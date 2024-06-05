18 новых сериалов, от которых зрителей не оторвать даже в обмен на миску клубники

Лучше просмотра старого популярного сериала может быть только время, проведенное за увлекательной новинкой, которая уверено займет место в списке любимчиков. За наше внимание ежедневно борются десятки шоу и так сложно выбрать те, которые стоят того, чтобы отдать им предпочтение. Мы собрали разноплановую подборку свежих сериалов, руководствуясь исключительно высокими зрительским рейтингом.

Сегун

Рейтинг IMDb — 9,1 Сериал, основанный на романе-эпопее писателя Джеймса Клавелла, который в свою очередь написан по реальной истории, уже сейчас называют «Игрой престолов» по-японски. Зрителю предлагают погрузится в историю Ёси Торанаги в его восхождении к вершинам власти. Соратниками будущего лидера нации и человека, сумевшего стать одним из трех «объединителей Японии», становятся английский моряк английский Джон Блэкторн и переводчица леди Тода Марико.

В роли могущественного даймё снялся японский актер, мастер боевых искусств Хироюки Санада, леди Марико сыграла японская актриса и танцовщица Анна Савай, а английского мореплавателя играет британский актер и певец Космо Джарвис. Чтобы точно показать то время (действие происходит в Японии XVII века), актерам пришлось не только изучить реальных прототипов своих персонажей, но и уделить внимание собственной физической подготовке. И речь идет не только о боевых сценах, которыми изобилует шоу. Анна Савай в одном из интервью рассказала, что одной из самых больших проблем для нее было научиться ходить в костюмах своего персонажа. В течение 10 месяцев на съемках она иногда носила до семи слоев одежды, в дополнение к внушительному парику. Это невероятно! Самое захватывающее шоу со времен «Игры престолов». © Ohsbar / Reddit

Один из лучших сериалов, которые я смотрел за последнее время. 10 из 10. © SupperTime / Reddit

Франклин

Рейтинг IMDb — 7,0 Исторический мини-сериал Apple TV+ щепетильно пересказывает книгу Стэйси Шифф «Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки». Исполнительным продюсером шоу выступил Кирк Эллис, отвечавший за сценарий к байопику «Джон Адамс» о другом отце-основателе США. Режиссером сериала значится знаменитый Тимоти Ван Паттен, работавший над легендарными проектами HBO «Игра престолов», «Сопрано» и «Секс в большом городе». октор Бенджамин Франклин (Майкл Дуглас) в 1776 году прибывает в Париж подобно рок-звезде. Карету, в которой пожилой отец-основатель США едет со своим внуком Темплом (Ноа Джуп), обступают горожане, уверенные в том, что именно Франклин изобрел электричество. Некоторое время помариновав публику, старик эффектно выходит в народ и купается в комплиментах. Французское правительство настроено гораздо менее радушно. Оно и понятно: Франклин приехал просить поддержки в идущей на американском континенте войне за независимость от Британской империи. Дело затратное и опасное, так что министр иностранных дел Шарль Гравье Вержен (Тибо де Монталбер) встречается с гостем в атмосфере строгой таинственности. Однако «печатник из Пенсильвании» (так себя аттестует сам герой) считает дипломатию долгой шахматной партией и действует по обстоятельствам. В частности, заводит платонический роман с Анной-Луизой Брийон де Жуи (Людивин Санье) и мало-помалу воспитывает внука, в котором видит своего преемника.

Уроки химии

Рейтинг IMDb — 8,1 Действие разворачивается в 1950-х годах. Химик Элизабет Зотт является одним из самых талантливых сотрудников в научно-исследовательском институте, однако у нее лишь рутинные обязанности, а собственные эксперименты она вынуждена проводить под покровом ночи. После увольнения с бесперспективной работы в институте, героиня соглашается стать ведущей кулинарного шоу для домохозяек. И тем самым она собирается использовать доступ к многочисленной аудитории, чтобы обучать женщин науке. Когда я начал смотреть, то подумал, что это не для меня, но к концу я был полностью поглощен историей. Я не химик, но мне понравился научный жаргон. © terrylarosa / IMDb

Шугар

Рейтинг IMDb — 8 Джон Шугар — частный сыщик, любитель старинных автомобилей и классических фильмов, оказался в нужное время, но не в том месте. И теперь ему предстоит погрузиться в темные тайны шоу-бизнеса, чтобы раскрыть тайну исчезновения внучки знаменитого голливудского продюсера. Детектива в этом стильном эстетском нуарном сериале играет Колин Фаррелл и уже сейчас ясно, что он выдержит сравнение с самим Хамфри Богартом. Потрясающий оммаж детективным фильмам 50-х годов прошлого века. Колин Фаррелл просто идеален. Уязвимый, но сильный, серьезный, но веселый, таинственный, но открытый. Единственная лодка дегтя в этом море удовольствия — ждать целую неделю следующую серию. Но это того стоит. © eoinjward / IMDb

Ужастики

Рейтинг IMDb — 6,7 Группа подростков вторгается в дом, чтобы вдоволь повеселиться на Хэллоуин. Вскоре они понимают, что случайно побеспокоили призрак Гарольда Биддла, умершего в подвале здания 30 лет назад при таинственных обстоятельствах. Пробудившись, призрак решает отомстить, и его жертвами становятся главные герои. Я был настроен скептически, и первая серия меня не переубедила. Но я продолжил просмотр и мне понравилось! Не воспринимайте этот сериал слишком серьезно и тогда вы отлично проведете время! © Reenoeh / IMDb

Задача трех тел

Рейтинг IMDb — 7,6

Научно-фантастический роман-трилогия китайского писателя Лю Цысиня «Задача трех тел» разошелся по миру многомиллионными тиражами и был удостоен множества престижных литературных премий, включая премию Артура Кларка. В 2023 году в Китае вышел сериал, основанный на книге. Он заслужил высокую оценку зрителей и кинокритиков. А затем за адаптацию романа принялась компания Netflix, поручив работу над ней шоураннерам «Игры престолов» Дэвиду Бениоффу и Д. Б. Уайссу. Не удивительно, что в сериале снялись актеры, которых мы успели узнать и полюбить по культовой драме — Лиам Каннингэм, Джонатан Прайс, Джон Брэдли и Конлет Хилл.

Вселенная сериала «Проблема трех тел» впечатляюща, нам предстоит перемешаться по континентам, времени и реальностям. Серия самоубийств среди ученых-физиков привлекает внимание спецслужб. Разведчик Кларенс Ши и службист Томас Уэйд постепенно приходят к выводу, что причина кроется в инопланетном вмешательстве. В то же время компании ученых-вундеркиндов, приходят посылки с VR-шлемами и приглашение присоединится к виртуальной игре «Три тела». Ее участники переносятся в альтернативные версии исторических земных эпох, чтобы спасти их от многочисленных катаклизмов. То, что начинается как детективная загадка, перерастает в надвигающееся противостояние миров. Лучшая научная фантастика за долгое время! Начал смотреть первый эпизод ни на что особо не рассчитывая. Все казалось медленным и запутанным, но к концу я просто подсел. Проглотил весь сезон и уже не могу дождаться следующего. Всем рекомендую, но предупреждаю, даже не начинайте смотреть первую серию, если у вас нет времени, чтобы сразу увидеть все остальные, потому что вы точно не сможете оторваться. © richard-teemal-172-789865 / IMDb

Ничего

Рейтинг IMDb — 8 Мануэль — писатель и гастрономический критик, который последние 40 лет доверяет решение бытовых проблем своей преданной домработнице. Когда она неожиданно умирает, Мануэль решает заменить ее молодой и своенравной женщиной, что вызывает постоянные стычки между представителями двух разных поколений, социальных слоев и культур. Пожалуй, лучший аргентинский мини-сериал за всю историю. И я не преувеличиваю. Очень трогательный и в то же время смешной, с очень простой историей, но одновременно и очень сложной. © Roldijo / IMDb

Джентльмены

Рейтинг IMDb — 8,1 Сериал — спин-офф одноименного фильма Гая Ричи, вышедшего в 2019 году. Звезда «Белого лотоса» Тео Джеймс играет британского офицера по имени Эдди Холстед, который возвращается на родину, чтобы проститься с отцом, и неожиданно узнает, что унаследовал, в обход брата, титул герцога Холстедского и семейное поместье. Чего он не знает, так это того, что на территории теперь уже его собственности наркомафия тайно проворачивает свои делишки. Блестящий, уникальный спин-офф! Уникальный стиль Гая Ричи — быстро развивающиеся диалоги, сложные персонажи и стиль. Смотрите весь сезон и готовьтесь к тому, что второй будет еще лучше. © Twi12 / IMDb

Поиски

Рейтинг IMDb — 6,8 Габи Мозли в детстве похитил маньяк, но девочка сумела от него сбежать. Теперь она возглавляет профессиональную команду, занимающуюся поиском пропавших людей. Несколько месяцев назад она сумела выследить и похитить собственного похитителя, которого тайно удерживает в запертом подвале своего дома. Габи использует пленника, чтобы раскрывать наиболее сложные дела и тем самым дать ему шанс на искупление. Как же я надеюсь, что этот сериал продлят на второй сезон! Первая серия зацепила меня с первой сцены и с каждой последующей минутой интриговала все больше! © aquariandisaster / IMDb

Буканьерки

Рейтинг IMDb — 6,5 Сериал — адаптация незаконченного романа американской писательницы Эдит Уортон. Во второй половине XIX века пять молоденьких богатых американок отправляются в Лондон в поисках титулованных мужей. И какими бы ни были лощеными и самоуверенными представительницы «старых денег» Нового света, им предстоит узнать, что снобизм и притязания британского высшего класса находятся на совершенно другом уровне. Зрители говорят, что эта костюмированная драма в чем-то даст фору полюбившимся многим «Бриджертонам» и некоторые критики согласны с этим утверждением. Сериал поднимает планку для исторических драматических фильмов еще выше. Он не только красиво снят, но и предлагает захватывающее повествование, полное любовных драм и амбиций. Я рада тому, что они решили снять второй сезон. © baybaysulzy / IMDb

/ IMDb Мне очень понравилось, и я с нетерпением жду второй сезон! Признаюсь, я даже пересмотрела второй раз, чтобы увидеть не упустила ли я чего-то в первый. © SeriousEffort9311 / Reddit

Созданный

Рейтинг IMDb — 6,9 Зия — предприимчивый и грамотный студент-медик с бунтарским нравом, желающий стать профессиональным врачом и найти способы лечения эпидемических болезней, от которых медицина не может найти лекарства. Опытный доктор Исхан, живущий в Стамбуле, становится единственным специалистом, способным понять и принять радикальные идеи Зии, стоящие на грани между безумием и гениальностью. Будучи эксцентричными и талантливыми врачами, Зия и Исхан решают провести запрещенный эксперимент, еще не подозревая, что за страсть к науке им предстоит заплатить высокую цену. Один из лучших сериалов, которые я смотрел. Я не ожидал такого сильного сюжета. Думал, что это очередной Франкенштейн, но оказалось, что это гораздо больше. © coco-68759 / IMDb

Исчезнувшие

Рейтинг IMDb — 7,2 Парочка таинственным образом исчезает из своего съемного домика в сельской местности Новой Зеландии. За поиски пропавших берется молодая и целеустремленная маори, для которой это первое самостоятельное расследование. Ей на помощь присылают ирландского детектива, имеющего 20-летний опыт в криминалистике. Я не собирался смотреть этот сериал, но в итоге попробовал одну серию. Я втянулся примерно через 20 минут и в итоге посмотрел его весь за три вечера. Актерская игра на высоте. Сюжетная линия тоже хорошая и временами напряженная. Определенно рекомендую всем, кто любит криминальные драмы с хорошим темпом. © sprotty-28981 / IMDb

Сияющая долина — 2 сезон

Рейтинг IMDb — 7 Писательница Пэт Фелпс до сих пор не может закончить свою вторую книгу, что выбивает у нее почву из-под ног. Чтобы побороть творческий кризис и наладить отношения с семьей, женщина соглашается на переезд из шумного Бруклина в уютный маленький городок. Вместе с семьей она заселяется в просторный старинный особняк, где сталкивается с беспокойным призраком бывшей хозяйки. Один из лучших сериалов, которые я видела за последнее время. Зацепил сразу. Смотрела его залпом. А когда я поняла, что к 6 серии 1 сезона уже 4 часа утра и надо работать, мне пришлось выключить его, но я хотела продолжить! Закончила весь сериал за 2 дня и не могу дождаться выхода 3 серии 2 сезона, потому что предвкушение меня просто выматывает. © cnarvaez-26663 / IMDb

Волк как я — 2 сезон

Рейтинг IMDb — 7,3 Гэри переживает смерть любимой супруги, однако у него нет времени на траур, так как необходимо заботиться о самом близком в мире человеке − своей дочери. Мэри чувствует, что ее никто не понимает в этом мире, потому что даже самые близкие люди не могут принять ее такой, какая она есть. Вскоре эти двое случайно встречаются, и это полностью меняет их жизни. Второй сезон, надо сказать, затянул меня. Это захватывающее шоу, которое играет на струнах вашего сердца, и при этом все выглядит очень реалистично. © KhrymeCortez / IMDb

Люпен — 3 сезон

Рейтинг IMDb — 7,5 Этот французский криминальный триллер — современная интерпретация классического персонажа Арсена Люпена — мастера воровства и маскировки. Сериал переносит нас в современную Францию, где главный герой Ассан Диоп, сыгранный Омаром Си, решает пойти по стопам Арсена Люпена, чтобы раскрыть семейные тайны. «Люпен» — это захватывающий и умный сериал с великолепным актерским составом и интригующим сюжетом. Если вы любите криминальные драмы с элементами обмана и тайны, то этот сериал просто обязателен к просмотру. © Pezi_ / IMDb

Позолоченный век — 2 сезон

Рейтинг IMDb — 8 История разворачивается в 1880-х годах в бурно развивающемся Нью-Йорке, куда из Пенсильвании без гроша за душой прибывает молодая Мэриан Брук. Она находит приют у своих зажиточных тетушек Агнес ван Рейн и Ады Брук, принадлежащих к высшему обществу. Здесь девушка заводит дружбу с Пегги Скотт, которая приехала в город, рассчитывая добиться успеха в писательстве. Обе девушки оказываются вовлечены в напряженную войну за влияние между тетушками и супружеской парой, сколотившей капитал за счет железнодорожной отрасли. Этот сериал даже лучше, чем «Во все тяжкие». Динамика между персонажами и классами тонкая и сложная. Не говоря уже о диалогах, которые бьют в цель и поражают каждой репликой. © mbyluo / IMDb

Элсбет

Рейтинг IMDb — 7,9 Создатели сериалов «Хорошая жена» и «Хорошая борьба» добавляют в свою успешную линейку еще один полицейский процедурал. В новой комедийной драме, которую уже называют «современным «Коломбо», зрителей ждет новая встреча с хорошо известным и полюбившимся персонажем — адвокатом Элсбет Тассиони, в исполнении гениальной Кэрри Престон. Элсбет переезжает из Чикаго в «Большое Яблоко», чтобы выступать в качестве стороннего наблюдателя от Министерства юстиции, следить за работой полиции. И, конечно, она не сможет оставаться в стороне от расследований. Если вам нравится Элсбет в предыдущих сериалах, то вы еще больше влюбитесь в нее в этом шоу. Я была в восторге, когда узнала о том, что такой сериал будет снят, он вышел и не разочаровал меня. А Кэрри Престон? Она играла этого персонажа более 14 лет и я не могу сдержать улыбку, когда снова вижу ее. Десять звезд от меня! © kellykat-38549 / IMDb