20 актеров и актрис, которые так круто сыграли реальных людей, что мы дружно сказали: «Верим!»
Когда актер берется сыграть историческую личность, зрители с особой придирчивостью оценивают его работу. Мы ждем если не поразительного сходства, то хотя бы того, что артист достоверно воспроизведет характер персонажа, а не скатится в карикатуру. Мы решили вспомнить удачные экранные воплощения известных людей и сравнить героев с их прототипами. В некоторых случаях фантазия киношников хоть и разыгралась не на шутку, но актеры справились с ролью на ура.
Мария Кантемир — Елизавета Боярская в сериале «Петр Первый. Завещание» (2011)
Александр Пушкин — Мигель в фильме «Иван Васильевич меняет все» (2023)
Александр Вертинский — Алексей Филимонов в сериале «Вертинский» (2021)
Марк Шагал — Леонид Бичевин в фильме «Шагал — Малевич» (2013)
Юрий Гагарин — Ярослав Жалнин в фильме «Гагарин. Первый в космосе» (2013)
Марина Цветаева — Виктория Исакова в фильме «Зеркала» (2013)
Зоя Федорова — Ирина Пегова в фильме «Зоя» (2010)
Михаил Лермонтов — Николай Бурляев в фильме «Лермонтов» (1986)
А вы знали, что Лермонтов любил срывать чужие помолвки? Об этом и других странностях культовых писателей мы писали здесь.
Александр Грибоедов — Михаил Елисеев в фильме «Смерть Вазир-Мухтара» (2010)
Ольга Спесивцева — Галина Тюнина в фильме «Мания Жизели» (1995)
Муслим Магомаев — Милош Бикович в сериале «Магомаев» (2020)
А из этого материала вы сможете узнать историю любви Муслима Магомаева и Тамары Синявской.
Анна Павлова — Галина Беляева в фильме «Анна Павлова» (1983)
Франциск Скорина — Олег Янковский в фильме «Я, Франциск Скорина...» (1969)
Наталья Гончарова — Анна Снаткина в фильме «Пушкин. Последняя дуэль» (2006)
Мне кажется, что в нашей культуре красота Гончаровой просто невероятно мифологизирована (я не к тому, что она не была красивой, скорее о том, что она возведена до недосягаемого уровня). А потому при выборе актрисы нужно не просто поглядывать на акварели, ища в отдельных чертах схожесть. Нужно выбирать просто невероятно, вневременно красивую женщину! Да, у нее должны быть темные волосы и продолговатые тонкие черты лица. Но тут главное ошеломительная красота. Иначе будут некомплиментарные мысли в сторону актрис и недоверие образу.
Сергей Рахманинов — Евгений Цыганов в фильме «Ветка сирени» (2007)
Александр VI Борджиа — Олег Басилашвили в фильме «Яды, или Всемирная история отравлений» (2001)
Сергей Салтыков — Риналь Мухаметов в сериале «Екатерина» (2014–2023)
Екатерина Дашкова — Анна Ковальчук в сериале «Екатерина» (2014–2023)
Иван Пущин — Иван Макаревич в фильме «18-14» (2007)
Ибрагим Ганнибал (прадед Пушкина) — Владимир Высоцкий в фильме «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976)
А в этом материале мы рассказывали занятные факты о Владимире Высоцком, который был легендой для миллионов.