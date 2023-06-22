10 летних платьев, которые ни капельки не украшают. Но мы нашли им шикарную замену

В жаркий сезон многие женщины стремятся пополнить свой гардероб платьями. И так хочется найти те, которые будут смотреться по-настоящему стильно и при этом оригинально. Мы разузнали мнение экспертов о том, какие модели выглядят не очень круто, а какие станут прекрасными инвестициями в вашу летнюю коллекцию.

В бонусе раскрываем секреты, как носить удобное джинсовое платье и выглядеть в нем по-королевски. А еще показываем, какая модель будет актуальна во все времена.

Платья с объемным декором пришли на смену нарядам с цветочным принтом

Некоторые эксперты считают, что платья с цветочными узорами давно уже не смотрятся актуально.

Стилисты рекомендуют обратить внимание не на принты, а на объемные декоративные нашивки в форме разных цветов.

Платья с драпировкой вытесняют наряды с запахом

Платья с запахом (на фото выше) уходят в прошлое, а на передний план выходят наряды с драпировкой (на фото ниже).

Не бойтесь носить вещи со складками не только в области талии или плеч, но и по всей длине. Сборки придают образу изысканности и шарма, делая его более утонченным.

Яркое платье уже устарело, а наряды из блестящих материалов смотрятся свежо

Очень яркими цветовыми решениями в теплый период года давно никого не удивить. А вот одежда из блестящих материалов — любопытное решение. Дизайнеры предлагают носить такие платья даже на повседневной основе.

Наряды в клетку устарели, а вязаные платья выглядят круто

Классические платья в клетку сегодня выглядят слишком винтажно. Зато вязаные модели, или платья кроше, по-прежнему актуальны. С помощью такого предмета гардероба можно создать оригинальный, стильный и одновременно уютный образ.

Платья-баллоны занимают место многослойных нарядов

Многослойные наряды (на фото выше) возвращались в гардеробы модниц ненадолго. Но гораздо более современно выглядят платья-баллоны.

Необычная форма и оборки наряда придадут образу игривости и неповторимого шарма. Будут круто смотреться разные вариации платья. Например, можно подобрать вещь, как на фото выше, а можно — с облегающим топом и объемным подолом.

Маленькое черное платье можно смело заменить на маленькое белое

По мнению экспертов в области стиля, черный цвет слишком уныл для лета. А вот белое платье идеально подходит для жаркого сезона.

Этот цвет отражает солнечные лучи, тем самым сохраняя чуть больше прохлады. К тому же белый помогает создать запоминающийся образ и выделиться из толпы.

Наряды свободного кроя с оборками уступают пальму первенства платьям-комбинациям

Так называемое платье-смок (на фото выше), несмотря на свою популярность в прошлом, сегодня теряет актуальность. Если хочется создать такой же нежный и женственный образ, эксперты предлагают обратить внимание на платья-комбинации (на фото ниже).

Эксперты по стилю уверены: их можно носить в любой ситуации. А еще с такой вещью получаются самые разные образы. Например, платье-комбинацию можно надеть с элегантными туфлями на высоких каблуках. Либо создать дерзкий образ, дополнив вещь джинсовой курткой и кроссовками или даже грубыми ботинками.

Наряд с бретелями стоит заменить на платье без лямок

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Стилисты уверены: платье без бретелей даст гораздо больше возможностей создать уникальный образ. Во-первых, декольте придает кокетливости и одновременно дерзости. А во-вторых, с такой вещью можно смело надевать большие и яркие ожерелья.

Экстравагантные наряды в пол с узорами вытесняют платье-ночнушку

Хотя длинное платье свободного кроя, напоминающее сорочку (на фото выше), очень удобно, надевать его и в пир и в мир уже неприлично. Оно подойдет для особых, неформальных случаев.

Более нарядной альтернативой станут платья макси с необычными, иногда асимметричными узорами (на фото выше). И чем орнамент ярче, тем лучше.

Длинное обтягивающее платье идет всем, в отличие от короткого

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

В платье, сильно облегающем фигуру, можно казаться стройнее. Однако, чтобы оно действительно украшало, стилисты рекомендуют делать выбор в пользу вещей длины макси или миди, а не мини. Длинные обтягивающие модели подойдут любому типу фигуры. Сравните, например, как два платья сидят на модели Эшли Грэм.

Бонус № 1: джинсовые платья стоит носить с осторожностью

Платья из денима, по мнению экспертов, могут казаться устаревшими. Но если грамотно составить образ, то такой наряд будет выглядеть вполне современно. Стилисты рекомендуют делать выбор в пользу платьев свободного кроя. Их можно носить как с поясом, так и без него. Крупные акцентные украшения придадут джинсовому платью неповторимый вид. Обувь на каблуках или платформе, яркая сумка или шляпа также подчеркнут оригинальность наряда.

С джинсовым платьем получится прекрасный образ в ковбойском стиле, если в дополнение к нему подобрать вещи коричневых оттенков. Можно сделать хипстерский образ, украсив наряд аксессуарами с этническими мотивами. Для более повседневного, но все же яркого образа сочетайте джинсовое платье с базовыми вещами: белыми кроссовками и белой или черной футболкой. А если хотите добавить дерзости, то вам помогут грубые кожаные ботинки и большая сумка.

Бонус № 2: платье-рубашка — вечная классика

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Платье-рубашка поистине универсально и смотрится безупречно в любой ситуации, будь то работа в офисе или прогулка в парке. А оригинальный пояс и аксессуары помогут подчеркнуть индивидуальный стиль.