20 актеров и актрис, которые так круто сыграли реальных людей, что мы дружно сказали: «Верим!»

Кино
2 часа назад

Когда актер берется сыграть историческую личность, зрители с особой придирчивостью оценивают его работу. Мы ждем если не поразительного сходства, то хотя бы того, что артист достоверно воспроизведет характер персонажа, а не скатится в карикатуру. Мы решили вспомнить удачные экранные воплощения известных людей и сравнить героев с их прототипами. В некоторых случаях фантазия киношников хоть и разыгралась не на шутку, но актеры справились с ролью на ура.

Мария Кантемир — Елизавета Боярская в сериале «Петр Первый. Завещание» (2011)

Александр Пушкин — Мигель в фильме «Иван Васильевич меняет все» (2023)

Александр Вертинский — Алексей Филимонов в сериале «Вертинский» (2021)

Марк Шагал — Леонид Бичевин в фильме «Шагал — Малевич» (2013)

Юрий Гагарин — Ярослав Жалнин в фильме «Гагарин. Первый в космосе» (2013)

Universal Archive / UIG Art and History / East News, © Гагарин. Первый в космосе / Kremlin Films

Марина Цветаева — Виктория Исакова в фильме «Зеркала» (2013)

Зоя Федорова — Ирина Пегова в фильме «Зоя» (2010)

Михаил Лермонтов — Николай Бурляев в фильме «Лермонтов» (1986)

А вы знали, что Лермонтов любил срывать чужие помолвки? Об этом и других странностях культовых писателей мы писали здесь.

Александр Грибоедов — Михаил Елисеев в фильме «Смерть Вазир-Мухтара» (2010)

Ольга Спесивцева — Галина Тюнина в фильме «Мания Жизели» (1995)

Муслим Магомаев — Милош Бикович в сериале «Магомаев» (2020)

А из этого материала вы сможете узнать историю любви Муслима Магомаева и Тамары Синявской.

Анна Павлова — Галина Беляева в фильме «Анна Павлова» (1983)

Франциск Скорина — Олег Янковский в фильме «Я, Франциск Скорина...» (1969)

Наталья Гончарова — Анна Снаткина в фильме «Пушкин. Последняя дуэль» (2006)

Чадо Брюн
1 час назад

Мне кажется, что в нашей культуре красота Гончаровой просто невероятно мифологизирована (я не к тому, что она не была красивой, скорее о том, что она возведена до недосягаемого уровня). А потому при выборе актрисы нужно не просто поглядывать на акварели, ища в отдельных чертах схожесть. Нужно выбирать просто невероятно, вневременно красивую женщину! Да, у нее должны быть темные волосы и продолговатые тонкие черты лица. Но тут главное ошеломительная красота. Иначе будут некомплиментарные мысли в сторону актрис и недоверие образу.

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Сергей Рахманинов — Евгений Цыганов в фильме «Ветка сирени» (2007)

Александр VI Борджиа — Олег Басилашвили в фильме «Яды, или Всемирная история отравлений» (2001)

Сергей Салтыков — Риналь Мухаметов в сериале «Екатерина» (2014–2023)

Екатерина Дашкова — Анна Ковальчук в сериале «Екатерина» (2014–2023)

Иван Пущин — Иван Макаревич в фильме «18-14» (2007)

Ибрагим Ганнибал (прадед Пушкина) — Владимир Высоцкий в фильме «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976)

А в этом материале мы рассказывали занятные факты о Владимире Высоцком, который был легендой для миллионов.

Фото на превью Ivan Nikitich Nikitin / New Jerusalem museum / Wikimedia Commons, Петр Первый. Завещание / Ленфильм, Alexander Brullov / Portrait of Natalia Nikolaevna Pushkina-Lanskaya (née Goncharova), wife of the Russian poet Alexander Pushkin / National Pushkin Museum / Wikimedia Commons, Пушкин: Последняя дуэль / Захаровский благотворительный пушкинский фонд «Истоки»

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