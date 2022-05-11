«Я сама виновата». Простой текст о том, почему женщинам пора перестать думать, что только они отвечают за лад в семье

Иногда пары не замечают, что семейные обязанности у них поделены неравномерно. Впоследствии от этого начинают страдать оба, ведь неправильно построенный быт со временем вызывает психологические трудности в паре. Именно на эту тему рассуждает психолог с 21-летним стажем Павел Зыгмантович.

Мы в AdMe.ru оценили текст Павла, который напомнил нам о том, что семейная жизнь — это сплоченная работа двух людей. С разрешения автора приводим этот текст ниже.

В последнее время убеждение, что это женщина отвечает за атмосферу / лад / психологический климат в семье, доносится из каждого утюга. Пропаганда этого безумия достигла невероятных размеров. Почему я называю это убеждение безумием? Потому что оно разрушает браки так же резво, как бесконтрольная вырубка лесов уничтожает Амазонию. Я вижу это постоянно, так как работаю с супружескими парами, оказавшимися на грани развода.

Увы, для многих людей убеждение «Женщина отвечает за лад в семье» вовсе не убеждение, а неоспоримый факт уровня «Вода мокрая». И если вода действительно мокрая, то с ответственностью за лад в семье дела обстоят посложнее. Что происходит, когда один идет налегке, а второй тянет всю поклажу? Ничего хорошего. Первый потихоньку оскотинивается, второй — надрывается.

«Ты сама виновата!»

Если мужчина думает, что психологическое благополучие семьи зависит только от жены (лишь потому, что «она же женщина, это ее природное предназначение»), он начинает вести себя по-скотски. Для начала он сваливает на нее все проблемы. У него плохое настроение — это жена виновата. Дети слишком шумят — это она недосмотрела. Он не зарабатывает много денег — это жена его не вдохновила. Да-да, не смейтесь, пожалуйста, я это безумие неоднократно слышал своими ушами. А потом он вообще начинает требовать от жены невозможного — управления его эмоциональным благополучием. По его логике, а кому же еще управлять, как не женщине, ведь это она отвечает за лад? Разумеется, у нее ничего не получается, ведь невозможно из 4 букв сложить слово «вечность», в котором 8 букв.

Зато возможно поставить невыполнимую задачу и потом от всей души наказать за невыполнение. Например, наказать словом. Потом он будет оправдаться, мол, это ты меня довела, надо было слушаться и выполнять свое женское предназначение. В общем, была бы ты хорошей супругой, все было бы нормально. А раз ты была плохой женой, то сама и виновата. При этом он разводиться не будет, а лишь великодушно даст шанс исправиться. Если все-таки муж дойдет до психолога вместе с женой, то будет скучать, поглядывать на часы и просить: «А можно как-то поскорее вылечить ее? Это же у нее проблемы».

«Я сама виновата»

Если женщина думает, что только от нее зависит лад в семье, она начинает падать в пропасть. Пытается сделать невозможное, и ужины готовит, и всячески угождает. Увы, она не знает одного закона жизни: если человеку во всем потакать, то он теряет берега. Особенно человек, который не сильно задумывается об окружающих. И когда мужчина теряет берега, женщина приходит в отчаяние, ведь одна старалась быть хорошей женой, а ничего не вышло. Это же трагедия.

Женщина пытается что-то исправить, но становится только хуже, потому что исправить она пытается через потакание, сохраняя тот же подход, который и завел ее в эту бездну. Итогом становится хроническое чувство вины («Я порчу мужу жизнь»), стыда («Я не такая, какой должна быть») и отчаяния («У меня ничего не получается»). С этим коктейлем она и живет. Если хватает сил — разводится. Если нет — мучается дальше.

«Вы в одной лодке»

Люди, пораженные убеждением «Это женщина отвечает за лад в семье», забывают главное: в любом взаимодействии двух людей участвуют двое. И они влияют друг на друга. Взаимно влияют. Это система из двух элементов, как сообщающиеся сосуды из учебника по физике. Не бывает так, что за все взаимодействие отвечает только один человек. Ссору, как и веселье, создают все участники ситуации. В случае супружеской пары — оба. Отношения — это двухместная лодка, в которой гребут оба. И не так уж важно, кто сидит спереди, кто сзади. Грести все равно надо обоим, иначе течение снесет. Если в браке проблемы, то создают их оба. Скорее всего, случайно, без злого умысла, но — оба. Следовательно, и решать нужно обоим.

Работу с парами я всегда начинаю с самого простого: напоминаю супругам, что они союзники, которые идут к общей цели. Одного этого образа («Мы — союзники») бывает достаточно, чтобы люди встряхнулись, включили головы и стали решать свои проблемы сообща. Если вы вступили в брак, вы уже союзники. Благополучие вашего брака, его длительность зависит от каждого из вас, а не только от женщины. Будьте союзниками, помогайте друг другу, избавляйтесь от глупых убеждений — и ваш брак будет счастливым.