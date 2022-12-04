Эти 16 звезд вечером приходят домой и сразу бегут к своему питомцу со словами: «Кто это у нас такой хорошенький?»

Говорят, что животные похожи на своих хозяев. А что, если хозяева — звезды мирового масштаба? Многие знаменитости без ума от своих питомцев, часто публикуют их фотографии в социальных сетях, а иногда даже торты им на дни рождения пекут. Мы нашли фотографии известных людей, которые души не чают в своих любимцах.

Джейсон Момоа и его очаровательная свинка

Актер решил забрать себе свинку со съемок фильма «Страна снов». На видео в своем аккаунте социальной сети он сказал, что возьмет новую питомицу с собой на премьеру, но сначала накрасит ей ногти в розовый цвет и наденет шляпку.

Роберт Дауни — младший вместе со своей альпакой

«Железный Человек» в жизни оказался вовсе не железным — у Роберта множество домашних питомцев: куры, свиньи и даже альпаки. А еще он настоящий кошатник: у него есть 2 кота, которых актер забрал из приюта.

Эмилия Кларк поздравляет своего пса



Псу Эмилии Теду исполнилось 2 года, и актриса даже испекла ему торт на день рождения. Судя по социальным сетям, собака актрисы также ходит с ней на съемки и иногда портит реквизит.

Скотт Иствуд и очаровательный пес Фредди

На страничке актера очень много фото с домашними животными, в том числе с его псом Фредди. Как и его отец, Клинт Иствуд, Скотт обожает четвероногих.

Кейт Бекинсейл и ее гламурные животные

У Кейт Бекинсейл 2 кота и собака. Актриса часто фотографируется с ними и публикует фото на своих страничках в социальных сетях. Ее питомцы выглядят так же гламурно, как и она сама.

Аня Тейлор-Джой и ее собака, приносящая удачу

Аня Тейлор-Джой вообще стала моделью, а впоследствии актрисой благодаря собаке. Как-то раз она выгуливала питомца и заметила, что за ней едет машина. Девушка подумала, что ее преследуют, и побежала. Но тут из автомобиля ей крикнули: «Если остановишься, не пожалеешь». Аня остановилась. В машине был глава модельного агентства, который позвал ее к себе в офис. В том же году она стала моделью.

Аманда Сейфрид и животные с ее собственной фермы

Пару лет назад актриса перебралась со своим мужем на ферму. У них очень много животных: лошади, козы, собаки.

Тейлор Лотнер и голубоглазый пес Реми

Когда Тейлор познакомился со своей девушкой, у нее уже была собака по имени Лили. А некоторое время спустя будущая невеста актера сказала, что питомец требует брата или сестру. Парень пытался возражать, но в конце концов сдался, и у пары появился Реми. У пса невероятного цвета глаза.

Хилари Дафф и ее спасенные собаки

Актриса взяла обеих своих собак из приюта. Она утверждает, что животные были в очереди на эвтаназию.

Иэн Сомерхолдер с милыми котиками

Актер и его супруга держат в доме 2 кошек, 3 собак и кролика. А сам Иэн завел первую кошку, когда ему было всего лишь 3 года. Актер также основал благотворительный фонд защиты животных.

Джаред Падалеки с одним из своих псов

Мужчина завел 2 собак во время съемок сериала «Сверхъестественное». А в мае 2021 года он приютил еще одного пса.

Сальма Хайек и ее любопытная сова

Сальма вручила сову мужу на День святого Валентина. Однако он сразу сказал: «Я так понял, что это больше подарок для тебя, чем для меня». Актриса назвала питомца Керинг и говорит, что сова очень любопытная, любит сидеть на голове у Сальмы или на планшете.

Том Фелтон и его гриффиндорский пес

Черный пес Вилоу — постоянный гость странички актера в социальных сетях. Иногда фанаты даже рисуют портреты, на которых изображены Том и его собака. А на Хеллоуин Фелтон оделся сам и нарядил пса в униформу Гриффиндора. Что бы это могло значить?

Марк Руффало и целая толпа котиков

Страничку «Халка» в социальных сетях буквально захватили котики. У актера целых 5 кошек.

Риз Уизерспун со своими звездными собаками



А вот бывшая «блондинка в законе» явно больше любит собак. У актрисы 4 пса, она дает им клички, связанные с именами других знаменитостей. Например, лабрадора Риз назвала Хэнком в честь известного кантри-исполнителя и композитора Хэнка Уильямса. «С собаками жизнь становится лучше», — пишет актриса у себя в аккаунте социальной сети.

Джейми Дорнан со своим псом и безграничной любовью к животным

Помимо черной собаки, у актера есть еще множество животных. Он превратил свой загородный дом в ферму, где завел кур, коз и лошадь. Джейми так любит животных, что не делает исключения даже для летучих мышей.