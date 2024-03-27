20 актеров и актрис, которые так круто сыграли реальных людей, что мы дружно сказали: «Верим!»

Мне кажется, что в нашей культуре красота Гончаровой просто невероятно мифологизирована (я не к тому, что она не была красивой, скорее о том, что она возведена до недосягаемого уровня). А потому при выборе актрисы нужно не просто поглядывать на акварели, ища в отдельных чертах схожесть. Нужно выбирать просто невероятно, вневременно красивую женщину! Да, у нее должны быть темные волосы и продолговатые тонкие черты лица. Но тут главное ошеломительная красота. Иначе будут некомплиментарные мысли в сторону актрис и недоверие образу.