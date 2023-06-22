AdMe
AdMe

10 летних платьев, которые ни капельки не украшают. Но мы нашли им шикарную замену

Культура
-14-2

В жаркий сезон многие женщины стремятся пополнить свой гардероб платьями. И так хочется найти те, которые будут смотреться по-настоящему стильно и при этом оригинально. Мы разузнали мнение экспертов о том, какие модели выглядят не очень круто, а какие станут прекрасными инвестициями в вашу летнюю коллекцию.

В бонусе раскрываем секреты, как носить удобное джинсовое платье и выглядеть в нем по-королевски. А еще показываем, какая модель будет актуальна во все времена.

Платья с объемным декором пришли на смену нарядам с цветочным принтом

Некоторые эксперты считают, что платья с цветочными узорами давно уже не смотрятся актуально.

Стилисты рекомендуют обратить внимание не на принты, а на объемные декоративные нашивки в форме разных цветов.

Платья с драпировкой вытесняют наряды с запахом

Платья с запахом (на фото выше) уходят в прошлое, а на передний план выходят наряды с драпировкой (на фото ниже).

Не бойтесь носить вещи со складками не только в области талии или плеч, но и по всей длине. Сборки придают образу изысканности и шарма, делая его более утонченным.

Яркое платье уже устарело, а наряды из блестящих материалов смотрятся свежо

Очень яркими цветовыми решениями в теплый период года давно никого не удивить. А вот одежда из блестящих материалов — любопытное решение. Дизайнеры предлагают носить такие платья даже на повседневной основе.

Наряды в клетку устарели, а вязаные платья выглядят круто

10 летних платьев, которые ни капельки не украшают. Но мы нашли им шикарную замену

Классические платья в клетку сегодня выглядят слишком винтажно. Зато вязаные модели, или платья кроше, по-прежнему актуальны. С помощью такого предмета гардероба можно создать оригинальный, стильный и одновременно уютный образ.

Платья-баллоны занимают место многослойных нарядов

Многослойные наряды (на фото выше) возвращались в гардеробы модниц ненадолго. Но гораздо более современно выглядят платья-баллоны.

Необычная форма и оборки наряда придадут образу игривости и неповторимого шарма. Будут круто смотреться разные вариации платья. Например, можно подобрать вещь, как на фото выше, а можно — с облегающим топом и объемным подолом.

Маленькое черное платье можно смело заменить на маленькое белое

По мнению экспертов в области стиля, черный цвет слишком уныл для лета. А вот белое платье идеально подходит для жаркого сезона.

10 летних платьев, которые ни капельки не украшают. Но мы нашли им шикарную замену

Этот цвет отражает солнечные лучи, тем самым сохраняя чуть больше прохлады. К тому же белый помогает создать запоминающийся образ и выделиться из толпы.

Наряды свободного кроя с оборками уступают пальму первенства платьям-комбинациям

Так называемое платье-смок (на фото выше), несмотря на свою популярность в прошлом, сегодня теряет актуальность. Если хочется создать такой же нежный и женственный образ, эксперты предлагают обратить внимание на платья-комбинации (на фото ниже).

Эксперты по стилю уверены: их можно носить в любой ситуации. А еще с такой вещью получаются самые разные образы. Например, платье-комбинацию можно надеть с элегантными туфлями на высоких каблуках. Либо создать дерзкий образ, дополнив вещь джинсовой курткой и кроссовками или даже грубыми ботинками.

Наряд с бретелями стоит заменить на платье без лямок

10 летних платьев, которые ни капельки не украшают. Но мы нашли им шикарную замену
ABACA / Abaca / East News, © WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo

Стилисты уверены: платье без бретелей даст гораздо больше возможностей создать уникальный образ. Во-первых, декольте придает кокетливости и одновременно дерзости. А во-вторых, с такой вещью можно смело надевать большие и яркие ожерелья.

Экстравагантные наряды в пол с узорами вытесняют платье-ночнушку

10 летних платьев, которые ни капельки не украшают. Но мы нашли им шикарную замену

Хотя длинное платье свободного кроя, напоминающее сорочку (на фото выше), очень удобно, надевать его и в пир и в мир уже неприлично. Оно подойдет для особых, неформальных случаев.

Более нарядной альтернативой станут платья макси с необычными, иногда асимметричными узорами (на фото выше). И чем орнамент ярче, тем лучше.

Длинное обтягивающее платье идет всем, в отличие от короткого

10 летних платьев, которые ни капельки не украшают. Но мы нашли им шикарную замену
Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

В платье, сильно облегающем фигуру, можно казаться стройнее. Однако, чтобы оно действительно украшало, стилисты рекомендуют делать выбор в пользу вещей длины макси или миди, а не мини. Длинные обтягивающие модели подойдут любому типу фигуры. Сравните, например, как два платья сидят на модели Эшли Грэм.

Бонус № 1: джинсовые платья стоит носить с осторожностью

10 летних платьев, которые ни капельки не украшают. Но мы нашли им шикарную замену

Платья из денима, по мнению экспертов, могут казаться устаревшими. Но если грамотно составить образ, то такой наряд будет выглядеть вполне современно.

Стилисты рекомендуют делать выбор в пользу платьев свободного кроя. Их можно носить как с поясом, так и без него. Крупные акцентные украшения придадут джинсовому платью неповторимый вид. Обувь на каблуках или платформе, яркая сумка или шляпа также подчеркнут оригинальность наряда.

10 летних платьев, которые ни капельки не украшают. Но мы нашли им шикарную замену

С джинсовым платьем получится прекрасный образ в ковбойском стиле, если в дополнение к нему подобрать вещи коричневых оттенков. Можно сделать хипстерский образ, украсив наряд аксессуарами с этническими мотивами.

Для более повседневного, но все же яркого образа сочетайте джинсовое платье с базовыми вещами: белыми кроссовками и белой или черной футболкой. А если хотите добавить дерзости, то вам помогут грубые кожаные ботинки и большая сумка.

Бонус № 2: платье-рубашка — вечная классика

10 летних платьев, которые ни капельки не украшают. Но мы нашли им шикарную замену
i-Images / Pool / i-images / East News

Платье-рубашка поистине универсально и смотрится безупречно в любой ситуации, будь то работа в офисе или прогулка в парке. А оригинальный пояс и аксессуары помогут подчеркнуть индивидуальный стиль.

Летом надоевшие джинсы и брюки хочется заменить не только на платья, но и на юбки. А чтобы выглядеть в них роскошно, нужна лишь щепотка лайфхаков. Вроде секрета о том, как сделать так, чтобы юбка не ерзала и не задиралась.

Фото на превью Evgeny Govorov / Alamy Stock Photo, i-Images / Pool / i-images / East News
2
-14-2
AdMe/Культура/10 летних платьев, которые ни капельки не украшают. Но мы нашли им шикарную замену
Поделиться этой статьёй