Посмотрите, как изменились герои из 11 популярных сериалов с первых сезонов до наших дней

Кино
15 часов назад

Помните эти нашумевшие сериалы — «Счастливы вместе», например, или «Школа»? Трудно поверить, но ситком про семью Букиных вышел аж 18 лет назад, в 2006 году Разумеется, за это время актеры стали старше, и некоторых трудно узнать. Давайте узнаем, как сейчас выглядят герои из популярных когда-то телесериалов.

Антон и Аня из «Ранеток» ( Артур Сопельник и Анна Руднева)

Саша и Таня — «Универ» и «СашаТаня» (Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова)

Арина Игоревна
12 часов назад

Помню когда в детстве смотрела сериал "Универ" и там была эта актриса, я всё думала почему на роль студентки взяли бабушку 🙈😅 мне потребовались годы чтобы понять, что у девушки просто такие черты взрослые 😅

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Мария Швецова из «Тайн следствия» (Анна Ковальчук)

Галина Рогозина, сериал «След» (Ольга Копосова)

Веник и Даша из «Папиных дочек» (Филипп Бледный и Анастасия Сиваева)

Маша и Кузя из «Универа. Новая общага» (Анна Хилькевич и Виталий Гогунский)

Забава
6 часов назад

Самым лучшим решением (уж не знаю чьим) был уход Кузи из Универа. Все актёры лапушки, а это какая-то дубина стоеросовая. Как-то увидела интервью с этим актёром, так он и в жизни такой же, даже интонации те же. Мне всё казалось, что он сейчас скажет это своё: "блин блинский" и "потеееря потерь".

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Аня Носова из «Школы» (Валентина Лукащук)

Юш
10 часов назад

Один из лучших российских сериалов, да и вообще сериалов 🖤

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Даша Букина, «Счастливы вместе» (Наталья Бочкарева)

Дарья и Никита, «Кто в доме хозяин?» (Анна Невская и Андрей Носков)

Максим Лавров, «Кухня» (Марк Богатырев)

Макс и Даша из «Закрытой школы» (Павел Прилучный и Агата Муцениеце)

Впрочем, ребятам годы не помеха, и все они по-прежнему выглядят отлично, хоть и стали старше. А вот тут мы писали и про других актеров-симпатяг, от чьей внешности дух захватывает.

Фото на превью Школа / Красный квадрат

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