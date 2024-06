18 новых сериалов, от которых зрителей не оторвать даже в обмен на миску клубники

Ну, а раз автор Юлия к новым сериалам относит и сериалы на очередном сезоне, то я в предвкушении просмотра второго сезона Blue Lights (Гoлубых огней), который только что вышел. Рейтинг у сериала 8.1. От первого сезона я в восторге. Во втором нет уже моих главных любимцев из актеров, но все же первый сезон в себя вобрал лучшее от детективных/полицейских британских сериалов, но, что редкость, был щедро сдобрен северо-ирландским колоритом, где и местные особенности (отношение к службе в полиции СИ у лоялистов и республиканцев, и особые зоны города, куда полиция не должна выезжать и что бывает, когда выезжает), и любимейший акцент, и прекрасный Белфаст, и диалоги, которые у меня лично в цитатник (потому что как про меня), например:

- I fell in love with this place

- Belfast?

- Yeah

- You're a weirdo

Обожаю! :)