Как сложилась судьбы 13 певцов и певиц, чьи хиты звучали из каждого ларька. А сегодня они в плейлистах даже у подростков

Алена Апина

Аркадий Укупник

Татьяна Иванова

Вячеслав Быков

Марина Хлебникова

Сергей Минаев

Сергей Минаев стал суперзвездой дискотек, исполняя пародии на популярные хиты иностранных музыкантов. Став популярным, он выезжал на зарубежные гастроли. Его перепевки таких песен, как You’re My Heart, You’re My Soul («Ты мой хлеб, моя соль»), I’ve Been Losing You («Дядя Петя Дворник») и Macarena покорили сердца публики.

Также артист снимался в кино, в основном в эпизодических ролях, например, в драме «Не могу сказать прощай». На протяжении многих лет Сергей был ведущим развлекательных программ «50×50» и «Утренняя почта». А с начала 2000-х он регулярно ведет концерты «Дискотек 80-х».

Минаев женат. В 1994 году у него родился единственный сын, вместе с которым в 2023 году он принял участие и в итоге победил в телешоу «Две звезды. Отцы и дети».