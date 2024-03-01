Как сложилась судьбы 13 певцов и певиц, чьи хиты звучали из каждого ларька. А сегодня они в плейлистах даже у подростков

30 лет назад хиты этих музыкантов звучали из каждого ларька. Сегодня они снова на пике популярности. Видео с использованием старых песен становятся вирусными. А в топовых сериалах звучат композиции, под которые отплясывали на вечеринках не только мы, но еще наши родители. Мы решили узнать, что же стало с певицами и певцами, создавшими хиты, которые сейчас легко находят отклики у публики.

Алена Апина

Алена Апина, урожденная Елена Левочкина, закончила музыкальное училище, а затем и консерваторию. В конце 80-х девушка получила предложение поработать в одной музыкальной группе. Так Алена стала солисткой группы «Комбинация», а через 3 года начала сольную карьеру. Ее песни «Электричка», «Ксюша» и «Леха» стали хитами. Когда Алене было всего 18 лет, она впервые вышла замуж. Но союз просуществовал лишь год. Вторым мужем певицы стал бизнесмен и режиссер Александр Иратов. Этот брак продлился до 2017 года. Звезде пришлось пройти долгий путь, прежде чем стать матерью. После 9 неудачных попыток ЭКО Алена воспользовалась услугами суррогатной матери. В 2001 году на свет появилась ее дочь Ксения.



Сегодня певица продолжает сольную карьеру, выступает на ретро-концертах, участвует в телешоу.

Аркадий Укупник

Мало кто догадывается, что певец и композитор закончил технический университет им. Н.Э. Баумана по специальности «Оборудование и технология сварочного производства». Свою музыкальную карьеру он начал, написав песню «Рябиновые бусы» для Ирины Понаровской. Позже он подарил немало хитов другим известным исполнителям. Но визитной карточкой Аркадия Укупника стали песни в его исполнении, незабываемые «Я на тебе никогда не женюсь» и «Петруха». Он не только писал песни к фильмам и сериалам, но и сам появлялся на экране, чаще всего в роли самого себя. Сегодня певец продолжает творческую деятельность. Он женат в третий раз и воспитывает дочь Софию.

Татьяна Иванова

Татьяна Иванова вместе с другими участницами группы «Комбинация» подарила нам такие хиты, как «Бухгалтер», «Два кусочка колбаски» и «Не забывай». Последний стал вновь популярен после того, как прозвучал в качестве саундтрека к сериалу «Слово пацана». В группу девушка попала, когда ей еще не исполнилось 18 лет. По ее словам, продюсер, словно старший заботливый брат, внимательно следил, чтобы все участницы вовремя ложились спать и даже покупал им колготки. Сегодня Татьяна поет как старые, так и свежие хиты в новом составе группы «Комбинация». Она замужем. Кстати, с Аленой Апиной, бывшей коллегой по группе, она поддерживает дружеские отношения. В 2018 году они вновь вместе спели и снялись в клипе.

Вячеслав Быков

Автор и исполнитель таких душевных хитов, как «Любимая моя» и «Девочка моя», в юности работал в ресторане и руководил ансамблем при заводе. В 1997 году с помощью друга он записал свой первый альбом и снял первый клип. Вячеслав дружил с известным актером и юмористом Михаилом Евдокимовым. Писал песни для других популярных исполнителей. Сегодня певец продолжает давать концерты, пишет песни.

Марина Хлебникова

Певица, подарившая нам такие хиты, как «Чашка кофею», «Дожди» и «Я без тебя», училась в академии имени Гнесиных. Там ее заметил продюсер Бари Алибасов и пригласил солисткой в группу «Интеграл», а затем и в «На-На». Мало кто знает, что еще Марина занималась плаванием и даже является кандидатом в мастера спорта. Замужем певица была два раза. От второго брака на свет появилась дочь Доминика. По словам Марины, дочка изучает экономику и программирование. Сегодня звезда продолжает концертную деятельность и появляется на ТВ-шоу.

Сергей Минаев

Сергей Минаев стал суперзвездой дискотек, исполняя пародии на популярные хиты иностранных музыкантов. Став популярным, он выезжал на зарубежные гастроли. Его перепевки таких песен, как You’re My Heart, You’re My Soul («Ты мой хлеб, моя соль»), I’ve Been Losing You («Дядя Петя Дворник») и Macarena покорили сердца публики. Также артист снимался в кино, в основном в эпизодических ролях, например, в драме «Не могу сказать прощай». На протяжении многих лет Сергей был ведущим развлекательных программ «50×50» и «Утренняя почта». А с начала 2000-х он регулярно ведет концерты «Дискотек 80-х». Минаев женат. В 1994 году у него родился единственный сын, вместе с которым в 2023 году он принял участие и в итоге победил в телешоу «Две звезды. Отцы и дети».

Азиза

Выступать на сцене Азиза начала еще в 16 лет с ансамблем «Садо». После окончания консерватории в 1988 году она выступила на Всесоюзном конкурсе молодых исполнителей, где получила приз зрительских симпатий. После она начала сольную карьеру. Популярность к Азизе пришла благодаря песне «Твоя улыбка». В 2000-х певица стала часто появляться в ТВ-шоу, среди которых «Ты — суперстар!» и «Точь-в-точь». Впервые официально замуж Азиза вышла в 2021 году за итальянского ресторатора. Долгое время звезда не оставляла попыток стать матерью, но они так и не увенчались успехом.

Наталья Гулькина

В юности будущая солистка группы «Мираж» занималась вокалом в джазовой студии. Именно там певица познакомилась с композитором Андреем Литягиным, который и пригласил ее в качестве вокалистки в группу. В 1988 году Наталья покинула «Мираж», решив начать сольную карьеру, и в 1991 году выпустила дебютный альбом. Наталья была замужем четыре раза. В первом браке, когда ей было всего 20 лет, она родила своего первенца Алексея. Кстати, сын пошел по стопам матери и тоже стал музыкантом. В 35 лет она родила дочку Яну. С конца 2010-х годов звезда активно участвует в ТВ-шоу.

Ирина Понаровская

Исполнительница хитов «Рябиновые бусы» и «Вода бывает горькая» выросла в семье музыкантов, закончила музыкальную академию имени Н. А. Римского-Корсакова. С 1971 года она была солисткой ВИА «Поющие гитары». Певица признавалась, что из-за своего трудоголизма в начале карьеры она часто падала в обмороки и в итоге серьезно заболела. С середины 1970-х Ирина снимается в кино, один из самых известных фильмов с ее участием — «Трест, который лопнул». «Певцов много — артистов мало. Певцы поют громко, красиво, но это еще не равно артисту», — говорит звезда. Ирина была замужем три раза. Во втором браке родила сына Энтони, который стал художником. Сегодня она продолжает давать концерты и активно участвует в популярных телешоу. Свободное время звезда проводит со своим любимцем — китайской хохлатой собакой по имени Патрик.

Наталья Ветлицкая

Всегда элегантная девушка, исполнительница хитов «Посмотри в глаза» и «Душа», уже в 17 лет работала преподавателем аэробики и бальных танцев. В середине 1980-х вместе со своим первым мужем, музыкантом Павлом Смеяном, работала в эстрадном оркестре. Также она ездила на гастроли с группой «Ласковый май», по словам артистки, поездки проходили в нечеловеческих условиях, а концерты давали в холодных залах. Затем девушка выступала в качестве танцовщицы в нескольких музыкальных коллективах, а также пела в группе «Мираж». В 1992 году она начала сольную карьеру, выпустив первый альбом. Второй брак Натальи с известным певцом Евгением Белоусовым продлился всего пару месяцев. Свою единственную дочь Ульяну звезда родила, когда ей исполнилось 40 лет.

Лада Дэнс

Певица окончила музыкальную школу, а затем джазово-эстрадный факультет. Пробовала себя в качестве солистки группы «Женсовет», затем работала бэк-вокалисткой. А с выходом своего первого хита «Девочка-ночь» к ней пришла настоящая слава. Лада запомнилась своим ярким экстравагантным стилем. С начала 2000-х она снимается в кино и сериалах. Одной из самых известных ее ролей стала Алла Приходько из картины «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Певица была замужем один раз. В этом браке родились сын Илья и дочь Елизавета. Детей звезда считает своим главным достижением. Последнее время Ладу все чаще можно увидеть в популярных телепередачах. В 2023 году она заняла 3-е место в шоу «Маска».

Ирина Салтыкова

Певица, известная по хитам «Серые глаза» и «Голубые глазки», в детстве занималась художественной гимнастикой, а потом закончила факультет промышленно-гражданского строительства в строительном техникуме. В 1986 году она познакомилась с будущим мужем Виктором Салтыковым, который в то время был солистом группы «Форум». В следующем году она родила дочь. А еще год спустя продюсер группы «Мираж» предложил ей некоторое время поработать солисткой. Одно время Ирина работала в торговле. А потом решила начать сольную карьеру. В 2000 году звезда снялась в продолжении культового фильма «Брат» в роли самой себя. Затем еще последовало несколько кинопроектов, чаще всего она появлялась в эпизодах. Сегодня певица продолжает радовать поклонников, выступая на концертах.

Катя Лель

Кто бы мог подумать, что хит певицы 20-летней давности «Мой мармеладный» станет вирусным и покорит мир. Пользователи соцсетей массово начали танцевать под него в меховых шапках-ушанках в трендовых видео. Перед тем как стать звездой, Катя Лель закончила музыкальное училище, институт искусств и Гнесинскую академию музыки. В начале карьеры она выступала на бэк-вокале у Льва Лещенко. После знакомства с продюсером Максимом Фадеевым певица стала выпускать один хит за другим: «Мой мармеладный», «Долетай» и «Муси-пуси». Певица замужем за бизнесменом Игорем Кузнецовым. Пара воспитывает дочь. Кстати, говорят, на первой встрече будущим муж сказал ей: «А у вас есть ваш мармеладный? Можно я им буду?».