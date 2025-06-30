10 технических новинок, которые принесут в нашу жизнь немало сюрпризов
Порой кажется, что в последние годы прогресс не просто идет, а бежит вперед. Кое-кто еще не изучил все функции своего мобильного телефона, а вокруг уже понемногу начинают говорить о еде из принтера и роботах, которые умеют делать массаж и наращивать ресницы. И поверьте, это не все сюрпризы, которые готовят нам неугомонные изобретатели.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
1. Робот-косметолог
В наши дни робот вполне может заменить специалиста по наращиванию ресниц. Правда, вместо рук у него будут две палочки, похожие на пинцеты. Это устройство работает на основе компьютерного зрения и видит клиентку точно так же, как и мастер-человек. Дамы, которые уже побывали на таком приеме, рассказывают, что процедура прошла значительно быстрее, чем обычно, да и результат их порадовал.
2. Ваза-огнетушитель
Инженеры из Южной Кореи решили проблему громоздких огнетушителей и придумали весьма оригинальную вазу. В обычное время туда действительно можно ставить цветы, а в случае возгорания ее достаточно метнуть в сторону источника огня. Из разбившейся внешней оболочки вазы выделится реагент, который быстро погасит пожар.
3. Робот-массажист
Одна из компаний-новаторов уже предлагает массаж с использованием робототехники. Ее инженеры создали высокотехнологичное устройство на базе искусственного интеллекта. Такой робот сможет сделать лимфодренажный массаж, уделяя особое внимание проблемным зонам клиента.
4. Электронная «кожа»
Обнимашки на расстоянии? Почему бы и нет? Современные технологии готовы помочь людям обнимать родных и друзей, находящихся далеко от них. Ученые придумали электронную кожу, датчики которой распознают движения пользователя и преобразуют их в электрические сигналы. Адресат сообщения (а точнее — прикосновения) получит на свои датчики механические вибрации, имитирующие начальные движения.
5. Фильмы с запахом
Ученые из Гонконга недавно изобрели устройства, которые позволяют чувствовать запахи в виртуальной реальности. Достаточно надеть маску или прикрепить на верхнюю губу специальный гаджет и включить видео в формате 4D. Выходит, что в будущем мы сможем по-настоящему погрузиться в просмотр кино и даже почувствовать запахи, которые окружают героев фильма.
6. Еда на принтере
Напомнило старый анекдот.
Пришли к мужику грабители. Выноси немедленно тысячу, или убьём! Мужик сокрушался, что копил, но вынес.
На другой день явились снова, неси 10 тысяч! Мужик говорит, ну вот, как так, я хотел машину покупать... Отобрали.
На третий день потребовали 100 тыщ. Мужик: да вы что, я и денег таких сроду не видывал. Ну всё, значит, убьём!
И тут мужик говорит: достали вы меня, ребята! Вот вам ключ от чердака, идите и сами печатайте!
Что сегодня на десерт? Как насчет кусочка торта, напечатанного на 3D-принтере? Да-да, ученые уже придумали устройство, которое может создать чизкейк из семи ингредиентов на основе пищевых чернил, а затем приготовить его с помощью лазера.
7. Концерт в собственной спальне
Одна из современных компаний разрабатывает технологию для проведения виртуальных мероприятий. Люди смогут приходить на концерт или спектакль как аватары, но при этом находиться на собственном диване. Можно будет даже подняться на сцену и спеть с любимым артистом.
8. Умные уличные столбы
Есть вероятность, что уличные столбы вскоре станут важнейшим элементом городской инфраструктуры. В них встроят множество устройств — от камер и датчиков до мониторов и станций зарядки для телефонов и электромобилей.
9. Коллеги-роботы
Этих помощников, способных взять на себя рутинную работу, уже прозвали «коботами». Вполне возможно, что в ближайшем будущем офисные коллективы будут включать не только людей, но и роботов, которые разместятся буквально за соседними столами.
10. Умная кровать
Кажется, борьба за теплое одеяло и открытую форточку в спальне постепенно подходит к концу. Уже придумана специальная кровать с наматрасником, разделенным на две части, каждая из которых способна поддерживать свою температуру. Эти поверхности могут охлаждаться или нагреваться от минус 10 до плюс 10 градусов — достаточно только нажать на кнопку и выбрать для своей половинки кровати нужный режим. Специальный алгоритм использует данные 36 биометрических датчиков и регулирует температуру в течение всей ночи.
Эх, если бы придумали еще и робота, который будет налаживать отношения с теми, с кем совсем не хочется разговаривать. Вот, к примеру, 15 человек, для общения с которыми нужны крепкие нервы.
Комментарии
Концерт из собственной спальни, электронная кожа. Сразу вспомнила "Любовь к трем Цукербринам", аж мороз по коже.