писал страстные любовные письма, в которых умолял девушку разделить с ним разнообразные непристойности.

Берлиоз влюбился в ирландскую актрису Гарриет Смитсон. Спустя 6 лет она таки согласилась выйти за него замуж

Однако позже Гарриет стала завидовать известности музыканта, и Гектор сблизился с певицей Мари Ресио.

Россини и его жена Изабелла много лет весьма продуктивно работали вместе

Однако позже, когда у жены стал портиться голос и она не могла больше петь на сцене, композитор переключился на другую женщину — Олимпию Пелисье.

Жорж Бизе и Женевьева обручилась несмотря на то, что семья девушки была против этого брака

Они поженились, но спустя какое-то время отношения супругов стали натянутыми. Тогда музыкант закрутил роман со знаменитой оперной певицей Селестин Галли-Мари.

Прокофьев познакомился с испанской певицей Линой Кодиной и женился на ней

А через 19 лет встретил студентку Миру Мендельсон, которая помогла ему с переводом текста оперы. Их общение вышло за рамки творческого союза, а через несколько лет композитор вообще стал жить с Мирой.

Мане женился на Сюзанне Линхофф, до этого лет 10 у них уже были романтические отношения

А позже познакомился с художницей Бертой Моризо, которая часто позировала для его картин и, возможно, была его любовницей.

Гойя женился на сестре своего учителя — Хоcефе

Но, предположительно, он имел отношения еще и с герцогиней Альбой. Эта женщина считается натурщицей его известной картины «Маха одетая».

После смерти супруги Рембрандт нанял Гертье Диркс в качестве няни для своего сына. Потом она стала его сожительницей

А через 7 лет художник завязал отношения с Хендрикье Стоффельс, которая изначально была его горничной.

Пробыв 2 года вдовцом, Константин Маковский женился снова — на Юлии Летковой