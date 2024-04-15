10 героев школьной классики, возраст которых не каждый отличник знает

Понятия старости и молодости менялись на протяжении веков. И если сегодня в 40 жизнь только начинается, то каких-то 100-200 лет назад пятый десяток лет считался солидным возрастом. Классическая литература это доказывает. Персонажи школьной классики зачастую ведут себя по-взрослому и считаются зрелыми, хотя по сегодняшним меркам мы бы назвали их детьми.

Пьер Безухов

В романе-эпопее «Война и мир» Лев Толстой выписал 599 персонажей — и это только те, что появились на страницах книги с именами. Одному из центральных героев Пьеру Безухову в начале романа всего 20 лет. Он возвращается в Россию после учебы заграницей в 1805 году. Путаница с возрастом Пьера могла возникнуть из-за экранизации романа, где роль Безухова исполнил Сергей Бондарчук. В начале съемок Сергею было 42 года, то есть с героем его разделяло больше 20 лет.

Наташа Ростова

Любимая героиня Толстова Наташа появляется в романе совсем ребенком. В первом томе Ростовой всего 13 лет. Действие эпопеи захватывает временной промежуток в 15 лет. Немудрено, что актрисы, исполнившие роль Наташи, обычно оказывались несколько старше. Так, например, Людмиле Савельевой было 20 лет, когда она приступила к съемкам. А Лили Джеймс — 26. Лили носила накладную челку и кудри, чтобы выглядеть юной.

Евгений Базаров

Про Евгения Базарова нам известно следующее: это молодой человек, студент медицинского факультета и будущий врач. Тургенев не называет точного возраста своего героя. Базаров старше своего 23-летнего друга Аркадия Кирсанова и именно ему адресованы слова его возлюбленной Анны Одинцовой: «мы оба уже не первой молодости, особенно я». Анне в романе 28 лет. С Евгением они приблизительно одного возраста. Это значит, что Базарову может быть от 25 до 30 лет.

Старуха-процентщица

Возраст старухи-процентщицы из «Преступления и наказания» в свое время стал горячо обсуждаться в Сети. Почему-то интернет-пользователи дружно скинули ей пару десятков лет, решив, что Алене Ивановне было всего 42 года. Достоевский же прямо указывает на реальный возраст героини: «Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая». Подобную путаницу можно объяснить. Дело в том, что матери Раскольникова Пульхерии Александровны в романе как раз 42 года. Так ее описывает автор: «Лицо ее все еще сохраняло в себе остатки прежней красоты, и к тому же она казалась гораздо моложе своих лет, что бывает почти всегда с женщинами, сохранившими ясность духа, свежесть впечатлений и честный, чистый жар сердца до старости».

Евгений Онегин

В начале повествования Евгению Онегину, представьте себе, всего 18 лет. А на момент дуэли с Ленским герою уже 26. Пушкин в этом отношении соблюдает точность и прямо называет возраст своего героя: «...Убив на поединке друга, дожив без цели, без трудов до двадцати шести годов». Запутаться в возрасте героя не составит труда, ведь в фильмах его играили мужчины постарше. Так, например, Виктору Добронравову, сыгравшему роль Онегина в недавней экранизации, на момент выхода фильма было 40 лет.

Татьяна Ларина

Исследователи пришли к выводу, что на момент знакомства с Онегиным Татьяне Лариной 17 лет. В романе «Евгений Онегин» мать Татьяны Лариной громко сокрушается, что ее старшая дочь уже «не дитя», намекая на то, что Татьяне пора замуж. Татьяна на год старше своей сестры, а за той уже вовсю ухаживают кавалеры.

Муж Татьяны Лариной — Князь N

Муж Татьяны появляется в тексте лишь в самом конце, но его возраст тоже вызывает споры. Пушкин не называет его по имени и не указывает точного возраста. Автор только говорит, что тот «важный генерал». А раз мужчина имеет такой высокий чин, то складывается мнение, что князь N обязательно старик. Но это не так. Татьяна знакомится с будущим мужем примерно через год после дуэли Онегина и Ленского. Князь N знаком с Онегиным и обращается к нему на «ты». Таким образом, разница в возрасте у них может составлять всего 2-3 года. Если в финале «Евгения Онегина» Онегину всего 29, а Татьяне — 21, то ее мужу — немного за 30.

Григорий Печорин

В «Герое нашего времени» Михаил Лермонтов намеренно придает портрету Печорина противоречивые черты. Он упоминает, что в улыбке Печорина было «что-то детское», его кожа была нежная, но при этом на лбу можно было заметить «следы морщин, пересекавших одна другую». О реальном возрасте главного героя мы узнаем из повести «Бэла». Печорин знакомится с Максимом Максимычем после дуэли с Грушницким, в возрасте 23 лет. Их повторная встреча происходит через 5 лет после этих событий, когда Печорину уже 28. А погибает он годом или двумя позже, будучи на пороге тридцатилетия.

Лариса Огудалова

Героиня «Бесприданницы» Лариса — романтичная девушка, которая к началу первого действия пьесы уже успела пережить несчастную любовь и в отчаянии собирается выйти замуж за первого, кто за нее посватался, то есть Карандышева. В тексте Островский прямо не написал, сколько лет Ларисе, но сделал тонкий намек на ее возраст через одну деталь: он отметил, что Карандышев постоянно посещал дом Огудаловых в течение последних 3 лет. Скорее всего, имеется в виду, что он стал их постоянным гостем с момента официального выхода девушки в свет, то есть с 16 лет. Так можно подсчитать, что на момент начала пьесы Ларисе 19.

Харита Игнатьевна Огудалова