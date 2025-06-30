10 технических новинок, которые принесут в нашу жизнь немало сюрпризов

Напомнило старый анекдот.

Пришли к мужику грабители. Выноси немедленно тысячу, или убьём! Мужик сокрушался, что копил, но вынес.

На другой день явились снова, неси 10 тысяч! Мужик говорит, ну вот, как так, я хотел машину покупать... Отобрали.

На третий день потребовали 100 тыщ. Мужик: да вы что, я и денег таких сроду не видывал. Ну всё, значит, убьём!

И тут мужик говорит: достали вы меня, ребята! Вот вам ключ от чердака, идите и сами печатайте!